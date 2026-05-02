newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Μαΐου 2026, 11:44

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Στην πρίζα… κρατά τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να ανακοινώσουν σταθερές χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Μάιο.

Ο ένας μετά τον άλλον προμηθευτές αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα, τα οποία είναι αμετάβλητα σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα. Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Μάρτιο. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 6,6%.

Έρχονται υψηλότερα τιμολόγια ρεύματος

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς οι προμηθευτές δεν προχώρησαν αφενός στη μετακύλιση αυτού του κόστους και αφετέρου επέλεξαν – οι μεγάλοι παίκτες να κρατήσουν αμετάβλητες τις χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Κι αυτό καθώς οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια των τιμών είναι δυσοίωνες.

Βλέπουν υψηλότερες τιμές στο άμεσο μέλλον για τρεις λόγους:

Η κρίση στη Μέση Ανατολή διαρκεί περισσότερο,

Οι επιπτώσεις στην ενέργεια εντείνονται τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε θέμα επάρκειας και
Οι θερινοί μήνες με την αυξημένη ζήτηση πλησιάζουν και τα κόστη ενέργειας ανεβαίνουν

Άμυνα στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τους επόμενους μήνες αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς. Οι θερινοί μήνες ευνοούν τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Τεχνολογίες οι οποίες είναι ακριβότερες καθώς χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Τα τιμολόγια ρεύματος των παρόχων

Οι πάροχοι, όπως προαναφέρθηκε, αναρτούν σταδιακά από χθες 1 Μαΐου τις χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα κρατά σταθερά τα κόστη σε σχέση με τον Απρίλιο, ενσωματώνοντας ουσιαστικά ρήτρες ανασφάλειας για την εξέλιξη των τιμών αλλά και απορροφώντας μέρος των μειώσεων που έκαναν τον περασμένο Απρίλιο όταν και οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ανέβηκαν κατά 21% με τη μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να κλείνει τον Μάρτιο στα 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η ΔΕΗ

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Μάιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, «προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η Protergia

Η Protergia είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρέωση του Μαΐου που ανάρτησε για το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος είναι στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Απριλίου

Ο ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου ρεύματος (BASIC HOME) στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο ΗΡΩΝ προχώρησε σε μειώσεις της τάξης του 7% στα πράσινα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις. Το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S διαμορφώθηκε στα 0,16490 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το BASIC BUSINESS L ανακοινώθηκε με χρέωση στα 0,16690 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η NRG

Η NRG που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε επίσης τις χρεώσεις για τον Μάιο. Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος παρέμεινε με σταθερή χρέωση στα 0,199 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα τιμολόγια ρεύματος των μικρότερων παρόχων

Σύμφωνα με όσους παρόχους έχουν αναρτήσει τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα μικρότεροι παίκτες της αγοράς προχώρησαν σε μειώσεις.

Η VOLTON έχει το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος στα 0,18635 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,1878 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τον Απρίλιο.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ προχώρησε σε μεγαλύτερη μείωση στο πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος ρίχνοντας το στα 0,1346 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,17016 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρήγμα 02.05.26

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οφειλές 02.05.26

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναταράξεις 01.05.26

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Euroleague 02.05.26

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Υποκλοπές 02.05.26

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Αντιπαράθεση 02.05.26

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Σύνταξη
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Σύνταξη
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Σύνταξη
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αποκάλυψη in 02.05.26

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies