Κιμ Κατράλ: Δεν επιστρέφει τελικά στο νέο κύκλο του «Sex and the City»

Η Κιμ Κατράλ διέψευσε ότι θα υποδυθεί τη θρυλική Σαμάνθα Τζόουνς στον νέο κύκλο του spin-off του «Sex and the City».

Οι φήμες για επιστροφή της Κιμ Κατράλ στο «And Just Like That» άρχισαν να κυκλοφορούν μετά από δημοσίευμα του Life & Style ότι «ευρέως πιστεύεται» πως η Κατράλ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τρίτη σεζόν και σύμφωνα με εσωτερικές πληροφορίες της σειράς, «απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα το ανακοινώσουν».

Ο τρίτος κύκλος της σειράς «And Just Like That», αναμένεται να επιστρέψει το 2025 από το Max

Η Κιμ Κατράλ απαντώντας σε μία ανάρτηση στο Χ διέψευσε την είδηση: «Αχ, είναι τόσο ευγενικό, αλλά δεν ισχύει».

Aw that’s so kind but I’m not 💋

— Kim Cattrall (@KimCattrall) July 21, 2024