newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Οικονομία 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Όσο πλησιάζουν τα εγκαίνια της ΔΕΘ τόσο ανεβαίνουν  οι τόνοι, με την απασχόληση να είναι ένα από τα πιο «καυτά» θέματα αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η μεν κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ πανηγυρίζει ότι επί των ημερών της επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ και διψήφιες ονομαστικές αυξήσεις μισθών.

Η δε αντιπολίτευση, εστιάζει στην ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και στους πολύ χαμηλούς πραγματικούς μισθούς – σε σύγκριση με τον πληθωρισμό και τα διευρυμένα ωράρια.

Ως αποτέλεσμα οι Έλληνες «εργάζονται περισσότερο και πληρώνονται λιγότερο», από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, με το δεδουλευμένο ωρομίσθιο να παραμένει το χαμηλότερο στην ΕΕ σε όρους Κοινής Αγοραστικής Δύναμης.

Πόλεμος ανακοινώσεων

Με αφορμή τα σημερινά στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ (2/9/25), που δείχνουν θετικό ισοζύγιο απασχόλησης στο 7άμηνο, με σχεδόν 320.000 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις, το υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά πανηγυρίζει. «Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει τις μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στα ιστορικά ρεκόρ στην απασχόληση» αναφέρει η νέα ανακοίνωση, η οποία απαντάει στη «Μαύρη Βίβλο» για τα εργασιακά που παρουσίασε επίσης σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν πάνε ούτε 48 ώρες από την σχεδόν πανομοιότυπη ανακοίνωση με τίτλο «Το ρεκόρ δεκαετιών στην απασχόληση η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό», στην οποία το υπ. Εργασίας κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «τρομοκρατεί τους πολίτες», διασπείροντας ψευδή στοιχεία.

Την ίδια στιγμή κορυφώνεται η σύγκρουση για το 13ωρο, με την υπουργό εργασίας να επιμένει ότι γίνεται για το καλό  μας και σύσσωμη η αντιπολίτευση να απαντά ότι πρόκειται για «εργασιακό μεσαίωνα».

Ο μισθός εξακολουθεί να μην φτάνει

Σε αυτό τον ορυμαγδό ανακοινώσεων, οι πολίτες πράγματι νιώθουν σύγχυση. Όχι όμως επειδή δεν ξέρουν ποιον να πρωτοπιστέψουν, αλλά γιατί η ανταλλαγή λεκτικών πυρών μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακό πυροτέχνημα παρά με θέμα ουσίας.

Άλλωστε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, από τα μνημόνια και μετά, δεν έκαναν τίποτα σπουδαίο για να αναστηλώσουν το «ξηλωμένο» εργασιακό δίκαιο, ενώ μέχρι σήμερα οι μέσες πραγματικές αποδοχές παραμένουν μειωμένες κατά το 1/3 σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Οι εργαζόμενοι πιστεύουν την τσέπη τους, που μένει άδεια πριν τελειώσει ο μήνας για έξι στα δέκα νοικοκυριά. Πιστεύουν την κούραση που νιώθουν, όσοι εργάζονται δεκάωρα, δωδεκάωρα, και πλέον 13ωρα επειδή ο μισθός δεν φτάνει. Πιστεύουν τον χρόνο που δεν έχουν ή όσος απομένει ανάμεσα στα εξοντωτικά ωράρια και το πήγαινε-έλα, αρκεί μόνο για τα βασικά διεκπαιρεωτικά καθήκοντα, άντε και καμια σειρά στο netflix μεταξύ ύπνου και ξύπνιου.

Οι εργαζόμενοι-φτωχοί, που πρέπει να βγάλουν τον μήνα με λιγότερα από 1000 ευρώ καθαρά, αποτελούν την πλειοψηφία ως και σήμερα. Ακόμα και αν ο μέσος ονομαστικός μικτός μισθός έχει ανέβει στα 1340 ευρώ μικτά, εκείνοι που εξασφαλίζουν καθαρό μισθό πάνω από 1150 ευρώ δεν είναι ούτε οι δύο στους δέκα.

