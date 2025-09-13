newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Οικονομία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:09

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Φτιάχνουμε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς περιττές θερμίδες

Χάρβαρντ: Φτιάχνουμε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς περιττές θερμίδες

Spotlight

Αν διαβάζει κανείς τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την απασχόληση στην Ελλάδα (και ζει κάτω από μια πέτρα) θα νομίζει ότι βρισκόμαστε σε εργασιακό παράδεισο. Έχουμε σπάσει ρεκόρ δεκαετιών στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας, έχουμε διψήφιες αυξήσεις στους μισθούς σε βάθος πενταετίας και δεν προλαβαίνουμε να εισπράττουμε χρήμα από τις υπερωρίες, με αύξηση αποδοχών 48% μετά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Τότε γιατί ο μισθός τελειώνει πριν λήξει ο μήνας για ένα στα δύο νοικοκυριά; Γιατί  το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ, όπως καταγράφει η Εurostat και το μέσο δεδουλευμένο ωρομίσθιο το χαμηλότερο σε πραγματικούς όρους – όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ;

Δεν μπορεί, όλοι αυτοί θα είναι θύματα fake news και παραπληροφόρησης.

Μείωση ανεργίας

Για να είμαστε δίκαιοι, πράγματι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, σε σχέση με τα δυσθεώρητα ποσοστά της εποχής της κρίσης. Αν και ακόμα και σε αυτό το πεδίο υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ είναι σχεδόν διπλάσιοι από όσους καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχθηκε πρόσφατα ότι καταγράφονται «ασυνήθιστες διακυμάνσεις» στα ποσοστά μηνιαίας ανεργίας, που δεν τεκμηριώνονται και ανέβαλε για ένα μήνα τη δημοσίευση των στοιχείων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ η Eurostat έδωσε «κίτρινη κάρτα» στην ΕΛΣΤΑΤ για τις συχνές και μεγάλες αναθεωρήσεις στα ποσοστά ανεργίας, διαπιστώνοντας «μη ρεαλιστικά μοτίβα».

Ποιότητα εργασίας

Αφήνοντας στην άκρη τα ποσοστά ανεργίας, ας εστιάσουμε στην ποιότητα της εργασίας.

Ποιοτική εργασία δεν σημαίνει μόνο επαρκείς μισθοί, αλλά και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και ελεύθερος χρόνος,  αυτό που έχουμε μάθει να ονομάζουμε «ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Σε αυτό το πεδίο, παρά τους ευφημιστικούς όρους των νομοθετημάτων και νομοσχεδίων για «δίκαιη εργασία για όλους»,  οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν τα πάνε καθόλου καλά.

Δεν το λένε μόνο τα στοιχεία της Εurostat που αναδεικνύουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στα ξεχειλωμένα ωράρια, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα και την υπερεργασία.

Νέα έρευνα τoυ Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Eurofound (επίσημος οργανισμός της ΕΕ), διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα το οχτάωρο – πενθήμερο είναι όνειρο απατηλό για την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Τα ωράρια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Κατά μέσο όρο στις 35 ευρωπαϊκες χώρες που εξέτασε η Εurofound (ανάμεσά τους και Βαλκανικές χώρες μη μέλη της ΕΕ), σχεδόν ο ένας στους δύο εργαζόμενους (56% των ανδρών και 46% των γυναικών) δουλεύει πενθήμερο, 35 ως 40 ώρες. Σε Πολωνία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, η πλήρης οχτάωρη ή επτάωρη πενθήμερη απασχόληση είναι ο κανόνας για το 60%, 63%, 68% και 74% των εργαζομένων αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα και την Ιταλία, το οχτώρο-πενθήμερο ισχύει μόνο για το 40%. Η προδημοσίευση της έρευνας του Εurofound δεν δίνει πιο λεπτομερή στοιχεία.

Από αντίστοιχη έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, διαπιστώνεται ότι πάνω από ένας στους δύο εργαζόμενους (52%), δουλεύει περισσότερες ώρες από όσες ορίζει η σύμβασή του, ως και πάνω από 10 ώρες επιπλέον την εβδομάδα (δηλαδή 50ωρα και βάλε).

Από αυτούς οι δύο στους τρεις δεν πληρώνονται το σύνολο των υπερωριών.

Προβλεψιμότητα απολαβών το επόμενο τρίμηνο ανά χώρα – Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα μετά την Αλβανία (με κόκκινο) – πηγή: Eurofound

Εισοδηματική αβεβαιότητα

Εκεί που οι Έλληνες εργαζόμενοι πρωτεύουν αρνητικά, μαζί με τους Αλβανούς και τους Ρουμάνους, είναι στην αβεβαιότητα των απολαβών.

