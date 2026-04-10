«Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Απριλίου 2026, 12:43

«Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς

Υπηρεσίες «Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος - Πληρωμή με δόσεις στους λογαριασμούς - Τι αλλάζει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Ανοίγει ο δρόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω των παρόχων ρεύματος και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα τρέχουν τα δικά τους «Εξοικονομώ» και τα οποία θα απευθύνονται στους καταναλωτές ενέργειας.

Πρόκειται για υπηρεσίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και οι οποίες θα μοιάζουν με εκείνες που επιδοτούν τα προγράμματα «Εξοικονομώ».

Ουσιαστικά, οι πάροχοι ρεύματος θα παρέχουν μία μορφή δανείου στους πελάτες τους κι εκείνοι θα αποπληρώνουν με δόσεις τις δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από τους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Οι υπηρεσίες αυτές και η μορφή χρηματοδότησης διευκολύνουν εκείνους που δεν έχουν ιδία κεφάλαια για τη συμμετοχή σε ένα από τα κλασσικά προγράμματα επιδοτήσεων «Εξοικονομώ».

Τα νέα «Εξοικονομώ» των παρόχων ρεύματος

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έδωσε σε δημόσια διαβούλευση την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με νέο άρθρο που προσθέτει στον Κώδικα καθορίζει τις συμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, τον τρόπο εξόφλησης μέσω των λογαριασμών ρεύματος, τις δόσεις και το πλαίσιο με τις αποκοπές ρεύματος.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 22 Απριλίου, δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο χρήστη της εγκατάστασης να συνάπτει σύμβαση που αφορά πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασής του με Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης ακινήτου ή αυτός που το χρησιμοποιεί μπορεί να συμφωνεί σε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης στα πρότυπα του «Εξοικονομώ».

Οι  πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης συνδέονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και όχι με το πρόσωπο του εκάστοτε χρήστη της εγκατάστασης ή πελάτη, εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται στη σύμβαση.

Η πληρωμή με δόσεις των δαπανών για τα νέα «Εξοικονομώ»

Οι όροι αποπληρωμής χρηματοδότησης των πρόσθετων υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης δύνανται, κατόπιν ρητής και ειδικής συμφωνίας, να εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής που αντιστοιχεί στην εν λόγω εγκατάσταση (on-bill repayment).

Με πιο απλά λόγια ο καταναλωτής μπορεί να συμφωνεί με τον πάροχο τους την αποπληρωμή με δόσεις του ποσού που συμφώνησε με εκείνον για τη δαπάνη ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου του.

Τι γίνεται με τη μη πληρωμή δόσης

Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής του Λογαριασμού Κατανάλωσης από τον Πελάτη που έχει συμφωνήσει στην παροχή προσθέτων υπηρεσιών της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,  η αποπληρωμή του κόστους των προσθέτων αυτών υπηρεσιών καταλογίζεται και εισπράττεται τελευταία, μετά την κάλυψη των Χρεώσεων Προμήθειας και των  Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να υποβάλλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής που αφορά στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από τον Προμηθευτή αναφορικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης του χρήστη.

Η αλλαγή παρόχου ρεύματος

Ο καταναλωτής που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο του σε υπηρεσία βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να αλλάζει πάροχο ρεύματος.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη της ΡΑΑΕΥ: «Η συνομολόγηση  πρόσθετων υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και η αποπληρωμή τους μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης δεν δύναται να περιορίζει ή να παρεμποδίζει το δικαίωμα του Πελάτη να αλλάξει Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, οι όροι αποπληρωμής των πρόσθετων υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εξακολουθούν να ισχύουν και δεν δύνανται να συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών προμήθειας από συγκεκριμένο Προμηθευτή, εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητώς από ειδική διάταξη νόμου».

Πώς θα αναγράφονται οι χρεώσεις για τα «Εξοικονομώ» στους λογαριασμούς ρεύματος

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΑΕΥ «οι χρεώσεις αποπληρωμής που ενσωματώνονται στον λογαριασμό κατανάλωσης δεν συνιστούν χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και αναγράφονται διακριτώς»

Έτσι στους λογαριασμούς ρεύματος οι χρεώσεις θα αναγράφονται ως εξής:

Ομάδα Χρεώσεων Προμήθειας

Χρεώσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας, των Ειδικών και Γενικών όρων που συνοδεύουν κάθε προϊόν, καθώς και διακριτή αναγραφή τυχόν τέλους που αφορά χρέωση που εμπίπτει στην ανωτέρω ομάδα χρεώσεων.

Ομάδα Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Α. Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής
α. Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος.
β. Χρέωση για τη χρήση του Δικτύου και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του αρμοδίου Διαχειριστή του Δικτύου.

Β. Φόροι, τέλη, εισφορές και χρεώσεις
α. Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.
β. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.
γ. Τυχόν χρεώσεις για εκτέλεση εργασιών στην παροχή του Πελάτη.
δ. Λοιπές Χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
α. Τυχόν χρεώσεις για προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασής του στην εγκατάσταση του Πελάτη, με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασής του.
β. Τυχόν χρεώσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση εργασιών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης που συνδέεται με την παροχή του Πελάτη.

Οι χρεώσεις αυτές: αναγράφονται διακριτώς, δεν συγχέονται με τις Χρεώσεις Προμήθειας ή τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, και  η μη καταβολή τους δεν συνιστά λόγο υποβολής εντολής αποκοπής της παροχής ή περιορισμού του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή.

Πηγή: ΟΤ

