Πέθανε ο ηθοποιός του Sex and the City, Eddie Driscoll

Ο ηθοποιός του Sex and the City, Eddie Driscoll, πέθανε στα 60 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Eddie Driscoll πρωταγωνίστησε σε μια σειρά επιτυχημένων σειρών, συμπεριλαμβανομένων των Desperate Housewives, The Last Ship και CSI: Miami.

Ο Eddie Driscoll πέθανε στο Λος Άντζελες στις 15 Δεκεμβρίου, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός Jimmy Palumbo.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Eddie Driscoll πέθανε από πνευμονική εμβολή μετά από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου.

Ο Eddie Driscoll είχε εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο του Sex and the City το 2000, όπου υποδύθηκε τον Fendi Man.

Εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο του Mad Men το 2014 και στην αγαπημένη δραματική σειρά 24 το 2007.

Ο Eddie Driscoll ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στο The Last Ship, όπου υποδύθηκε τον Randall Croft.

Εμφανίστηκε σε επτά επεισόδια της σειράς το 2016.

Είχε επίσης εμφανιστεί στο θρίλερ δράσης Cellular το 2004, παίζοντας τον Crewcut Officer.

Είχε εμφανιστεί ως αεροσυνοδός στη ρομαντική κωμωδία του 2002 Boat Trip.

Ανάμεσα σε άλλα, είχε εμφανίσεις στα Entourage, L.A. Noire, Days of Our Lives, Outlaw, και This Is Us.

Είχε κάνει μια εμφάνιση στην όγδοη σεζόν του Desperate Housewives το 2012, υποδυόμενος τον οδηγό ταξί.