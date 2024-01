Che Diaz: «Απολύεται» από το Sex and the City; – «Η βιομηχανία μας είναι τόσο διπρόσωπη»

Αφού χαρακτηρίστηκε ως το χειρότερο κομμάτι του And Just Like That, τ@ Σάρα Ραμίρες κοινοποίησε μια δήλωση σχετικά με τον χαρακτήρα Che εν μέσω φημών ότι έχει αφαιρεθεί ενόψει της τρίτης σεζόν.

«Η βιομηχανία μας είναι τόσο διπρόσωπη», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 16 Iανουαρίου.

Τ@ ηθοποι@ αναφέρεται στον χαρακτήρα Che ως «ο τελευταίος χαρακτήρας που έπαιξα» σε μια νέα δήλωση που καταδικάζει επίσης τη βιομηχανία του θεάματος που φέρεται να φτιάχνει «μαύρες λίστες» ηθοποιών που δείχνουν υποστήριξη στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Και όμως επέστρεψε στη δεύτερη σεζόν το 2023

Τάχθηκε ενάντια στον πόλεμο από την έναρξη του πριν από 100 ημέρες, όπως και η συμπρωταγωνίστριά τ@ – και πρώην σύντροφος τ@ στην οθόνη – Σύνθια Νίξον, η οποία υποδύεται τη Μιράντα Χομπς για πάνω από 25 χρόνια.

«Ενώ μοιράζουν βραβεία, οι διευθυντές κάστινγκ και οι μάνατζερ φτιάχνουν μαύρες λίστες με ηθοποιούς και εργαζόμενους που δημοσιεύουν οτιδήποτε για την υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξαναδουλέψουν».

«Έχουμε φτιάξει έναν χαρακτήρα που είναι ανθρώπινο ον, που είναι ατελής, που είναι περίπλοκος, που δεν είναι εδώ για να γίνει αρεστός, που δεν είναι εδώ για την έγκριση κανενός».

«Ενώ σηκώνουν ψηλά κάποιους από τους δικούς τους πελάτες που έχουν μιλήσει ενάντια σε αυτή τη γενοκτονία, απολύουν και αφήνουν να φύγουν άλλοι που έχουν λιγότερες πλάτες».

Κλείνοντας την ανάρτηση, έριξε μια σπόντα στον χαρακτήρα τ@ And Just Like That: «Είναι άγριο το πόσο «ερμηνευτές» (ψεύτικοι) είναι τόσοι πολλοί στο Χόλιγουντ. Ακόμα πιο «ερμηνευτές» και από τον τελευταίο χαρακτήρα που έπαιξα».

Τ@ Ραμίρες προστέθηκε στο franchise του Sex and the City ως κωμικός με το όνομα Che όταν η σειρά ξεκίνησε και πάλι το 2021. Γρήγορα έγινε ένας από τους πιο αμφιλεγόμενοτς χαρακτήρες της τηλεόρασης επειδή θεωρήθηκε καρικατούρα κάποιου ατόμου που είναι non binary.

Μια κριτική του Guardian τo περιέγραψε ως «ένα κράμα αντιφάσεων … ένας κωμικός χωρίς αστεία, μια διασημότητα με τεράστιο κοινό αλλά μηδέν φίλους». Και όμως επέστρεψε στη δεύτερη σεζόν το 2023.

Έχει κοπεί με «τσεκούρι»;

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τ@ Ραμίρες αναγνωρίζει το δημόσιο μένος προς τ@ Che. Δήλωσε στους New York Times ότι «έχει μεγάλη επίγνωση του μίσους που υπάρχει στο διαδίκτυο» και εξήγησε ότι «έχουμε φτιάξει έναν χαρακτήρα που είναι ανθρώπινο ον, που είναι ατελής, που είναι περίπλοκος, που δεν είναι εδώ για να γίνει αρεστός, που δεν είναι εδώ για την έγκριση κανενός».

Ο δημιουργός της σειράς Michael Patrick King επιβεβαίωσε πέρυσι ότι η σειρά επιστρέφει για τρίτη σεζόν. Η προηγούμενη σεζόν ολοκληρώθηκε με τον χαρακτήρα του Τσε να μην έχει πλέον σχέση με τη Μιράντα, αλλά να παραμένει φίλ@ με τη Μιράντα και την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ).

Η ανάρτηση κοινοποιήθηκε εν μέσω φημών ότι ο χαρακτήρας τους έχει ήδη κοπεί με «τσεκούρι». Η MailOnline αναφέρει ότι αυτό συνέβη επειδή « Ο χαρακτήρας Che δεν προσέφερε τίποτα πια στη σειρά», αλλά το HBO δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα αν τ@ Ραμίρες έχει αποχωρήσει.

Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: CRAIG BLANKENHORN – HBO MAX