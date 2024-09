«Σεξ και παπούτσια» – Ο λόγος που η Gen Z έχει ερωτευτεί το Sex and the City

«Το αγόρι που φοβόταν τις δεσμεύσεις μόλις με είχε παρατήσει όταν άρχισα να βλέπω για πρώτη φορά το Sex and the City» γράφει η Lydia Spencer-Elliott στον Guardian. «Είχα μόλις ένα χρόνο ζωής σε αυτόν τον πλανήτη όταν η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά, αλλά η 25χρονη σειρά ήρθε για μένα ως μια ιεροτελεστία μετάβασης με μανόλο μπλάνικ όταν το χρειαζόμουν περισσότερο» εξηγεί τοποθετώντας το χρονικό πλαίσιο και συνεχίζει:

«Πολλοί από τους συνομηλίκους μου της γενιάς Z συναντούν τώρα για πρώτη φορά την Κάρι, τη Σαρλότ, τη Σαμάνθα και τη Μιράντα, καθώς η σειρά κυκλοφόρησε στο Netflix στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2024. Και οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν μπορούν παρά να αναρωτιούνται τι κάνει τη Gen Z να γοητεύεται από μια σειρά που είχε καθηλώσει κι αυτές».

«Αγαπάμε τη φιλία, τη μόδα και το πήδημα»

«Η αυθόρμητη, πλην σπασμωδική αντίδραση θα ήταν να υποθέσουμε ότι η ηλικιακή μας ομάδα θα έχει πρόβλημα με τη σειρά. Δεν είναι αλήθεια. Στην ομαδική συνομιλία στο WhatsApp με τους φίλους μου, υπάρχουν φανατικοί θαυμαστές. “Λατρεύω τη σειρά”, μου φωνάζει ένας 21χρονος φίλος. “Μου άρεσε περισσότερο απ’ ό,τι περίμενα”, απαντά ένας άλλος.

»Ομολογουμένως, όλοι μας λάβαμε μικρο-δόση των καλύτερων στιγμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ πριν καθίσουμε να παρακολουθήσουμε τη σειρά. Το Pinterest είναι γεμάτο από εμφανίσεις εμπνευσμένες από την Κάρι: μεταξωτές φούστες, μίνι φορέματα, vintage kitten heels.

»Υπάρχει ένα viral TikTok της που λέει: “Και ξαφνικά, εκεί ήταν φορώντας Armani την Κυριακή. Mr Big”, με μουσική υπόκρουση το Take My Breath Away, το οποίο περισσότεροι από 15.000 χρήστες έχουν αναρτήσει μαζί με βίντεο με ρούχα και αποσπάσματα από τους φίλους τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το SATC φτάνει στη Gen Z μέσω του Netflix, αλλά γνωρίζουμε γιατί έχει επιτυχία η ιστορία. Απεχθανόμαστε τις ξεπερασμένες απόψεις – αγαπάμε τη φιλία, τη μόδα και το πήδημα» συνεχίζει η Lydia Spencer-Elliott στον Guardian.

«Όταν η Σαμάνθα βγαίνει με έναν μαύρο μουσικό παραγωγό που ονομάζεται Chivon (ένας από τους μοναδικούς μη λευκούς χαρακτήρες της σειράς) τον φετιχοποιεί και του ανακοινώνει: “Δεν βλέπω χρώμα, βλέπω κατακτήσεις”»

Που «στραβώνει» το πράγμα

«Παρόλα αυτά, έχουμε κάποιους ενδοιασμούς» ξεκαθαρίζει η Spencer-Elliott. «Υπάρχουν πολλές ενοχλητικά ξεπερασμένες συμπεριφορές. Η Κάρι Μπράντσο είναι βασικά πολύ επικριτική για να είναι αρθρογράφος σεξ.

»Όταν ένας νεότερος τύπος με τον οποίο βγαίνει ραντεβού στην τρίτη σεζόν αποκαλύπτει ότι είναι bisexual, τον καυτηριάζει ανελέητα («Δεν είμαι καν σίγουρη ότι υπάρχει bisexuality, νομίζω ότι είναι απλά μια στάση στο δρόμο για την gay town»), και τελικά τον παρατάει. “Ανατριχιάζω”, μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου. “Βρωμάει διφοβία”.

