«Sex and the City»: Η φούστα της Sarah Jessica Parker βγαίνει σε δημοπρασία

Η τούλινη φούστα που φόρεσε η Sarah Jessica Parker στους τίτλους αρχής του «Sex and the City» βγαίνει σε δημοπρασία.

Η λευκή tutu αναμένεται να πουληθεί για 8.000-12.000 δολάρια όταν βγει στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Julien’s στην Καλιφόρνια στις 18 Ιανουαρίου.

Το συγκεκριμένο ρούχο «έγινε σύμβολο της ποπ κουλτούρας», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, αφού η Parker το φόρεσε στον ρόλο της ως Carrie Bradshaw στην πετυχημένη τηλεοπτική σειρά.

Αγοράστηκε από τη σχεδιάστρια κοστουμιών του σόου, Patricia Field για πέντε δολάρια.

«Η φούστα σε στυλ tutu ήταν ιδιότροπη, περιπετειώδης και απροσδόκητη – κάπως σαν το σόου, Sex and the City», είχε δηλώσει η Field.

Η tutu εμφανίστηκε επίσης στην ταινία «Sex and the City» του 2008, σε μια σκηνή στην οποία η Carrie καθαρίζει την ντουλάπα της και αποφασίζει αν θα κρατήσει ορισμένα ρούχα.

Οι φίλες της Samantha, Charlotte και Miranda έκριναν αν τα αντικείμενα έπρεπε να φυλαχθούν ή να πεταχτούν, με αυτό το look να μπαίνει ομόφωνα στη στοίβα με τα ρούχα που ήταν για φύλαξη.

Ο οίκος δημοπρασιών τονίζει ότι αυτή η φούστα είναι μία από τις πέντε που χρησιμοποιούνται για τους τίτλους έναρξης της σειράς και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας υπογεγραμμένο από την Field.

Η φούστα είναι μέρος της δημοπρασίας “Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion”, η οποία περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα που έχουν φορέσει μεταξύ άλλων η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η Audrey Hepburn και η Elizabeth Taylor.

Royal and celebrity fashion takes centre stage in @JuliensAuctions‘ Unstoppable! Signature Styles of Iconic Women in Fashion auction. Included is the tulle skirt worn by Sarah Jessica Parker as Carrie Bradshaw in the opening credits of Sex and the City. #auction #fashion pic.twitter.com/4xS6c89I2t

— Victoria Haddock (@vickyhaddock) January 6, 2024