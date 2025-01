Sex and the city: Πόρτα στους αφηνιασμένους fan της Κάρι Μπράντσο με το νόμο

Και κάπως έτσι, τα σκαλιά του διαμερίσματος στο Μανχάταν που κατοικούσε η ηρωίδα του Sex And The City Κάρι Μπράντσο δεν θα είναι προσβάσιμα.

Τα σκαλιά είχαν γίνει τόπος προσκυνήματος για τους fan της ηρωίδας της τηλεοπτικής σειράς Sex and The City. Ο συνωστισμός και η φασαρία των φανατικών θαυμαστών του χαρακτήρα της Κάρι Μπράντσο ήταν ένα καθημερινό πρόβλημα για τη γειτονιά στο West Village της Νέας Υόρκης και έτσι, η ιδιοκτήτρια αποφάσισε να αναλάβει μέτρα «κατά της καταπάτησης του προσωπικού της χώρου».

Με αίτηση στις 14 Ιανουαρίου προς την επιτροπή διατήρησης ορόσημων της Νέας Υόρκης, η ιδιοκτήτρια του 66 Perry Street εξήγησε το πρόβλημα και ζήτησε να της δοθεί άδεια για να περιορίσει την πρόσβαση των fan στο κτήριο της με σιδερένια πόρτα.

Η ιδιοκτήτρια Μπάρμπαρα Λόρμπερ είπε: «Η πρόσοψη του σπιτιού μου εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Sex and the City ως το εξωτερικό του διαμερίσματος του χαρακτήρα της Κάρι Μπράντσο. Το λάθος μου: Λυπήθηκα για τον νεαρό που έψαχνε ένα σημείο για να κάνει τα γυρίσματα το ΗΒΟ, είχε μόλις αποφοιτήσει από το NYU Film School. Μου είπε αν δεν εξασφάλιζε αυτό το σπίτι, θα έχανε την πρώτη του πραγματική δουλειά στην επιχείρηση» αναφέρουν οι New York Times.

«Εκείνη την εποχή, κανείς δεν ήξερε ότι τo show θα γινόταν φαινόμενο και ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς στη μαγεία της Νέας Υόρκης . Το σπίτι μου είναι πλέον ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός… Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας και να βγεις, υπάρχουν ομάδες επισκεπτών μπροστά στο σπίτι που τραβούν φωτογραφίες με φλας, μιλάνε δυνατά, κάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνουν βίντεο στο TikTok ή απλά φωνάζουν για την ανακάλυψη τους με υπέρμετρο ενθουσιασμό» είπε.

Αν και η Λόρμπερ προχώρησε σε ανάρτηση πινακίδας που ενημέρωνε τους θαυμαστές ότι «Απαγορεύεται η πρόσβαση – Ιδιωτική ιδιοκτησία» οι fan δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αδιάφοροι.

Η Λόρμπερ έλαβε τα μέτρα χρόνια πριν, χωρίς αποτέλεσμα. Η ιδιοκτήτρια είπε ότι πολλοί επισκέπτες δεν σέβονταν την αλυσίδα που είχε τοποθετήσει για να προστετέψει την είσοδο του σπιτιού της από παρείσακτους και αντ’ αυτού σκαρφαλώνουν για να ποζάρουν, να χορέψουν ή να ξαπλώσουν στα σκαλιά της κατοικίας της.

Επιπλέον κάποιοι σκαρφάλωναν για να δουν μέσα στο σπίτι, έκαναν απόπειρες να ανοίξουν την πόρτα εισόδου και χτύπαγαν κουδούνια μέσα στη νύχτα υπό την επήρεια.

Η Λόρμπερ μοιράστηκε στους New York Times ότι κάποιοι επισκέπτες είχαν κάνει γκραφίτι στα σκαλιά και χάραξαν τα αρχικά τους στην κάσα της εισόδου.

«Μετά από 20 και πλέον χρόνια, έχω χάσει πλέον κάθε ελπίδα. Πίστευα ότι η μανία τους θα είχε εκτονωθεί, ότι η αλυσίδα και η πινακίδα θα τους αποθάρρυναν, ότι οι θαυμαστές της Κάρι Μπράντσο θα είχαν ανακαλύψει ένα άλλο τοπόσημο για να λατρέψουν. Δεν έγινε τίποτα από αυτά και πρέπει να αναλάβουμε πιο δραστικά μέτρα. Για να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής σε εμάς και τους ενοικιαστές μας, πρέπει να εγκαταστήσουμε μια σωστή πύλη», είπε.

Οι αρχές της εξουδιοδότησαν τη Μπάρμπατα Λόρμπερ να προχωρήσει στην εγκατάσταση σιδερένιας πόρτας για να αναχαιτίσει τους βάνδαλους καταπατητές της σειράς φαινόμενο.

Μια σειρά φαινόμενο

To Sex and the City προβλήθηκε από το 1998 ως το 2004 από το HBO. H δημιουργία του Ντάρεν Σταρ αφηγείται τη ζωή τεσσάρων γυναικών στη Νέα Υόρκη και εστιάζει στη φιλία τους, στη σχέση τους με τους άντρες, στη σεξουαλικότητα και στη θηλυκότητα.

Η σειρά κέρδισε το 2000, το 2001 και το 2002 τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης κωμικής τηλεοπτικής σειράς, ενώ είχε προταθεί άλλες τρεις φορές για το βραβείο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ανήκει στις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών.

Στην Ελλάδα, το 2014, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είχε επιβάλλει στο Μακεδονία TV πρόστιμο 15.000 ευρώ, λόγω προβολής σκηνής ομοφυλοφιλικού σεξ σε επεισόδιο της σειράς, σε «ακατάλληλη ώρα».