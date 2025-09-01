newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:49

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058

Σύνταξη
Στο 8,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 10,4% το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) και 9,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024). Παράλληλα τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο β’ τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Ιούνιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8% τον Μάιο του 2025.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει συνοπτικά αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β’ τρίμηνο 2025 και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει συνοπτικά τις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Eurostat στις 27/8/2025. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2024 – Ιούλιος 2025 παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.

Α. Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:

▪ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2).

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2). Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6% (Πίνακας 1). Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2).

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

World
Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Deutsche Bank: Η Ελλάδα θα τρέξει με 2,1% ανάπτυξη το 2025

Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01.09.25

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στο Νότο της Ευρώπης με την Ελλάδα να οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί
Παράνομοι 31.08.25

«Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί» λέει ο Τραμπ μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Με καταστροφολογία απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο δικαστήριο το οποίο έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς εναντίον δεκάδων χωρών σε όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