Πάνω από επτά στους δέκα Αυστριακούς και Γερμανούς (75,3% και 74,4%), μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τι θα κερδίσουν το επόμενο τρίμηνο. Μαζί με όσους γνωρίζουν στο «περίπου», η προβλεψιμότητα του εισοδήματος από εργασία ξεπερνάει το 90%. Οι Ελβετοί είναι «ρολόι» με οχτώ στους δέκα να προβλέπουν επακριβώς το ύψος των αποδοχών τους εντός τριμήνου, ποσοστό που ανεβαίνει στο 94% μαζί με όσους έχουν μια αρκετά σαφή εικόνα.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 15% πάσχει απο εισδηματική αβεβαιότητα και δεν ξέρει τι χρήματα θα βάλει στην τσέπη του τους επόμενους μήνες. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο (28,8%), και το δεύτερο υψηλότερο στις 35 χώρες που ερευνά η Eurofound, μετά την Αλβανία (33,3%).  Οι τρεις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν μπορούν καθόλου να προβλέψουν πόσα θα κερδίσουν σε βάθος τριμήνου. Τα υψηλά ποσοστά εποχικής εργασίας και αυτοαπασχόλησης πιθανόν να εξηγούν την εξίσου υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια.

Λιγότεροι από τους  μισούς εργαζόμενους στην Ελλάδα θεωρούν οτι οι οργανισμοί που δουλεύουν τους παρέχουν κίνητρα – πηγή: Eurofound

Ανισορροπία προσπάθειας και ανταμοιβής

Η Εurofound μετρά μεταξύ άλλων την ισορροπία προσπάθειας και απολαβών – ανταμοιβής.

Όπως εξηγεί, εκτός από το απόλυτο επίπεδο των εισοδημάτων από την εργασία, εξίσου σημαντικό είναι το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι αμείβονται δίκαια για τη δουλειά που κάνουν. Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι το επίπεδο των ανταμοιβών τους δεν αντιστοιχεί στις  προσπάθειες που καταβάλλουν, προκύπτουν σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις για τη σωματική και ψυχική τους υγεία – από εργασιακό άγχος μέχρι επαγγελματικές ασθένειες. Στις αμοιβές δεν περιλαμβάνεται μόνο η χρηματική αποζημίωση αλλά και η εργασιακη αναγνώριση και  εξέλιξη.

Έλλειψη κινήτρων

Η Εurofound δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία ανά χώρα για την ανισορροπία προσπάθειας-ανταμοιβής.

Μας πληροφορεί πάντως ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι από τους πιο δυσαρεστημένους στην Ευρώπη, ως προς τα κίνητρα που τους παρέχουν οι επιχειρήσεις για να δουλεύουν με όρεξη.

Μαζί με τους Κύπριους, οι Έλληνες  έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εργαζομένων που νιώθουν ότι οι οργανισμοί στους οποίους δουλεύουν τους δίνουν επαρκή κίνητρα. Αντίστοιχα, έχουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που αξιολογούν αρνητικά τους εργοδότες τους σε αυτό τον τομέα.

Δείτε τα προκαταρκτικα ευρήματα της Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη ΕΔΩ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Φτιάχνουμε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς περιττές θερμίδες

Χάρβαρντ: Φτιάχνουμε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς περιττές θερμίδες

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας
Ασταμάτητος ο πληθωρισμός 12.09.25

Στα ύψη η ακρίβεια, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη - «Ανεπαρκή» τα κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας

Ακρίβεια σε έξαρση, νοικοκυριά σε απόγνωση - Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς
Premier League 13.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Γουλβς, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
Premier League 13.09.25

Νίκησε και «έπιασε» κορυφή η Άρσεναλ (3-0)

Με πρωταγωνιστή τον Θουμπιμέντι η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και έπιασε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος
Ποιος ήταν 13.09.25

Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Ο νεαρός εργαζόταν σε καφετέρια της περιοχής. Έπεσε με το όχημά του σε χαράδρα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στον Πόρο, στην Κεφαλονιά έπειτα από την εργασία του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Νάντια Γιαννακοπούλου: «Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

«Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις» λέει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι «εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και πρέπει να ακούμε, όχι απλά να λέμε ότι ακούμε, αλλά να ακούμε πραγματικά»

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)
Άλλα Αθλήματα 13.09.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)

Μόλις δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να περάσει στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Τόκιο. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός.

Σύνταξη
Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας
Ελλάδα 13.09.25

Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περιστολή του δικαιώματος πλήρους πρόσβασης του κατηγορούμενου στη δικογραφία.

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρήτη: Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών – Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί
Επιστολή 13.09.25

Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη - Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί

Αλλεπάλληλες οι ροές στην Κρήτη - Δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες με προβλήματα υγείας εγκλωβισμένοι σε χώρους ακατάλληλους για πολυήμερη διαμονή - Επιστολή του Σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;
AI 13.09.25

Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;

Είναι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο ίντερνετ ψεύτικο; Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου «ήταν μια τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά τώρα φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο