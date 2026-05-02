Eurostat: Αρνητική «πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα (πίνακες)
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι Έλληνες μισθωτοί είναι «πρωταθλητές» στην εργασία πέραν του πενθήμερου
«Πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα στην εργασία των εργαζομένων τα Σαββατοκύριακα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι Έλληνες μισθωτοί είναι «πρωταθλητές» στην εργασία πέραν του πενθήμερου.
Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που πηγαίνουν στην εργασία τους τα Σαββατοκύριακα με 31,5%, ενώ από κοντά βρίσκονται η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά ως προς την εργασία τα Σαββατοκύριακα καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 3,0%, στην Πολωνία με 4,2% και στην Ουγγαρία με 6,2%.
Παράλληλα, το 21,3% των απασχολούμενων στην ΕΕ ηλικίας 15–64 ετών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις (47,6%), στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία (47,2%) και σε όσους απασχολούνται σε στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%).
Σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75,0%. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 65,9% και η Γαλλία με 61,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 9,9%, στη Σλοβακία με 15,0% και στην Πολωνία με 15,1%.
Εργάζονται και περισσότερες ώρες οι Έλληνες
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να υπενθυμιστεί πως οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες την εβδομάδα -μ.ό. 39,8, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για μερική ή πλήρη απασχόληση- από τους περισσότερους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Ακόμα χειρότερα, που το 25% όσων απασχολούνται στη χώρα μας εργάζεται περισσότερες από 45 ώρες εβδομαδιαία, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με την Έρευνα για το Εργατικό Δυναμικό στην Ε.Ε., καθώς και τα ετήσια στατιστικά της Eurostat για το 2024, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας ήταν 36 ώρες. Παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση και διαφορά ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Ενδεικτικώς, στην Ολλανδία οι πραγματικές ώρες εργασίας ήταν 32,1, ενώ στην Ελλάδα 39,8. Η διαφορά αυτή (7,7 ώρες) αγγίζει εβδομαδιαίως σχεδόν μία επιπλέον ημέρα οκτάωρης απασχόλησης, που επιβαρύνονται όσοι εργάζονται στην Ελλάδα, σε σχέση με όσους δουλεύουν στην Ολλανδία, και σε συνδυασμό με τις αποκλίσεις στους μισθούς, επιτείνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών της Ε.Ε.
Πηγή: ot.gr
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις