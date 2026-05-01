Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Οικονομία 01 Μαΐου 2026, 22:02

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Η ποιότητα εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα ευημερίας. Είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς. Γι’αυτό τον λόγο, βρίσκεται στο επίκεντρο της τελευταίας έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Εurofound, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Πρόκειται για την 8η κατά σειρά έρευνα European Working Conditions Survey (EWCS 2024), η οποία δημοσιοποιήθηκε στο σύνολό της τον Απρίλιο του 2026. Η έρευνα πραγματοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες, σε τακτικά χρονικά διαστήματα (ανά 3-4 χρόνια) και θεωρείται από τις πλέον έγκριτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν συμμετάσχει, με προσωπικές συνεντεύξεις διάρκειας περίπου 45 λεπτών, πάνω από 36.000 εργαζόμενοι, από 35 χώρες, αναμεσά τους και η Ελλάδα.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας, η Εurofound εξετάζει την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, όπως εκφράζεται σε επτά βασικές συνιστώσες:

  • Ποιότητα αποδοχών
  • Ποιότητα ωραρίου
  • Εργασιακές προοπτικές
  • Δεξιότητες και αυτονομία
  • Ένταση εργασίας
  • Κοινωνικό περιβάλλον
  • Φυσικό περιβάλλον

ποιότητα εργασίας

Ποιότητα εργασίας και δημογραφικό

Αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για την ποιότητα εργασίας και τις παραμέτρους της, οι επτά παραπάνω διαστάσεις έχουν επιλεγεί ως οι κατεξοχήν αντιπροσωπευτικές. Έχει επαληθευθεί ότι συνδέονται με την υγεία και την ευημερία και προσφέρονται για όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές συγκρίσεις.

Ο στόχος των μετρήσεων είναι να προσφέρουν αξιοποιήσιμα στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το ενδιαφέρον για την ποιότητα της εργασίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στην πολιτική ανησυχία σχετικά με τον τρόπο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης.

Πρόκειται για μια στρατηγική που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στο δημογραφικό. Με τη σημερινή μείωση του συνολικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η σημασία της ποιότητας εργασίας αναβαθμίζεται στην κεντρική πολιτική ατζέντα.  Η νομοθετική πρωτοβουλία για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας (Quality Jobs Act), αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Οδικού Χάρτη, και της δίδυμης (πράσινης και ψηφιακής) μετάβασης.

Πέρα από τις διακηρύξεις,  στην πράξη παρατηρούμε μεγάλες αποκλίσεις στην ποιότητα εργασίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικών κλάδων, φύλου, ηλικίας και μεγέθους επιχείρησης.

Η τιμή που αποδίδεται σε κάθε δείκτη κυμαίνεται από 0 (η χειρότερη κατάσταση) έως 100 (η καλύτερη κατάσταση).

Ουραγός η Ελλάδα στην ποιότητα αποδοχών

Ο πρώτος δείκτης που εξετάζει η έρευνα για την ποιότητα εργασίας είναι οι αποδοχές. Μετρά τον βαθμό στον οποίο οι θέσεις εργασίας ικανοποιούν την ανάγκη για εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης. Ο δείκτης της ποιότητας αποδοχών συντίθεται από τρεις επί μέρους υποδείκτες:  Το επίπεδο των αποδοχών, η προβλεψιμότητά τους και η δικαιοσύνη τους σε σχέση με την καταβληθείσα προσπάθεια.

Η Ελλάδα τον χαμηλότερο δείκτη ποιότητας αποδοχών ανάμεσα σε 35 χώρες, εντός και εκτός ΕΕ.  Συγκεκριμένα «σκοράρει» μόλις 52 στα 100, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι το 58. Η Βουλγαρία έχει δείκτη αποδοχών 54 και η Ρουμανία 55. Ακόμα και χώρες των Βαλκανίων υπό ένταξη στην ΕΕ, όπως οι Αλβανία,  Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία έχουν δείκτη ποιότητας αποδοχών 53, ένα βαθμό πιο πάνω από την Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δουλεύει 48 και πλέον ώρες την εβδομάδα, στο 33%

Τους υψηλότερους δείκτες ποιότητας αποδοχών έχουν οι Ελβετία και Αυστρία (63), Γερμανία (62), Ολλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο (61).  Σε ό,τι αφορά την προβλεψιμότητα του μισθού, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Περισσότεροι από 1 στους 4 εργαζόμενους, δεν γνωρίζουν πόσα θα εισπράξουν τους επόμενους τρεις μήνες, και λιγότεροι από τους μισούς γνωρίζουν με ακρίβεια. Παρόμοια εικόνα επικρατεί μόνο σε Ρουμανία και Αλβανία.

Ποιότητα χρόνου εργασίας

Ο συγκεκριμένος δείκτης εστιάζει στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στο χρονοδιάγραμμα των ωρών («άτυπες» ώρες εργασίας), στην ευελιξία και την προβλεψιμότητα των ωρών και στον έλεγχο που έχουν οι εργαζόμενοι επί του χρόνου εργασίας τους.

