Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δέχθηκε δριμεία κριτική για την εμφάνισή της στο «Sex and the City»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε για την κριτική που δέχθηκε για την εμφάνισή της όταν κυκλοφόρησε η θρυλική σειρά «Sex and the City», στην οποία και πρωταγωνίστησε.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι αισθάνθηκε πληγωμένη από τα σκληρά σχόλια που δέχτηκε ενώ υποδυόταν την Κάρι Μπράντσο στην επιτυχημένη σειρά, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τετάρτης 18 Ιουνίου του podcast Call Her Daddy της Alex Cooper.

«Οι συζητήσεις γύρω από το πρόσωπο μου [ήταν οι πιο δύσκολες]», δήλωσε η Πάρκερ. «Όπως, πράγματα που δεν μπορούσα να αλλάξω και δεν ήθελα να αλλάξω και δεν είχα σκεφτεί ποτέ να αλλάξω. Επίσης, δεν ένιωθα ότι ουσιαστικά επρόκειτο για μια κουβέντα. Δεν αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να καθίσω σε ένα τραπέζι και κάποιος να μου πει: ‘Είσαι πραγματικά αντιαισθητική’ και τότε θα μπορούσα να πω: ‘Ουάου. Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, αυτό είναι σκληρό. Αλλά δεύτερον, γιατί θυμώνεις με αυτό το γεγονός και γιατί νιώθεις ότι είναι απαραίτητο να το σχολιάσεις;».

«Έκλαψα γι’ αυτό επειδή μου φάνηκε τόσο απάνθρωπο»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θυμήθηκε επίσης στο podcast μια φορά που κατέρρευσε όταν διάβασε αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της σε ένα περιοδικό.

«Έπεσε στην αντίληψή μου ότι ένα περιοδικό είπε κάτι πραγματικά κακό για το πώς φαίνομαι», είπε. «Και ήταν σαν χτύπημα κάτω από τη μέση. Σκεφτόμουν: ‘Γιατί θεωρείται αυτό πρόβλημα; … Γιατί φαίνεται να απολαμβάνετε να το λέτε;’ Και τηλεφώνησα σε δύο από τις φίλες μου … και έκλαιγα με λυγμούς γιατί το ένιωθα τόσο σκόπιμο».

»Αυτή είναι η μόνη φορά που πραγματικά έκλαψα γι’ αυτό. Νομίζω ότι συνέβη εξαιτίας ολόκληρης της σεζόν που δεχόμουν τέτοιου είδους σχολίων«, μοιράστηκε η πρωταγωνίστρια, προσθέτοντας ότι «έκλαψα γι’ αυτό επειδή μου φάνηκε τόσο απάνθρωπο».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρωταγωνίστησε ως Κάρι στο SATC από το 1998 έως το 2004 και σε δύο spinoff ταινίες, προτού επιστρέψει ως χαρακτήρας στη συνέχεια της σειράς And Just Like That …, η οποία έκανε το ντεμπούτο της τον Δεκέμβριο του 2021.

*Με πληροφορίες από: People