21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Eurostat: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας, με το υψηλότερο ποσοστό όσων ξεπερνούν το 49ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Αυγούστου 2025 | 13:52

Eurostat: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας, με το υψηλότερο ποσοστό όσων ξεπερνούν το 49ωρο

Διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ είναι το ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν παραπάνω ώρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Διπλάσιο του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους εργαζόμενους με «παραπάνω ώρες» εβδομαδιαίως συγκεντρώνει η Ελλάδα, με 12,4% έναντι 6,6%. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Πέμπτη η Eurostat.

Το 2024, το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ εργαζόταν πολλές ώρες, δηλαδή συνήθως 49 ή περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως στην κύρια εργασία τους. Αυτό το ποσοστό των εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, από 9,8% το 2014 και 8,4% το 2019.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας (12,4%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (10,0%) και τη Γαλλία (9,9%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1,0%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Οι αυτοαπασχολούμενοι που εργάζονται πολλές ώρες φτάνουν το 27,5% σε σχέση με τους μισθωτούς (3,4%)

Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες (27,5% του συνόλου) ήταν υψηλότερο από αυτό των μισθωτών (3,4% του συνόλου).

Από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, όπως ορίζονται από τη διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση επαγγελμάτων (ISCO), οι πολλές ώρες εργασίας ήταν πιο συχνές μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (26,2% όλων των απασχολούμενων σε αυτήν την επαγγελματική ομάδα) και των διευθυντών (21,1%).

Η καλύτερη «επίδοση» στην ΕΕ

Εκτός από περισσότεροι, οι Έλληνες εργάζονται και περισσότερο. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 εργαστήκαμε επισήμως κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα.

Πρόκειται για μια «επίδοση» που βρίσκεται μακράν μπροστά από άλλες ώρες του «σκληρού» ευρωπαϊκού πυρήνα ενώ στη χώρα μας εργαζόμαστε κατά περίπου 4 ώρες περισσότερο από τους εργαζόμενους σε επίπεδο ΕΕ, όπου κατά μέσο όρο εργάζονται 36 ώρες την εβδομάδα.

Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες – μέλη της ΕΕ είναι αξιοσημείωτες. Πίσω από την Ελλάδα που βρίσκεται στην κορυφή, με τους εργαζόμενους που δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλον ευρωπαϊκό λαό, έρχονται δύο βαλκανικές χώρες και μία βόρεια χώρα και πιο συγκεκριμένα, η Βουλγαρία με 39, η Πολωνία με 38,9 και η Ρουμανία με 38,8.

Διαμετρικά αντίθετη είναι η εικόνα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου η Ολλανδία έχει τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας (32,1 ώρες), ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Αυστρία, με 33,9 ώρες η καθεμία.

Το 2024, οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους 20 – 64 ετών στην ΕΕ στην κύρια εργασία τους – πλήρους και μερικής απασχόλησης – ήταν κατά μέσο όρο 36,0 ώρες, μειωμένες από 37,0 ώρες το 2014.

Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
