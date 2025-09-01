Στο 8,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 10,4% το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) και 9,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024). Παράλληλα τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο β’ τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Ιούνιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8% τον Μάιο του 2025.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει συνοπτικά αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β’ τρίμηνο 2025 και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει συνοπτικά τις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Eurostat στις 27/8/2025. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2024 – Ιούλιος 2025 παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.

Α. Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:

▪ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2).

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2). Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6% (Πίνακας 1). Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Πίνακες 1, 2).