»Η Σαμάνθα Τζόουνς αισθάνεται άσχημα επειδή παίρνει μια πίπα από έναν διανομέα της UPS στο γραφείο της, αισθάνεται ντροπή όταν παίρνει 15 κιλά αλλά εξακολουθεί να θέλει να φορέσει μικροσκοπική μπλούζα, και απορρίπτει ως γελοία τη σχέση της με μια ζωγράφο ονόματι Μαρία στην τέταρτη σεζόν: “Δεν είναι λεσβία, απλά της τελείωσαν οι άντρες”.

Τέλος, όταν η Μιράντα ψάχνει για διαμέρισμα, λέει στο γιο της ότι πρέπει να ακολουθήσουν έναν “λευκό τύπο με μωρό” για να βρουν ένα «καλό σπίτι». Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα jumpscare cameo στη δεύτερη σεζόν. Και όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούν περιστασιακά προσβολές κατά των τρανς» απαριθμεί η Spencer-Elliott κάποιες από τις κόκκινες γραμμές της Gen Z.

«Πραγματικά, είμαστε τόσο χαζές όσο και η Κάρι»

«Είναι τόσο αναζωογονητικό να βλέπουμε γυναίκες να μιλούν ελεύθερα για τη σεξουαλική τους ζωή»

«Αλλά με άλλους τρόπους, είναι σχετικά προοδευτικό. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε άλλη σειρά μια ομάδα γυναικών να μιλάει τόσο πολύ για το πήδημα» σπεύδει, ωστόσο, να προσθέσει η Spencer-Elliott στον Guardian.

«Εγώ και οι φίλες μου δε μπορούμε να μην αντιληφθούμε το πόσο επαναστατικές θα ήταν οι συζητήσεις τους για το στοματικό σεξ και τον αυνανισμό όταν πρωτοπροβλήθηκαν. Όλοι συμφωνούμε, εξακολουθεί να είναι τόσο αναζωογονητικό να βλέπουμε γυναίκες να μιλούν ελεύθερα για τη σεξουαλική τους ζωή» ξεκαθαρίζει και συνεχίζει η Spencer-Elliott:

«Ως πρωταγωνίστρια, η Κάρι είναι ταυτόχρονα εμβληματική, ηθικά μπερδεμένη και έντονα ανυπόφορη. Όταν ένας άντρας με τον οποίο βγαίνει, της αποκαλύπτει ότι βιντεοσκοπεί κρυφά τις γυναίκες που κάνουν σεξ, εκείνη το αποσιωπά. Όταν ένας άλλος άντρας μοιράζεται ότι έχει ΔΕΠΥ, τον παρατάει. Οι ετυμηγορίες μεταξύ των συνομηλίκων μου ποικίλλουν από κακή φίλη έως οπαδός του εαυτού της – “αλλά κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις”. Επιπλέον, όλοι υποστηρίζαμε αυτήν και τον Big και την τοξική σεξοϊστορία τους όλη την ώρα. Πραγματικά, είμαστε τόσο χαζές όσο και η Κάρι με τις απόψεις μας σε αυτό το θέμα».

Τελικά;

«”Συνολικά, είναι γ@ματο”, καταλήγει η ομαδική συνομιλία. Η φιλία της Κάρι, της Σαμάνθα, της Σαρλότ και της Μιράντα είναι σίγουρα αξιόπιστη επειδή κυριολεκτικά απλά τρώνε brunch και μιλάνε για αγόρια». Δεν υπάρχει Τεστ Μπέκντελ εδώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.

»Επιπλέον, σίγουρα πηδιούνται περισσότερο από εμάς. “Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος μου, το οποίο δεν περίμενα, ήταν ότι με ενέπνευσε να είμαι πιο σεξουαλικά απελευθερωμένη, όπως τα κορίτσια”, μου λέει μια φίλη. “Να βγαίνω ραντεβού με ανθρώπους περιστασιακά, χωρίς κριτική. Ας το ευχαριστηθώ κι ας μην παίρνω τη ζωή τόσο σοβαρά”».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: HBO