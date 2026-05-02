Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Στην πρίζα… κρατά τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να ανακοινώσουν σταθερές χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Μάιο.

Ο ένας μετά τον άλλον προμηθευτές αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα, τα οποία είναι αμετάβλητα σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα. Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Μάρτιο. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 6,6%.

Έρχονται υψηλότερα τιμολόγια ρεύματος

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς οι προμηθευτές δεν προχώρησαν αφενός στη μετακύλιση αυτού του κόστους και αφετέρου επέλεξαν – οι μεγάλοι παίκτες να κρατήσουν αμετάβλητες τις χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Κι αυτό καθώς οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια των τιμών είναι δυσοίωνες.

Βλέπουν υψηλότερες τιμές στο άμεσο μέλλον για τρεις λόγους:

Η κρίση στη Μέση Ανατολή διαρκεί περισσότερο,

Οι επιπτώσεις στην ενέργεια εντείνονται τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε θέμα επάρκειας και

Οι θερινοί μήνες με την αυξημένη ζήτηση πλησιάζουν και τα κόστη ενέργειας ανεβαίνουν

Άμυνα στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τους επόμενους μήνες αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς. Οι θερινοί μήνες ευνοούν τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Τεχνολογίες οι οποίες είναι ακριβότερες καθώς χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Τα τιμολόγια ρεύματος των παρόχων

Οι πάροχοι, όπως προαναφέρθηκε, αναρτούν σταδιακά από χθες 1 Μαΐου τις χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα κρατά σταθερά τα κόστη σε σχέση με τον Απρίλιο, ενσωματώνοντας ουσιαστικά ρήτρες ανασφάλειας για την εξέλιξη των τιμών αλλά και απορροφώντας μέρος των μειώσεων που έκαναν τον περασμένο Απρίλιο όταν και οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ανέβηκαν κατά 21% με τη μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να κλείνει τον Μάρτιο στα 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η ΔΕΗ

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Μάιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, «προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η Protergia

Η Protergia είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρέωση του Μαΐου που ανάρτησε για το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος είναι στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Απριλίου

Ο ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου ρεύματος (BASIC HOME) στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο ΗΡΩΝ προχώρησε σε μειώσεις της τάξης του 7% στα πράσινα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις. Το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S διαμορφώθηκε στα 0,16490 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το BASIC BUSINESS L ανακοινώθηκε με χρέωση στα 0,16690 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η NRG

Η NRG που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε επίσης τις χρεώσεις για τον Μάιο. Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος παρέμεινε με σταθερή χρέωση στα 0,199 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα τιμολόγια ρεύματος των μικρότερων παρόχων

Σύμφωνα με όσους παρόχους έχουν αναρτήσει τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα μικρότεροι παίκτες της αγοράς προχώρησαν σε μειώσεις.

Η VOLTON έχει το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος στα 0,18635 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,1878 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τον Απρίλιο.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ προχώρησε σε μεγαλύτερη μείωση στο πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος ρίχνοντας το στα 0,1346 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,17016 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: ot.gr