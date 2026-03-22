Νέο «Εξοικονομώ» – Οι όροι του προγράμματος

Περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά προβλέπεται να ενταχθούν στα νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή» που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Πρόκειται για πλήθος σχεδόν 50 % μεγαλύτερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης (ήταν 232.000 νοικοκυριά), το οποίο εκπνέει το επόμενο διάστημα.

Το νέο «Εξοικονομώ»

Οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση και αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες, μετά την έγκρισή τους από την ΕΕ.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

-Μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) έχουν ενταχθεί προς αναβάθμιση 102.000 κατοικίες, με επιδοτήσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας συνολικές επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 1,6 δισ. ευρώ στην αγορά. Στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο – σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης που έχει κατατεθεί στην ΕΕ, προβλέπεται να ενταχθούν επιπλέον 62.000 νοικοκυριά, με υψηλά ποσοστά επιδότησης που θα υπερβαίνουν το 80%.

-Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν επίσης 130.000 νοικοκυριά για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Στο πλαίσιο του ΚΚΤ, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών παρεμβάσεων, με τουλάχιστον 170.000 επιπλέον νοικοκυριά να ωφελούνται για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

-Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του ΤΑΑ ενισχύθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις». Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί μέσω του ΚΚΤ, με την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση σε κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Το μοντέλο χρηματοδότησης

Με ενδιαφέρον αναμένεται από την αγορά και η εφαρμογή του νέου μοντέλου χρηματοδότησης (on-bill financing), μέσω του οποίου ο πάροχος ενέργειας αναλαμβάνει το αρχικό κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης και ο πολίτης αποπληρώνει την επένδυση σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το Πρόγραμμα Επιδότησης Ανακαίνισης Παλαιών Κατοικιών Με Ήπιες Ενεργειακές Παρεμβάσεις, που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κλειστές (κατά προτεραιότητα) αλλά και χρησιμοποιούμενες κατοικίες. Θα καλύπτει έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ανώτατο ύψος επιδότησης 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση χρήσης του ακινήτου για κύρια κατοικία από τον δικαιούχο ή μακροχρόνια μίσθωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το ανώτερο εισοδηματικό όριο για συμμετοχή θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για την περίπτωση άγαμου ατόμου, το ανώτερο όριο θα είναι 25.000 ευρώ και για μονογονεϊκή οικογένεια 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Σημειώνεται ότι αυτήν την περίοδο είναι ανοιχτά δύο προγράμματα που «τρέχει» το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» (προϋπολογισμός: 400 εκατ.) παρέχει άτοκα δάνεια ύψους 5.000 – 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκό κά). Καταληκτική ημερομηνία σύναψης Σύμβασης Δανεισμού είναι η 30/06/2026.

Το Ανακαινίζω – Νοικιάζω για κενά σπίτια στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών. Παρέχει επιδότηση του κόστους ανακαίνισης ή επισκευής, ύψους έως 13.500 ευρώ, για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τα επόμενα 3 χρόνια. Η επιδότηση καλύπτει το 60% επί των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και ανέρχεται έως και τις 8.100 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να ήταν κενό τα 3 προηγούμενα χρόνια. Επίσης για να καταβληθεί η επιδότηση πρέπει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Πηγή: OT