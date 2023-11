Σίνθια Νίξον: Σε απεργία πείνας η «Μιράντα» του Sex and the City – «Να τερματιστούν τώρα οι μάχες στη Γάζα»

Περισσότεροι από δώδεκα πολιτειακοί νομοθέτες και ακτιβιστές στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Σίνθια Νίξον, ξεκίνησαν πενθήμερη απεργία πείνας ζητώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έξω από τον Λευκό Οίκο. Ανάμεσά τους δηλαδή βρίσκεται η «Μιράντα», η γνωστή ηθοποιός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Sex and the City που έχει αφήσει εποχή.

Σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της απεργίας πείνας, οι ακτιβιστές κατήγγειλαν τον ρόλο του Τζο Μπάιντεν στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των μαχών.

Η Νίξον υπογράμμισε την τεράστια σφαγή στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας δεκάδων δημοσιογράφων και εργαζομένων του ΟΗΕ, καθώς και της καταστροφής ολόκληρων γειτονιών.

Today we begin a hunger strike in front of the White House demanding a permanent ceasefire. pic.twitter.com/BChpnSJX7z

— Sumaya Awad (@sumayaawad) November 27, 2023