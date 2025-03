Μερικές υπέροχες φωτογραφίες της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και του συζύγου της, Μάθιου Μπρόντερικ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν έναν από τους μακροβιότερους γάμους στο Χόλιγουντ, αλλά έχουν καταφέρει να κρατήσουν μεγάλο μέρος της ιδιωτικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτό προξενεί ιδιαίτερη αίσθηση, αν αναλογιστούμε πόση δόξα γνώρισε η Πάρκερ ως η προβληματική ερωτιάρα Κάρι Μπράντσο στο «Sex and the City» του HBO.

«Είμαι τρελή γι’ αυτόν»

Το ρομαντικό τους ειδύλλιο έχει τις ρίζες του στο 1991, όταν χάρη σε μια επιχειρηματική κίνηση των αδελφών της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, οι οποίοι ήταν μεταξύ των ιδρυτών της Naked Angels, οι δυο τους ήρθαν σε επαφή συνεργαζόμενοι με τη νεοϋορκέζικη θεατρική εταιρεία.

Όπως δήλωσε η Πάρκερ στην εκπομπή «Watch What Happens Live» με τον Άντι Κοέν, το πρώτο της φιλί με τον Μπρόντερικ «ήταν έξω από μια πολυκατοικία» και το δεύτερο ενώ κατευθυνόταν προς το σταθμό του μετρό και είχε μια καραμέλα στο στόμα της. Από την πλευρά του, ο Μπρόντερικ, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι με το που την είδε μπροστά του κατάλαβε ότι είναι η εκλεκτή της καρδιάς του. «Την είδα να περπατάει στο δρόμο και σκέφτηκα, ΄Αυτό είναι’», ανέφερε.

Το 1996, όταν μετρούσαν ήδη πέντε χρόνια σχέσης, έκαναν το ντεμπούτο τους στο Μπρόντγουεϊ με την παράσταση «How to Succeed in Business Without Really Trying». Περίπου την ίδια εποχή, η Πάρκερ δήλωσε στους Los Angeles Times: «Είναι ίσως ο πιο αστείος τύπος που έχω γνωρίσει σε όλη μου τη ζωή… Είναι τόσο έξυπνος, τόσο όμορφος, νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος άντρας που έχω δει στη ζωή μου. Και με εμπνέει. Είμαι τρελή γι’ αυτόν».

Το πρώτο ραντεβού

Την ίδια χρονιά, μιλώντας στους New York Times, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποκάλυψε το πώς της ζήτησε ο Μάθιου Μπρόντερικ να βγουν το πρώτο τους ραντεβού. «Άφησε ένα πολύ χαριτωμένο μήνυμα στον τηλεφωνητή. “Γεια, είμαι ο Μάθιου Μπρόντερικ. Έπρεπε να χρησιμοποιήσεις το επώνυμό σου’».

Αυτό το τηλεφώνημα, έμελλε να δημιουργήσει έναν ισχυρό ερωτικό δεσμό ο οποίος αντέχει στο χρόνο, παρά τις αντιξοότητες. Σ

Στις 19 Μαΐου του 1997, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στη συναγωγή Angel Orensanz της Νέας Υόρκης, ενώ το 2002, καλωσόρισαν το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι που ονομάστηκε Τζέιμς Γουίλκι, από τον παππού του ηθοποιού, Τζέιμς Μπρόντερικ.

Στις 22 Ιουνίου του 2009, υποδέχθηκαν τα δίδυμα κορίτσια τους μέσω παρένθετης μητέρας, τα οποία ονομάστηκαν Μάριον και Ταμπίθα. Σε συνέντευξή της στη Vogue, η Πάρκερ δήλωσε ότι το ζευγάρι «προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε και ξαναπροσπάθησε να αποκτήσουν παιδί» με τον συμβατικό τρόπο, αλλά δεν τα κατάφεραν.

«Είμαστε πραγματικά φίλοι»

Σε παλαιότερη συζήτηση της με την εφημερίδα Telegraph, η Πάρκερ παραδέχτηκε ότι τα πράγματα μεταξύ τους δεν κυλούν πάντοτε ομαλά.

«Είμαστε μαζί εδώ και είκοσι χρόνια και έχουμε όμορφες μέρες, έχουμε τίμιες μέρες και έχουμε και κακές μέρες. Έτσι είναι ένας γάμος», δήλωσε η ίδια. «Αυτή είναι μια σχέση. Αυτό είναι μια φιλία, ακόμη και οι σχέσεις εκτός γάμου έχουν την ίδια πορεία».

Εξαιτίας της επιτυχίας που είχε ο ρόλος της στο «Sex and the City», η Πάρκερ δίνει μέχρι και σήμερα αρκετές συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά από κάθε γωνιά της γης, ενώ ο Μπρόντερικ τείνει να κρατάει χαμηλό προφίλ. Όμως, ενώ βρισκόταν στο Meredith Vieira Show, μίλησε για το γιατί τα πράγματα έχουν λειτουργήσει μακροπρόθεσμα για αυτούς.

«Είμαστε πραγματικά φίλοι πέρα από όλα τα άλλα και συζητάμε πολύ», είπε. «Συνεχίζουμε να μιλάμε, [αν και] ξέρω πόσο κλισέ είναι αυτό. Η πολλή σιωπή σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα».

*Με πληροφορίες από: ELLE