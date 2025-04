«Θάνατος στους streamers!» – Μπορεί ένα βιντεοκλάμπ της Νέας Υόρκης να ξεκινήσει μια επανάσταση;

Πάνω στην εποχή του Πάσχα, το φυσικό βιντεοκλάμπ αναστήθηκε και πάλι. Αυτόν τον μήνα, το Night Owl Video στο Williamsburg έγινε το πρώτο νέο φυσικό βιντεοκλάμπ της Νέας Υόρκης μετά από πολύ καιρό. Το επιθετικά αισίοδοξο σλόγκαν του καταστήματος είναι: «Θάνατος στους streamers! Αναλογικά μέσα για πάντα!».

«Παραπονιόμουν για χρόνια ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους καταστήματα» δήλωσε ο Aaron Hamel, ο οποίος ίδρυσε το Night Owl μαζί με τη φίλη του Jess Mills. «Παλιά μου άρεσε να πηγαίνω στο Kim’s Video και στο Videology και όλα αυτά… Νιώθω βαθιά νοσταλγία και νομίζω ότι υπάρχει αξία σε ένα μέρος όπου μπορείς να περιηγηθείς στα ράφια για ταινίες».

Η γοητεία της κοινότητας

Το Kim’s επαναλειτούργησε το 2022 με τα αποθέματα που είχε στην αποθήκη το 2022 ως ατραξιόν στον κινηματογράφο Alamo Drafthouse, στο κάτω Μανχάταν. Ορισμένα σημεία των βιβλιοπωλείων Barnes and Noble στη Νέα Υόρκη πωλούν επίσης δίσκους Blu-ray και DVD.

Ωστόσο, απ’ όσο γνωρίζουν οι Hamel και Mills, το Night Owl είναι το μόνη ανεξάρτητο βιντεοκλάμπ στη Νέα Υόρκη. Μέρος της γοητείας της αναβίωσης του βιντεοκλάδου, δήλωσε η Mills, είναι η κοινότητα. Η ίδια και ο Hamel γνωρίστηκαν όταν εργάζονταν στην ανεξάρτητη κινηματογραφική εταιρεία Troma.

Είκοσι κινηματογραφόφιλοι σε ένα δωμάτιο

«Λατρεύω να βλέπω κάποιον να παίρνει έναν τίτλο και ένας άλλος πελάτης να λέει: «Έι, αυτό είναι πολύ καλό»» ξεκαθάρισε. «Εμπνέει τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν κάτι που μπορεί να μην έχουν κατά νου.

»Αυτές οι πλατφόρμες streaming σου δίνουν έναν αλγόριθμο για το τι να παρακολουθήσεις- δεν σου δίνουν πραγματικές προτάσεις. Αλλά αν μαζέψεις είκοσι κινηματογραφόφιλους σε ένα δωμάτιο, αυτή η γνώση απλά ανθίζει».

Το σωστό μαγαζί στο σωστό σημείο

Αυτή η ιδέα μπορεί να βρει ένα δεκτικό ακροατήριο στο Williamsburg. Η τοποθεσία του Night Owl στην Grand Street βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα κατάστημα επιτραπέζιων παιχνιδιών και όχι μακριά από καταστήματα κόμικς και δίσκων και άλλες «Μέκκες των geek».

«Αυτό είναι τόσο γ@μάτο!» είπε μια νεαρή γυναίκα καθώς έμπαινε στο Night Owl ένα απόγευμα μιας Πέμπτης. Καθώς αυτή διέσχιζε το κατώφλι, ένας νεαρός άνδρας αποχωρούσε χωρίς να αγοράσει τίποτα, αλλά ψιθύριζε «φοβερό μέρος, τέλεια πληροφορία» στη σύντροφό του.

Και που να το δω;

Παρά τη φήμη της ως πόλης των σινεφίλ, η Νέα Υόρκη δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις οικονομικές τάσεις που έχουν αναγκάσει τα βιντεοκλάμπ να κλείσουν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και γενικά παντού.

Οι υπηρεσίες streaming και video-on-demand υπονομεύουν σταθερά τα φυσικά μέσα εδώ και χρόνια, και πέρυσι οι πωλήσεις των DVD στις ΗΠΑ έπεσαν κάτω από το 1 δισ. δολάρια για πρώτη φορά από το 2014, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου και ρεπορτάζ του Variety.

Ολοένα και λιγότεροι Αμερικανοί έχουν στην κατοχή τους μια ειδική συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray, αν και ορισμένες κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών αναπαράγουν «δισκάκια».

Στον δρόμο που χάραξε το βινύλιο

Ωστόσο, τα φυσικά μέσα είχαν μια μέτρια αναγέννηση τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι λάτρεις των ταινιών έχουν βρει το δρόμο τους πίσω σε φυσικές μορφές όπως το Blu-ray – ο διάδοχος του DVD με υψηλότερη ανάλυση – και το 4K Blu-ray, μια μορφή ακόμα υψηλότερης ανάλυσης που θεωρείται η «τελική μορφή» του οικιακού κινηματογράφου.

Τα φυσικά μέσα είναι απίθανο να ανακτήσουν ποτέ τα ύψη που είχαν στην ακμή των VHS και των DVD, αλλά οι υποστηρισκτές ελπίζουν ότι μπορεί να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή όπως οι δίσκοι βινυλίου από τα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Το 2022 πωλήθηκαν περισσότεροι δίσκοι βινυλίου από ό,τι CD, σύμφωνα με έναν εμπορικό όμιλο της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Hamel είχε κάποτε μια δισκογραφική εταιρεία. «Αισθάνομαι ότι οι ταινίες με φυσικά μέσα είναι εκεί που ήταν το βινύλιο ίσως πριν από 15 ή 20 χρόνια», είπε.