Γι’ αυτό και η υπουργός Εργασίας υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι ούτε λίγο ούτε πολύ «παρακαλάνε» για να δουλέψουν περισσότερες ώρες.

πηγή: Εurostat – επεξεργασία ΕΝΑ

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Η ανεργία πέφτει, οι αποκλίσεις παραμένουν

Η νέα έκθεση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ για την απασχόληση, παραδέχεται ότι η μείωση της ανεργίας αποτελεί μία από τις θετικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Από το 17,9% το 2019 έχει πέσει στο 10,1% το 2024.

Ωστόσο, αυτή η θετική εξέλιξη δεν ανατρέπει το γεγονός ότι το ελληνικό ποσοστό συνολικής ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνει.

Με βάση τα τελευταία ετήσια συγκεντρωτικά στοιχεία της Εurostat, για το 2024, η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη θέση, πίσω μόνο από την Ισπανία (11,4%) και αρκετά πάνω από τους μέσους όρους της Ευρωζώνης (6,4%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,9%).

Αύξηση απασχόλησης, μειώση εργατικού δυναμικού

Ας μην είμαστε όμως ισοπεδωτικοί και μίζεροι. Σε σύγκριση με τα δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας της προηγούμενης δεκαετίας, η κατάσταση έχει πράγματι βελτιωθεί. Σε αυτό όμως έχει συμβάλλει η μείωση του πληθυσμού και κυρίως η μείωση του εργατικού δυναμικού  στις κεντρικές παραγωγικές ηλικίες των 25 – 44 ετών, εξαιτίας και της εξωτερικής μετανάστευσης τα χρόνια της κρίσης.

Με βάση έρευνα της Μαρίας Καραμεσίνη, το εργατικό δυναμικό μεταξύ 2014-2024 συρρικνώθηκε κατά 328.000 άτομα. Το μεγαλύτερο έλλειμμα εργατικού δυναμικού δημιουργήθηκε στις παραγωγικές ηλικίες 25-44 ετώ, και ανήλθε στα 750.000 άτομα. Η μείωση εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των μεγαλύτερων ηλικιών, κατά  630.000 άτομα.

πηγή: Eurostat – επεξεργαία ΕΝΑ

Η εξέλιξη των μισθών

Όπως υπενθυμίζει το ΕΝΑ, το 2019 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν 15.967 ευρώ, στην όγδοη χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 49% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού (32.779 ευρώ).

Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat (για το οικονομικό έτος 2023), ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί στα 17.013 ευρώ. Πλέον όμως η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 45% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού.

«Η αύξηση των ελληνικών μισθών στην περίοδο 2019-23 (6,6%) ήταν βραδύτερη τόσο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (15,5%) όσο και άλλων πέντε χωρών (Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Λετονία, Κροατία) στις οποίες, πλέον, ο μέσος μισθός είναι υψηλότερος από την Ελλάδα», υπογραμμίζει η έκθεση.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι παρότι τα ποσοστά ανεργίας έχουν καταγράψει σημαντική μείωση από το 2019, η κατάταξη της χώρας μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οριακή μόνο βελτίωση. «Είναι διαφορετικό πράγμα να αναγνωρίζει κανείς μια θετική εξέλιξη από το να πανηγυρίζει μιλώντας για οικονομικό θαύμα σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο αρνητικό στοιχείο είναι οι περιορισμένες μισθολογικές αυξήσεις που υστερούν όχι μόνο σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμών αλλά και με τις μισθολογικές αυξήσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, υποβαθμίζοντας αισθητά την σχετική κατάταξη της Ελλάδας», καταλήγει η ανάλυση του Ινστιτούτου.

Η πλήρης ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ για την απασχόληση εδώ

Η ανακοίνωση του υπ. Εργασίας για την απασχόληση εδώ

Η μαύρη βίβλος του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά εδώ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Wall Street
Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
Ο ορισμός πριν τη ΔΕΘ 02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο