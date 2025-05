Όταν η «πανικόβλητη» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παρακάλεσε τους ατζέντηδες να φύγει από το Sex and the City

Λοιπόν, η 60χρονη ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε πρόσφατα ότι «πανικοβλήθηκε» στην ιδέα να «δεσμευτεί» στο Sex and the City, ενώ βρισκόταν στο podcast Are You a Charlotte?», το οποίο παρουσιάζει η συμπρωταγωνίστριά της στο σήριαλ, Κριστίν Ντέιβις.

Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη γυρίσει τον πιλότο του 1998, όπου η Πάρκερ υποδυόταν τη μοντέρνα και ελεύθερη συγγραφέα Κάρι Μπράντσο, δεν ήταν ακόμα σίγουρη αν ήθελε να το κάνει. Η σταρ χαρακτήρισε τα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου «υπέροχα», αλλά «το ξέχασε εντελώς» μέχρι που περπατούσε στη Νέα Υόρκη και ένας παραγωγός της είπε ότι είδε τον πιλότο και ότι ήταν «πολύ καλός».

«Συνέχισα τη μέρα μου αλλά όταν η σειρά επιλέχθηκε και θα ξεκινούσαν τα γυρίσματα πανικοβλήθηκα» αφηγήθηκε η Πάρκερ. «Έλεγα ότι δεν μπορώ να είμαι σε τηλεοπτική σειρά. Δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει αυτός ο ρυθμός ζωής και εργασίας».

Σειρές με μικρότερη διάρκεια ζωής

Αν και η βετεράνος ηθοποιός είχε ασχοληθεί με την τηλεόραση στο παρελθόν – συμπεριλαμβανομένων των σειρών «Equal Justice», «A Year in the Life» και «Square Pegs» – παραδέχτηκε ότι η μικρή οθόνη «με καταθλίβει».

«Νομίζω ότι ήταν η ιδέα του να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά» εξήγησε η Πάρκερ.

«Νομίζω ότι ήμουν πάντα τυχερή που έπαιζα σε μια τηλεοπτική σειρά και μετά αυτή τελείωνε… Ωστόσο, γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους, είχα μια σπουδαία εμπειρία, δούλεψα με σπουδαίους ηθοποιούς, σπουδαίους σκηνοθέτες, θεωρούσα τις ιστορίες ενδιαφέρουσες… ήθελα να κάνω σειρές με μικρότερη διάρκεια ζωής, ίσως μία ή δύο σεζόν το πολύ» συνέχισε.

Ο πρώην πρόεδρος του HBO Chris Albrecht είπε: «Κάνε το για ένα χρόνο και αν δεν θέλεις να το κάνεις πια, δεν το συνεχίζουμε»

«Μπορείς να με βγάλεις από αυτό;»

«Και μετά προχώρησα και έκανα ένα θεατρικό έργο ή έκανα κάποιες αναγνώσεις, και μετά έπαιζα έναν ρόλο σε μια ταινία, και μετά έκανα… ξέρετε… μια ταινία της εβδομάδας. Και έτσι απλά αναπήδησα και σκέφτηκα πραγματικά, «Αυτός είναι ο στόχος. Η συνεχής μάθηση είναι ο στόχος… Θέλω να κινούμαι».

Και πρόσθεσε: «Έτσι, η ιδέα μιας τηλεοπτικής σειράς σήμαινε ότι δεν μπορούσα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα». Τώρα, η γεννημένη στη Νέα Υόρκη συνειδητοποίησε ότι ήταν λάθος τρόπος σκέψης αλλά τότε η Πάρκερ έτρεξε στον ατζέντη της και ρώτησε «μπορείς να με βγάλεις από αυτό;».

Ο ατζέντης της, εν τω μεταξύ, δεν πίστευε ότι είχε λόγο να ανησυχεί. «Είπε, ‘Μπορεί να είναι υπέροχα». Από την άλλη, η ομορφιά του HBO εκείνη την εποχή ήταν ότι αποτελούσε ένα είδος άγνωστου εδάφους … και ο πρώην πρόεδρος του HBO Chris Albrecht είπε: ‘Κάνε το για ένα χρόνο και αν δεν θέλεις να το κάνεις πια, δεν το συνεχίζουμε’».

Ατελείωτες δυνατότητες

«Από μια καταπιεστική ιδέα μετατράπηκε σε μια ιδέα με ατελείωτες δυνατότητες. Την πρώτη μέρα που αρχίσαμε τα γυρίσματα ως σειρά, η τοποθεσία ήταν πολύ κοντά το σπίτι μου. Θυμάμαι να σκέφτομαι: «Μπορώ να περπατήσω μέχρι τη δουλειά». Και περπάτησα μέχρι την τοποθεσία και δεν κοίταξα ποτέ πίσω» σχολίασε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη συνέχεια.

Στην κλασική σειρά πρωταγωνίστησαν επίσης οι Κιμ Κατράλ (Σαμάνθα), Κριστίν Ντέιβις (Σαρλότ) και Σίνθια Νίξον (Μιράντα) και έτρεξε για έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004. Η σειρά απέσπασε επτά βραβεία Emmy, με δύο βραβεία καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την Πάρκερ.

Οι ηθοποιοί επανέλαβαν τους ρόλους τους στην ταινία Sex and the City το 2008 και στο Sex and the City 2 το 2010. Σχεδόν 20 χρόνια αφότου η αρχική σειρά έφυγε από τον αέρα, το spinoff And Just Like That… έκανε το ντεμπούτο του το 2021.

*Η σειρά θα επιστρέψει για την 3η σεζόν στις 29 Μαΐου στο Max.

*Με στοιχεία από nypost.com