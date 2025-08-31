Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι πρόθυμη να διαφυλάξει την κληρονομιά που άφησε ο χαρακτήρας της στο Sex and the City, Κάρι Μπράντσο, στον χώρο της μόδας με μια έκθεση που θα τιμά τις πιο εμβληματικές της εμφανίσεις.

Kατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης που φιλοξένησε το Threads, η ηθοποιός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να δώσει στους θαυμαστές της την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στην αξιέπαινη γκαρνταρόμπα της Κάρι, με την ίδια να απαντά ότι μια έκθεση θα ήταν σίγουρα εφικτή, καθώς η σειρά έχει διατηρήσει μεγάλο μέρος των συνόλων του χαρακτήρα της.

«Θα έλεγα ότι έχουμε το 78% όλων των ρούχων που έχω φορέσει στη σειρά», είπε, σημειώνοντας: «Αυτά που λείπουν είναι από σχεδιαστές που δικαίως τα ήθελαν πίσω ή τα είχαν δανείσει. Αυτοί είναι συνήθως οι λόγοι για τους οποίους δεν βρίσκονται στο αρχείο μου».

«Nομίζω ότι θα ήταν [υπέροχο]»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εξήγησε ότι το αρχείο ήταν «πολύ χρήσιμο», καθώς η ομάδα των ενδυματολόγων της σειράς μπορούσε να το αναζητήσει και να επαναφέρει ορισμένα νοσταλγικά κομμάτια για να τα φορέσει ξανά η Κάρι.

«Βγάζουμε, βάζουμε και ξαναφορούμε κομμάτια. Γιατί και αυτό, πιστεύουμε, είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε το κοινό», είπε.

Η Πάρκερ παραδέχτηκε ότι έχουν υπάρξει ερωτήσεις σχετικά με μια πιθανή έκθεση και τόνισε: «Έχουμε κάνει μικρές, συνοπτικές παραλλαγές αυτού». Όσον αφορά κάτι σε μεγαλύτερη κλίμακα, είπε: «Nομίζω ότι θα ήταν [υπέροχο]».

Τι θα της επιτρεπόταν;

Ωστόσο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, έθεσε έναν όρο για να υπάρξει μια ενδεχόμενη έκθεση. «Ίσως να πρέπει να [εξυπηρετεί] μια γενικότερη συζήτηση που περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία από τον κινηματογράφο, όπως τα κοστούμια, οι ιστορίες, οι γυναίκες στον κινηματογράφο και τι επιτρεπόταν και τι δεν επιτρεπόταν τότε», εξήγησε η Πάρκερ, «γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης — ο τρόπος που ντύνεται. Πώς θα είχατε ντύσει αυτό το πρόσωπο πριν από 40 χρόνια; Τι θα της επιτρεπόταν;».

Η γκαρνταρόμπα της πρωταγωνίστριας της σειράς Sex and the City – η οποία είχε έξι σεζόν, δύο ταινίες και τρεις σεζόν του spin-off And Just Like That… – είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μιας εξαιρετικής ομάδας σχεδιαστών και ενδυματολόγων: για την αρχική σειρά, η Πατρίσια Φιλντ συνεργάστηκε με τη Ρεμπέκα Γουάινμπεργκ και τον Έρικ Ντάμαν για να συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή ρούχων από τους κορυφαίους σχεδιαστές του κόσμου, καταστήματα thrift, vintage καταστήματα και, περιστασιακά, ακόμη και από την αγορά.

Αν και η Φιλντ ήταν επίσης υπεύθυνη για το styling στις ταινίες, αποφάσισε να μην επιστρέψει για το And Just Like That…, παραδίδοντας τα ηνία στη Μόλι Ρότζερς και τον Ντάνι Σαντιάγο, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο Sex and the City 2.

*Με πληροφορίες από: People & Harper’s Bazaar