ΕΕ: Σχέδιο για χαμηλότερους φόρους στο ρεύμα από ΑΠΕ και πυρηνική ενέργεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Απριλίου 2026, 21:18

ΕΕ: Σχέδιο για χαμηλότερους φόρους στο ρεύμα από ΑΠΕ και πυρηνική ενέργεια

Η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει την ΕΕ προς την αξιοποίηση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των «πυρηνικών τσέπης» μακροπρόθεσμα

Η ηλεκτρική ενέργεια θα φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή από τα ορυκτά καύσιμα σε ολόκληρη την Ένωση, βάσει ενός σχεδίου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Politico. Το σχτικό έγγραφο της ΕΕ έχει τίτλο Temporary Iran Crisis Energy Framework και αφορά ένα προσχέδιο ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ενός Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης για την Ενέργεια το 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την τροφοδοσία της ΕΕ με περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικούς σταθμούς και ανανεώσιμες πηγές

Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η παροχή κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη τομέων που πλήττονται από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω της γεωπολιτικής έντασης στο Ιράν και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ .

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την τροφοδοσία της ΕΕ με περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικούς σταθμούς και ανανεώσιμες πηγές, όπως ηλιακοί συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και υδροηλεκτρικά φράγματα.

Η ενεργειακή μετάβαση παραμένει η αποτελεσματικότερη στρατηγική για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τη δομική μείωση των τιμών ενέργειας και την παροχή της καθαρής, άφθονης και εγχώριας ενέργειας που απαιτείται για την τροφοδοσία της οικονομίας του μέλλοντος, αναφέρει το προσχέδιο της ΕΕ. Ωστόσο, επισημαίνει πως οι πρόσφατες εξάρσεις στις τιμές της ενέργειας απαιτούν μια απόκριση με στοχευμένες λύσεις για τη διασφάλιση προσιτής και διαθέσιμης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών μελών.

«Αυτή είναι η δεύτερη κρίση ορυκτών καυσίμων μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια, προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, αναφερόμενη στην ενεργειακή κρίση του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Ο στόχος μας είναι πολύ σαφής… η μετατόπιση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μια σειρά μέτρων τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να προστατεύσει την Ένωση από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν. Οι απειλές επιθέσεων από την Τεχεράνη και ο αμερικανικός αποκλεισμός έχουν οδηγήσει σε ακινητοποίηση τα φορτηγά πλοία και τα τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου προέρχεται από την περιοχή, οπότε το αδιέξοδο αυτό έχει προκαλέσει εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

«Από την αρχή της σύγκρουσης — πριν από 44 ημέρες — το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η Επιτροπή έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει στις 22 Απριλίου μια ανακοίνωση πολιτικής που θα περιγράφει προσωρινές έκτακτες αλλαγές στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να επιτραπεί στις κυβερνήσεις να παρέχουν οικονομική στήριξη στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την ενεργειακή κρίση.

Η φορολογική πρωτοβουλία θα αποτελεί μέρος του ενεργειακού πακέτου, το οποίο αναμένεται στις 19 Μαΐου, μαζί με ένα «σχέδιο δράσης για την ηλεκτροκίνηση» που θα περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο στόχο, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Η παροχή φορολογικών ευνοϊκών ρυθμίσεων στην ηλεκτρική ενέργεια θα συμβάλει στη μείωση της τιμής μακροπρόθεσμα και θα προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, τα φορολογικά νομοσχέδια απαιτούν την υποστήριξη όλων των πρωτευουσών της ΕΕ για να περάσουν από τη νομοθετική διαδικασία των Βρυξελλών. Η Επιτροπή δεν κατάφερε να μειώσει το φορολογικό βάρος στην ηλεκτρική ενέργεια στο πλαίσιο της Οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, αφού μερικές χώρες αντιτάχθηκαν στις προσπάθειες επιβολής φόρων στα καύσιμα αεροσκαφών και πλοίων.

Ποιοι κλάδοι της οικονομίας της ΕΕ θα στηριχθούν

Σύμφωνα με το προσχέδιο της ΕΕ, οι τομείς που χρήζουν στήριξης έχουν υψηλή εξάρτηση από τα καύσιμα και την ενέργεια:

-Γεωργία: Οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 58% σε σύγκριση με το 2024. Η Επιτροπή σχεδιάζει ένα “Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα” (Fertiliser Action Plan) για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλεια.

-Αλιεία: Οι τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων ξεπέρασαν το όριο βιωσιμότητας του στόλου, απειλώντας με παύση δραστηριοτήτων πολλές επιχειρήσεις.

-Χερσαίες Μεταφορές: Το ντίζελ αυξήθηκε κατά 21% τον Μάρτιο του 2026, συμπιέζοντας τα ήδη χαμηλά περιθώρια κέρδους (2-3%) των μεταφορέων.

-Θαλάσσιες Μεταφορές: Έμφαση δίνεται στη διατήρηση της συνδεσιμότητας εντός της ΕΕ και των νησιωτικών οικονομιών.

