Νέο «Εξοικονομώ» – Οι όροι του προγράμματος
Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 10:19

Νέο «Εξοικονομώ» – Οι όροι του προγράμματος

Πάνω από 340.000 νοικοκυριά προβλέπεται να ενταχθούν στο νέο «Εξοικονομώ»

Περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά προβλέπεται να ενταχθούν στα νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή» που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Πρόκειται για πλήθος σχεδόν 50 % μεγαλύτερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης (ήταν 232.000 νοικοκυριά), το οποίο εκπνέει το επόμενο διάστημα.

Το νέο «Εξοικονομώ»

Οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση και αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες, μετά την έγκρισή τους από την ΕΕ.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

-Μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) έχουν ενταχθεί προς αναβάθμιση 102.000 κατοικίες, με επιδοτήσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας συνολικές επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 1,6 δισ. ευρώ στην αγορά. Στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο – σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης που έχει κατατεθεί στην ΕΕ, προβλέπεται να ενταχθούν επιπλέον 62.000 νοικοκυριά, με υψηλά ποσοστά επιδότησης που θα υπερβαίνουν το 80%.

-Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν επίσης 130.000 νοικοκυριά για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Στο πλαίσιο του ΚΚΤ, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών παρεμβάσεων, με τουλάχιστον 170.000 επιπλέον νοικοκυριά να ωφελούνται για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

-Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του ΤΑΑ ενισχύθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις». Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί μέσω του ΚΚΤ, με την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση σε κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Το μοντέλο χρηματοδότησης

Με ενδιαφέρον αναμένεται από την αγορά και η εφαρμογή του νέου μοντέλου χρηματοδότησης (on-bill financing), μέσω του οποίου ο πάροχος ενέργειας αναλαμβάνει το αρχικό κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης και ο πολίτης αποπληρώνει την επένδυση σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το Πρόγραμμα Επιδότησης Ανακαίνισης Παλαιών Κατοικιών Με Ήπιες Ενεργειακές Παρεμβάσεις, που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κλειστές (κατά προτεραιότητα) αλλά και χρησιμοποιούμενες κατοικίες. Θα καλύπτει έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ανώτατο ύψος επιδότησης 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση χρήσης του ακινήτου για κύρια κατοικία από τον δικαιούχο ή μακροχρόνια μίσθωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το ανώτερο εισοδηματικό όριο για συμμετοχή θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για την περίπτωση άγαμου ατόμου, το ανώτερο όριο θα είναι 25.000 ευρώ και για μονογονεϊκή οικογένεια 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Σημειώνεται ότι αυτήν την περίοδο είναι ανοιχτά δύο προγράμματα που «τρέχει» το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» (προϋπολογισμός: 400 εκατ.) παρέχει άτοκα δάνεια ύψους 5.000 – 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκό κά). Καταληκτική ημερομηνία σύναψης Σύμβασης Δανεισμού είναι η 30/06/2026.

Το Ανακαινίζω – Νοικιάζω για κενά σπίτια στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών. Παρέχει επιδότηση του κόστους ανακαίνισης ή επισκευής, ύψους έως 13.500 ευρώ, για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τα επόμενα 3 χρόνια. Η επιδότηση καλύπτει το 60% επί των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και ανέρχεται έως και τις 8.100 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να ήταν κενό τα 3 προηγούμενα χρόνια. Επίσης για να καταβληθεί η επιδότηση πρέπει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Σύνταξη
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Σύνταξη
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σύνταξη
Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Σύνταξη
«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύνταξη
Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 10:13

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Σύνταξη
Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