Ο μέσος όρος της ποιότητας χρόνου εργασίας στην ΕΕ είναι 75 στα 100. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου με δείκτη 70. Οι μόνες χώρες που έχουν χειρότερη ποιότητα χρόνου εργασίας από την Ελλάδα, βρίσκονται  εκτός ΕΕ: Βόρεια Μακεδονία (69), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (64),  Κόσοβο (65), Αλβανία (64), Μαυροβούνιο (63).

Δανία, Γερμανία και Ολλανδία αναφέρουν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ωραρίου, με 78 στα 100.

Η έρευνα του Εurofound επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες έχουν από τα πιο επιβαρυμένα ωράρια στην Ευρώπη. Μόνο το 39% των εργαζομένων στην Ελλάδα δουλεύουν 35-40 ώρες και πέντε ημέρες την εβδομάδα, έναντι 51% στην ΕΕ. Αντίθετα, το 38% εργάζονται έξι ή επτά ημέρες την εβδομάδα,  το υψηλότερο ποσοστό, μπροστά από την Ιταλία (34%) και την Κροατία (29%). Επίσης η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δουλεύει από 48 και πλέον ώρες την εβδομάδα, στο 33%, έναντι 11% του μέσου όρου της ΕΕ.

Το υψηλό ποσοστό  υπερεργασίας συνδέεται και με τα πολύ υψηλά μερίδια αυτοαπασχολούμενων (πάνω από 20% στην Ελλάδα, έναντι 12,9% στην ΕΕ).

Προοπτικές

Ο δείκτης αυτός αφορά την ανάγκη των εργαζομένων για ασφάλεια και έλεγχο του μέλλοντος. Αποτελείται από υποδείκτες που καλύπτουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας, την εργασιακή ασφάλεια και το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων. H Eλλάδα βρίσκεται ελάχιστα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 74 έναντι 75. Ωστόσο, βρίσκεται σε χειρότερη θέση από ό,τι η γειτονική μας Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβενία. Τις καλύτερες εργασιακές προοπτικές στην ΕΕ αναφέρουν οι εργαζόμενοι στη Μάλτα, τη Δανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία.

Δεξιότητες και αυτονομία

Ο δείκτης αυτός αφορά την ανάγκη των εργαζομένων να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στην εργασία και να εξελίσσονται μέσω της εργασιακής εμπειρίας. Λαμβάνει υπόψη τις γνωστικές διαστάσεις της εργασίας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης, το περιθώριο λήψης αποφάσεων, τη συμμετοχή στην οργάνωση και την κατάρτιση. Με 50 μονάδες σε μια κλίμακα από 0 ως 100, η Ελλάδα έχει την τρίτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ στον δείκτη δεξιοτήτων και αυτονομίας, μαζί με την Ιταλία. Οι μόνες χώρες που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από εμάς είναι η Ουγγαρία και Ρουμανία, με 47 και 45 αντίστοιχα. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 57, ενώ Λουξεμβούργο, Νορβηγία και Ελβετία αναφέρουν τους υψηλότερους δείκτες (69-68).

 Ένταση εργασίας 

Η ποιότητα έντασης εργασίας αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο εκτελείται η εργασία κατά τη διάρκεια του ωραρίου και το βαθμό της προσπάθειας (διανοητικής, σωματικής, ψυχικής) που καταβάλλει ο εργαζόμενος –– για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.  Όταν η ένταση εργασίας είναι πολύ υψηλή για μεγάλο διάστημα, o εργαζόμενος εξαντλείται, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία, την ευημερία, την ποιότητα της εργασίας.

Η Ελλάδα έχει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, μαζί με την Κύπρο τη Μάλτα και τη Ρουμανία.  Το 48% των εργαζομένων στη χώρα μας αναφέρουν ότι εργάζονται με υψηλό ρυθμό για τα 3/4 του χρόνου ή περισσότερο — ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (μαζί με Κύπρο 55%, Μάλτα 50%, Ρουμανία 48%).

Κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον

Ο δείκτης κοινωνικού περιβάλλοντος  εξετάζει την ανάγκη των εργαζομένων για υποστηρικτικές σχέσεις στην εργασία με συναδέλφους και διευθυντές και την απουσία αρνητικών κοινωνικών συμπεριφορών, και περιλαμβάνει την ποιότητα της διοίκησης. Ο δείκτης για το φυσικό περιβάλλον αποτυπώνει την έκθεση σε φυσικούς κινδύνους και σε φυσικές-σωματικές απαιτήσεις.

Η Ελλάδα παρουσιάζει δύο αντίρροπες τάσεις. Από τη μία ο δείκτης κοινωνικού περιβάλλοντος βρίσκεται οριακά πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,  στο 80 έναντι 79. Αντιθέτως, βρισκόμαστε σε μια από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ στο δείκτη φυσικού περιβάλλοντος, με 76 έναντι 81 του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η πλήρης έρευνα του Eurofound ΕΔΩ

Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Wall Street Journal: Πιο ευέλικτη η νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών

Wall Street Journal: Πιο ευέλικτη η νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει

Ο Ντόναλντ Τρμαπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, διότι, όπως είπε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Και άφησε μια έμμεση απειλή για χρήση στρατιωτικής δράσης.

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

