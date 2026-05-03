Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

Η Κρίστιν Ντέιβις παίρνει θέση σε μια συζήτηση που έχει αναζωπυρωθεί στο διαδίκτυο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο η νεότερη γενιά ερμηνεύει τη σειρά «Sex and the City».

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, Are You a Charlotte?, που κυκλοφόρησε την Τρίτη 30 Απριλίου, η Ντέιβις αναφέρθηκε στις απόψεις των νεότερων θεατών — πολλοί από τους οποίους ανακαλύπτουν την εμβληματική σειρά μέσω του streaming και των κοινωνικών δικτύων— ότι ο χαρακτήρας της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κάρι Μπράντσο, φαίνεται εγωκεντρική.

«Συνήθως δεν το αναφέρω αυτό γιατί μερικές φορές είναι κάπως ενοχλητικό, αλλά, ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση στο διαδίκτυο ότι η Κάρι είναι ναρκισσίστρια;» είπε η Ντέιβις. «Δεν το πιστεύω», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Σάρλοτ Γιορκ στη σειρά, παραδέχτηκε ότι η συζήτηση σχετικά με τον χαρακτήρα της Κάρι Μπράντσο έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια, καθώς αποσπάσματα της σειράς κυκλοφορούν ευρέως σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram.

«Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι έχουμε δει μεγάλο μέρος της ζωής αυτών των γυναικών και έτσι μπορούμε να δούμε και τα αρνητικά και τα θετικά τους. Σωστά;» συνέχισε. «Είναι αληθινές και έτσι είναι οι αληθινοί άνθρωποι».

Φταίει το voiceover;

Η Κρίστιν Ντέιβις υποθέτει ότι αυτή η αντίληψη οφείλεται εν μέρει στη δομή της αφήγησης της σειράς — συγκεκριμένα, από τον τρόπο με τον οποίο οι εσωτερικές σκέψεις της Κάρι παρουσιάζονται στο κοινό.

«Και επίσης, το γεγονός ότι ακούμε το voiceover της Κάρι, αυτό μας βάζει ήδη μέσα στο μυαλό της», εξήγησε. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τα λόγους για τους οποίους ο κόσμος πιστεύει ότι είναι ναρκισσίστρια».

Η σειρά Sex and the City, που προβλήθηκε αρχικά για έξι σεζόν, από το 1998 έως το 2004, ακολουθούσε την Κάρι και τις φίλες της καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις ερωτικές τους σχέσεις (που σπάνια πήγαιναν καλά, όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή), τις καριέρες τους και την γκλάμουρ ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Η Ντέιβις, η Πάρκερ και η Σίνθια Νίξον επανέλαβαν τους ρόλους τους από το Sex and the City για την αναβίωση της σειράς And Just Like That…, η οποία διήρκεσε τρεις σεζόν και τελείωσε το 2025.

Δυστυχώς όμως, έλειπε η Σαμάνθα (Κιμ Κατράλ) που όλοι αγαπήσαμε.

*Με πληροφορίες από: People