«Φανταστικές αναμνήσεις, αγαπημένες σκέψεις»: Το Χόλιγουντ θρηνεί για την απώλεια του Βαλ Κίλμερ

Ήταν Ιανουάριος του 2015 όταν η είδηση ότι ο Βαλ Κίλμερ μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει την υπόθεση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις φήμες. Μετά από δύο χρόνια θα γίνει γνωστό ότι ο γνωστός ηθοποιός έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο του λάρυγγα.

Ουσιαστικά εκείνη ήταν η χρονιά που θα επιλέξει να ρίξει και τους επαγγελματικούς τόνους του. Ποτέ δεν αποσύρθηκε επίσημα από τον χώρο του θεάματος, ωστόσο οι ρόλοι που επέλεγε μέσα στα επόμενα χρόνια ήταν λίγοι και συγκεκριμένη – με αποκορύφωμα την τελευταία του εμφάνιση ως Iceman στο «Top Gun: Maverick» το 2022, που ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η υγεία του είχε πάρει μια πορεία χωρίς επιστροφή.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όλοι πλέον γνώριζαν για την άνιση μάχη που έδινε, η είδηση του θανάτου του Βαλ Κίλμερ σκόρπισε ένα πέπλο στεναχώριας και θρήνου πάνω από Χόλιγουντ. Ήταν μόλις 65 ετών, με μια καριέρα γεμάτη από επιτυχημένες ταινίες και μοναδικούς ρόλους – ερμηνείες που για πολλούς δεν «ανταμίφθηκαν» όπως του άξιζαν από την Ακαδημία και τα μεγάλα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ.

Μπορεί να ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στα nineties και οι ταινίες του να έφεραν συνολικά έσοδα περισσότερα από 3.5 εκατ. δολάρια, ωστόσο όπως είχε πει και ο θρυλικός κριτικός του κινηματογράφου Ρότζερ Ίμπερτ το 1992 «αν υπάρχει βραβείο για τον πιο αφανή «ήρωα» της γενιάς του, τότε αυτό πρέπει να πάει στον Βαλ Κίλμερ χωρίς καμία αμφιβολία».

Από τους πρώτους που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Βαλ Κίλμερ, ήταν ο στενός του φίλος Τζος Μπρόλιν. Με μια ανάρτησή του στα social media, πόσταρε μια φωτογραφία τους και έγραψε:

«Τα λέμε φίλε μου, θα μου λείψεις. Ήσουν έξυπνος, ανταγωνιστικός, γενναίος, δημιουργικός. Δεν έχουν μείνει πολλοί τέτοιοι πλέον. Ελπίζω να σε δω εκεί πάνω στους ουρανούς όταν θα έρθει η σειρά μου. Μέχρι τότε, φανταστικές αναμνήσεις, αγαπημένες σκέψεις».

Ο Τζέιμς Γουντς τον αποθέωσε για την ερμηνεία του στο «Tombstone», λέγοντας χαρακτηριστικά «κατάφερε αυτό που ονειρεύεται κάθε ηθοποιός. Πόσο κρίμα που τον χάσαμε τόσο νωρίς». Ενώ ο Τζος Γκαντ τον ευχαρίστησε «που σημάδεψες τόσες ταινίες της παιδικής μου ηλικίας. Ήσουν ένα αληθινό είδωλο».

His rendition of Doc Holliday in Tombstone was what every actor dreams of achieving. So many wonderful performances. Sad to lose him so soon.

Από τα πιο συγκινητικά μηνύματα ήταν ο Μάικλ Μαν, του δημιουργού της ταινίας «Heat» στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Βαλ Κίλμερ.

«Δουλεύοντας με τον Βαλ στο Heat θαύμασα τον λαμπρό χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Μετά από τόσα χρόνια που έδωσε μάχη με την ασθένεια, διατηρώντας το πνεύμα του, η είδηση του θανάτου του είναι απίστευτα θλιβερή» έγραψε στο Χ.

Ωστόσο, το πιο αληθινό μήνυμα, ήρθε από τον κριτικό κινηματογράφου Ρίτσαρτ Ρόπερ. «Ο Βαλ Κίλμερ έπρεπε να ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου στις ταινίες Tombstone και Heat. Ήταν μια λαμπρή παρουσία σε μερικές από τις πιο διαχρονικές ταινίες της γενιάς του. Ξεκουράσου. Σας ευχαριστώ για την απίστευτη δουλειά».

Val Kilmer should have been nominated for Best Supporting Actor for «Tombstone» and for «Heat.» He was a brilliant presence in some of the most enduring films of his generation. Rest well. Thank you for the incredible work. pic.twitter.com/3OlQJZJzO3

— Richard Roeper (@RichardERoeper) April 2, 2025