«Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου»: Τομ Κρουζ και Μισέλ Πφάιφερ αποχαιρετούν τον Βαλ Κίλμερ

Ο Τομ Κρουζ συγκίνησε το κοινό όταν ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης. Αποτίοντας φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή του στο Top Gun, Βαλ Κίλμερ, μετά τον θάνατό του σε ηλικία 65 ετών ο Κρουζ, 62, απευθύνθηκε στο κοινό από τη σκηνή του Caesar’s Palace στο Λας Βέγκας λέγοντας:

«Θα ήθελα να τιμήσω έναν αγαπημένο μου φίλο, τον Βαλ Κίλμερ. Δεν μπορώ να σας πω πόσο θαυμάζω τη δουλειά του, πόσο ευγνώμων και πόση τιμή ήταν για μένα όταν δέχτηκε να είναι κομμάτι του Τοp Gun και επέστρεψε αργότερα για το Top Gun: Maverick» είπε ο Κρουζ.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσαμε να περάσουμε μια στιγμή μαζί γιατί του άρεσαν οι ταινίες και έδωσε πολλά σε όλους μας. Απλά σκεφτείτε όλες τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί του. Σου εύχομαι να είσαι καλά στο επόμενο σου ταξίδι».

Ο Κρουζ κατέβασε το κεφάλι του σε μια στιγμή που συγκίνησε γράφει το Variety.

Ο Κρουζ, υποδύθηκε τον Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ και ο Κίλμερ τον Τομ «Iceman» Καζάνσκι στο κλασικό έργο του 1986, με το ζευγάρι να επανενώνεται στην οθόνη για το Top Gun: Maverick του 2022.

Ο Τομ Κρουζ ήταν στην εκδήλωση για να μιλήσει για την επόμενη ταινία του, Mission: Impossible – The Final Reckoning, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 23 Μαΐου.