-Ενεργοβόρες Βιομηχανίες: Μέσω προσαρμογών στο υφιστάμενο πλαίσιο CISAF για την αντιμετώπιση των αιχμών στις τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας

Για να κριθούν συμβατές, οι ενισχύσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

-Χρονικό Όριο: Πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

-Μορφή Ενίσχυσης: Άμεσες επιχορηγήσεις, φορολογικά πλεονεκτήματα, εγγυήσεις, δάνεια ή ίδια κεφάλαια.

-Ένταση Ενίσχυσης: Μπορεί να καλύψει έως το 50% του πρόσθετου κόστους καυσίμων ή λιπασμάτων (ή έως 100% για επιστρεπτέα μέσα).

-Αποκλεισμοί: Δεν δικαιούνται ενίσχυση επιχειρήσεις που ήταν ήδη σε δυσχέρεια πριν από την κρίση (28 Φεβρουαρίου 2026), με εξαίρεση τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις υπό όρους.

Παρεμβάσεις για την ηλεκτρική ενέργεια

Για την ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή προτείνει στοχευμένες παρεμβάσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις ακραίες τιμές χονδρικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

-Προσαρμογή του Πλαισίου CISAF: Προτείνεται αυξημένη ευελιξία και υψηλότερη ένταση ενισχύσεων στο πλαίσιο για το Clean Industrial Deal, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση.

-Κάλυψη Κόστους Χονδρικής: Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καλύπτουν έως και το 70% της ετήσιας μέσης τιμής χονδρικής στην εκάστοτε ζώνη προσφοράς.

-Επιδότηση Παραγωγής από Φυσικό Αέριο: Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν μεταβατικά μέτρα για την επιδότηση του κόστους καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις (χρονικά περιορισμένα, αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά, διασφάλιση μετακύλισης του οφέλους στους καταναλωτές).

-Σωρευτική Ενίσχυση (ETS): Επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων με αυτές των κατευθυντήριων γραμμών για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) έως το 50% για την ίδια επιλέξιμη κατανάλωση.

-Φορολογικές Ελαφρύνσεις: Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν προσωρινές μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων, τηρώντας τα ελάχιστα όρια της Οδηγίας για τη Φορολογία της Ενέργειας.

-Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση παραμένει η βασική στρατηγική για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τη δομική μείωση των τιμών στο μέλλον

Φόρος αλληλεγγύης

Η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να προτείνει έναν προσωρινό φόρο επί των έκτακτων κερδών που αποκομίζουν ορισμένες εταιρείες ενέργειας χάρη στην κρίση.

«Η εξεύρεση μιας ευρωπαϊκής λύσης είναι η σωστή προσέγγιση», έγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών αυτών σε επιστολή τους. «Αυτό θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση προσωρινών μέτρων ανακούφισης, ιδίως για τους καταναλωτές, και τον περιορισμό του αυξανόμενου πληθωρισμού, χωρίς να επιβαρύνονται περαιτέρω οι δημόσιοι προϋπολογισμοί.»

Οι χρεωμένες κυβερνήσεις, όπως η Ιταλία, βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση. Αγωνίζονται να βρουν διαθέσιμα κεφάλαια στα δημόσια ταμεία για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο της κρίσης, η οποία αναμένεται να επιβαρύνει την ανάπτυξη της ΕΕ και να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω — ένα φοβερό οικονομικό κοκτέιλ που ονομάζεται στασιμοπληθωρισμός.

Ένας φόρος έκτακτων κερδών θα ήταν ευκολότερο να εισαχθεί βάσει των κανόνων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, οι οποίοι θα απαιτούσαν μόνο ειδική πλειοψηφία για να συμφωνηθεί το προσωρινό μέτρο. Ωστόσο, η ιδέα δεν έπεισε όλους κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων τη Δευτέρα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μεταθέτοντας το βάρος της λήψης πολιτικής απόφασης στους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Τουλάχιστον, η Επιτροπή θα μπορούσε να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την τελευταία ενεργειακή κρίση του 2022 με τις πρωτεύουσες της ΕΕ που επιθυμούν να εφαρμόσουν τον φόρο αλληλεγγύης.

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα - Πιθανό δελτίο

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)

Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.

Ουκρανία: Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο
Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο

Ευθείες απειλές λόγω προμήθειας drones στην Ουκρανία. Η λίστα με ευρωπαϊκά εργοστάσια και οι πιθανοί στόχοι των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες

Με 4 γκολ του Ζαλάνκι και από 3 των Κάκαρη, Νικολαΐδη και Παπαναστασίου, ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με με 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και πέτυχε την 21η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 πόλο.

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)

Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο - Αλλά θα αργήσει να έρθει στις σκοτεινές αίθουσες

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)
ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)

Για μία ακόμη φορά προκρίνεται στο Final-4 του BCL η ΑΕΚ, μετά την επικράτησή της με 72-67 επί της Μπανταλόνα την οποία άφησε εκτός με 2-1 νίκες. Με Μάλαγα στα ημιτελικά η Ένωση.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

