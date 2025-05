And Just Like That… η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν εμφανίστηκε στο φετινό Met Gala

Και κάπως μαγικά (ή καλύτερα And Just Like That….) η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχασε το Met Gala του 2025.

Η ηθοποιός, η οποία τιμά τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας εδώ και δύο δεκαετίες, μοιράστηκε σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight τους λόγους για τους οποίους δεν θα τη δείτε να ανεβαίνει τα σκαλιά στη φετινή εκδήλωση.

«Πρέπει να δουλέψω, αλλά [είμαι σίγουρη] ότι θα υπάρχουν τόσα πολλά να δούμε και ανυπομονώ να παρακολουθήσω τους υπόλοιπους», εξήγησε. «Και ανυπομονώ να δω πώς θα ερμηνεύσουν το θέμα».

»Νοιάζομαι πολύ για το [Met Gala] και θέλω να προσπαθήσω να τιμήσω πραγματικά το έργο των επιμελητών και όλων όσων κατά κάποιο τρόπο ενέπνευσαν τη συγκεκριμένη στιγμή», πρόσθεσε.

1995: Η πρώτη φορά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Met Gala

Το φετινό Met Gala, το οποίο είχε ως θέμα το «Superfine: Tailoring Black Style», στόχευσε στο να συγκεντρώσει χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών και να θέσει στο επίκεντρο της βραδιάς την έκθεση »Superfine: Tailoring Black Style».

Η ίδια η έκθεση είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της προσκεκλημένης επιμελήτριας Μόνικα Λ. Μίλερ «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» το οποίο διερευνά «τον μαύρο δανδή ως έννοια και ως σημαίνον στοιχείο ταυτότητας».

Αν και η Πάρκερ δεν μπόρεσε φέτος να ανέβει στα σκαλιά του μουσείου, έχει σίγουρα αφήσει το στίγμα της στην εκδήλωση. Η δωδέκατη εμφάνισή της έγινε το 2024, όταν παρέστη στην εκδήλωση «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» με ένα κρεμ μίντι φόρεματου Ρίτσαρντ Κουίν και ένα ασορτί oversized καπέλο από τον Φίλιπ Τρέισι.

Συνδύασε το look με ασορτί καλσόν, nude γόβες στιλέτο και ένα κολιέ από πέρλες που σχεδόν σάρωσε το πάτωμα.

Η απόφοιτος του «Sex and the City» συμμετείχε για πρώτη φορά στο Met Gala το 1995 με ένα thrifted μαύρο βελούδινο φόρεμα. Οι μετέπειτα εμφανίσεις της που ξεχώρισαν περιλαμβάνουν το 2014, όταν της δόθηκε ο ρόλος της συμπροέδρου μαζί με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, τον Όσκαρ ντε λα Ρέντα, τους Λίζι και Τζόναθαν Τις και την Άννα Γουίντουρ για τη βραδιά του «Charles James: Beyond Fashion».

*Με πληροφορίες από: People | Harpers Bazaar