Νοσταλγία ή ανάγκη για συνέχεια;

Παρόλο που το τοπίο είναι σκληρό, νέα βιντεοκλάμπ -ή σε ορισμένες περιπτώσεις μη κερδοσκοπικές βιντεοθήκες- άνοιξαν τα τελευταία χρόνια στη Νέα Ορλεάνη, το Κάλγκαρι, τη Βαλτιμόρη και το Γουόρσεστερ της Μασαχουσέτης, ενώ «μπουτίκ λιανοπωλητές» όπως τα Atomic Movie Store, Orbit DVD, DiabolikDVD και Grindhouse Video πουλάνε διαδικτυακά.

«Πέντε ή έξι θαμώνες περιεργάστηκαν την επιλογή του Night Owl σε Blu-ray, 4K Blu-ray, DVD, κασέτες VHS και Laserdiscs, καθώς πολλές συνδεδεμένες τηλεοράσεις γύρω από το κατάστημα πρόβαλαν το Ed Wood, την ταινία του 1994 του Τιμ Μπάρτον, από ένα Laserdisc player. Ένας αποκριάτικος σκελετός σε φυσικό μέγεθος καθόταν σε μια πολυθρόνα κοντά στην πόρτα» γράφει ο J Oliver Conroy στον Guardian.

Το Night Owl πουλάει νέες και μεταχειρισμένες ταινίες από σινεφίλ εταιρίες Blu-ray όπως οι Criterion, Radiance, Severin, Vinegar Syndrome, Kino Lorber, 88 Films και Umbrella, καθώς και βιβλία, αφίσες και soundtracks βινυλίου που σχετίζονται με τον κινηματογράφο.

Κάτι δικό μου

Επί του παρόντος, το κατάστημα πουλάει μόνο βίντεο, αν και οι Hamel και Mills ενδέχεται να προσφέρουν ενοικίαση στο μέλλον. Η αγορά συλλεκτικών φυσικών ταινιών σε τιμές λιανικής πώλησης δεν είναι φθηνή – οι περισσότερες νέες Blu-ray στο Night Owl κοστίζουν 20 έως 40 δολάρια – αλλά οι πελάτες φάνηκαν πρόθυμοι να υποστηρίξουν την πρόταση αξίας των φυσικών μέσων.

Περίπου 550 άτομα παρακολούθησαν τα εγκαίνια του Night Owl, εκτίμησε η Mills: «Απλά ζεστάθηκε η μικρή, γοτθική καρδιά μου». Αυτή και ο Hamel χρειάστηκε να παραγγείλουν εκ νέου αποθέματα λόγω των ζωηρών πωλήσεων.

Η Bailey Blake, 22 ετών, η Ava Sharahy, 23 ετών, και η Leah Calixto, 22 ετών, πήγαν στο Night Owl από το Bronx και το Washington Heights αφού έμαθαν για το κατάστημα στο Instagram. Οι τρεις τους ήταν πρόσφατες απόφοιτοι κολεγίου με σπουδές στον κινηματογράφο, στο Sarah Lawrence.

«Δεν έχω πολλά DVD» δήλωσε η Sharahy. «Αυτή θα είναι η πρώτη μου εξόρμηση. Δεν θέλω να πληρώνω τόσα πολλά για τόσες πολλές υπηρεσίες streaming, όταν θα μπορούσα απλά να έχω κάτι δικό μου, καταλαβαίνετε;».

Οι πλατφόρμες streaming έχουν γίνει όλο και πιο ακριβές, περιέχουν παρεμβατικές διαφημίσεις και προωθούν επιθετικά το δικό τους πρωτότυπο περιεχόμενο αντί να επιμελούνται κινηματογραφικά «διαμάντια»

«Το έχεις για πάντα»

Ο Sharahy αγόρασε μια ταινία του Τζον Γουότερς που περιλάμβανε μια διαδραστική λειτουργία «ξύστε και μυρίστε». Η Blake αγόρασε το soundtrack βινυλίου του The Color of Money. Η Calixto έβλεπε το Blood In Blood Out, ένα έπος εγκλήματος των Τσικάνο που αγαπούσε από την παιδική της ηλικία.

Μέρος της έλξης των φυσικών μέσων για τους κινηματογραφόφιλους, είπαν οι τρεις φίλες, ήταν η δυσκολία να βρουν πολλές αγαπημένες ή σημαντικές ταινίες στο streaming.

Η Mills επανέλαβε αυτό το επιχείρημα και πρόσθεσε ότι οι πλατφόρμες streaming έχουν επίσης γίνει όλο και πιο ακριβές, περιέχουν παρεμβατικές διαφημίσεις και προωθούν επιθετικά το δικό τους πρωτότυπο περιεχόμενο αντί να επιμελούνται κινηματογραφικά «διαμάντια».

Ο Hamel παρενέβη. «Όταν αγοράζετε ψηφιακά δεν αγοράζετε την ταινία», είπε. «Αγοράζεις μια άδεια για να παρακολουθήσεις την ταινία, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή. Αλλά όταν αγοράζεις κάτι σε Blu-ray, το έχεις για πάντα».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Το νέο βιντεοκλάμπ της ΝΥ/ Photo: Wenting Gu