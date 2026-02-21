newspaper
Ισχυρό ενδιαφέρον για το Εξοικονομώ: Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη συμμετοχή
21 Φεβρουαρίου 2026

Ισχυρό ενδιαφέρον για το Εξοικονομώ: Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη συμμετοχή

Πώς κινήθηκε η αγορά με το Εξοικονομώ – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
A
A
Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» καταγράφηκε την περίοδο 2024–2025 σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα συγκεντρώνουν τις περισσότερες κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Τα ακίνητα με το Εξοικονομώ

Σύμφωνα με νέα έρευνα της ReDataset, σε επίπεδο δήμων πανελλαδικά, η Πάτρα κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Συνολικά 1.009 σπίτια εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ», αριθμός που την κατατάσσει πρώτη στη χώρα.

Τα Ιωάννινα ακολουθούν με 953 κατοικίες ενταγμένες. Η Λάρισα καταγράφει 639 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, με ποσοστό συμμετοχής 0,81%, σε επίπεδα αντίστοιχα της Πάτρας.

Αντίθετα, ο Δήμος Αθηναίων, παρά το τεράστιο μέγεθός του, εμφανίζει 600 κατοικίες ενταγμένες, αριθμός που αντιστοιχεί μόλις στο 0,14% του επιλέξιμου αποθέματος.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η Θεσσαλονίκη, με 587 κατοικίες και ποσοστό συμμετοχής 0,28%.

Το Αγρίνιο εμφανίζει 549 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, που αντιστοιχούν στο 1,08% του επιλέξιμου αποθέματος, δηλαδή υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την Αθήνα.

Ο Βόλος καταγράφει 525 κατοικίες και ποσοστό 0,65%, ενώ η Πέλλα ξεχωρίζει πανελλαδικά, καθώς με 497 κατοικίες εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη χώρα, στο 1,68%. Ακολουθούν η Βέροια με 475 κατοικίες και ποσοστό 1,39% και τα Τρίκαλα με 471 κατοικίες και 1,20%.

Στην Περιφέρεια Αττικής, η Κεντρική Αθήνα εξακολουθεί να κυριαρχεί σε απόλυτο αριθμό συμμετοχών, γεγονός που αποδίδεται στο μεγάλο μέγεθος και την πυκνότητα του οικιστικού της ιστού.

Παρόλα αυτά, η Δυτική Αθήνα εμφανίζει την υψηλότερη αναλογία συμμετοχής, με ποσοστό 0,26% επί του συνόλου των κατοικιών.

Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο ενταγμένων κατοικιών, με 540 το 2024 και 516 το 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,4%

Αντίθετα, ο Βόρειος Τομέας Αθηνών εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική. Οι ενταγμένες κατοικίες αυξήθηκαν από 307 το 2024 σε 360 το 2025, σημειώνοντας άνοδο 17,3%, τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των τομέων της Αττικής. Ο Δυτικός Τομέας Αθηνών καταγράφει επίσης αύξηση, από 306 κατοικίες το 2024 σε 326 το 2025, ενώ ο Νότιος Τομέας εμφανίζει μείωση, από 329 σε 293 κατοικίες.

Στην Ανατολική Αττική οι συμμετοχές μειώθηκαν ελαφρά από 263 σε 253 κατοικίες, στον Πειραιά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες με 207 και 206 κατοικίες αντίστοιχα, ενώ η Δυτική Αττική κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, με 83 κατοικίες το 2024 και 104 το 2025.

Στον Κεντρικό Τομέα, ο Δήμος Αθηναίων προηγείται με 600 κατοικίες και ποσοστό συμμετοχής 0,14%, αλλά τον υψηλότερο δείκτη συμμετοχής εμφανίζει ο Δήμος Δάφνης–Υμηττού, με 0,28%, χωρίς να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε απόλυτους αριθμούς.

Στον Βόρειο Τομέα, το Χαλάνδρι έχει τις περισσότερες εντάξεις με 95 κατοικίες και ποσοστό 0,25%, όμως το Ηράκλειο Αττικής εμφανίζει υψηλότερη αναλογική συμμετοχή, στο 0,29%, με 70 κατοικίες.

Στον Νότιο Τομέα, η Καλλιθέα προηγείται αριθμητικά με 118 κατοικίες και ποσοστό 0,20%, ενώ το Ελληνικό–Αργυρούπολη καταγράφει 100 κατοικίες αλλά εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε ολόκληρη την Αττική, στο 0,41%.

Πηγή: OT

googlenews

