Sex and the City: Η Κάρι Μπράντσο παίρνει τα Manolo Blahnik της και μετακομίζει στο Netflix

Το Netflix έχει συνάψει συμφωνία με την Warner Bros. Discovery για την παραχώρηση άδειας χρήσης των έξι σεζόν της αγαπημένης δραμεντί του HBO, που περιλαμβάνει και τα 94 επεισόδια, όπως επιβεβαίωσε το Variety. Το «Sex and the City» θα φτάσει στο Netflix στις αρχές Απριλίου 2024.

«Eμπνέεται για τη στήλη της από τα γνήσια, συναισθηματικά και συχνά χιουμοριστικά κατορθώματα των φίλων και των εραστών της»

Η συμφωνία δεν είναι παγκόσμια: Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανέφεραν πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Επιπλέον, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις δύο ταινίες μεγάλου μήκους του «SATC», ούτε το πρόσφατο spin-off «And Just Like That», το οποίο προς το παρόν προβάλλεται μόνο στο Max του WBD.

Στο «Sex and the City», το οποίο αρχικά προβλήθηκε στο HBO από το 1998 έως το 2004, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρωταγωνιστεί ως Μπράντσο, μια συγγραφέας από τη Νέα Υόρκη, η οποία «εμπνέεται για τη στήλη της από τα γνήσια, συναισθηματικά και συχνά χιουμοριστικά κατορθώματα των φίλων και των εραστών της».

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Ντάρεν Σταρ και αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου-ανθολογίας της Κάντας Μπούσνελ, ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Κρίστιν Ντέιβις, Σύνθια Νίξον και Κιμ Κάτραλ.

Οι «επιταγές» του Netflix

Η συμφωνία έρχεται αφού η Warner Bros. Discovery χορήγησε πέρυσι άδεια χρήσης στο Netflix για μια σειρά άλλων παλαιότερων πρωτότυπων εκπομπών της HBO – μια ιδέα που κάποτε ήταν εντελώς αδιανόητη για το premium brand της καλωδιακής τηλεόρασης.

Οι τίτλοι της HBO που μεταδίδονται στο Netflix περιλαμβάνουν το «Insecure» της Issa Rae, το «Band of Brothers», το «The Pacific», το «Six Feet Under» και το «Ballers». Το «True Blood», το οποίο επίσης προβάλλεται στις ΗΠΑ στο Hulu της Disney, είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του Netflix εκτός ΗΠΑ. Όλες οι εκπομπές παραμένουν διαθέσιμες για streaming και στο Max (πρώην HBO Max).

Η συμφωνία παραχώρησης αδειών του Netflix για το «Sex and the City» είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς οι παραδοσιακές εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης – που παλαιότερα είχαν δεσμευτεί να διατηρούν τις δικές τους τηλεοπτικές και κινηματογραφικές σειρές αποκλειστικά στις δικές τους πλατφόρμες streaming – έχουν αλλάξει στάση και είναι πρόθυμες να εξαργυρώσουν τις επιταγές του Netflix σε μερικές περιπτώσεις.

Η Disney, για παράδειγμα, πρόσφατα παραχώρησε 14 σειρές στο Netflix με μη αποκλειστική άδεια, συμπεριλαμβανομένων των «The Wonder Years», «This is Us», «White Collar», «How I Met You Mother», «Lost», «Prison Break», «Bernie Mac» και «Home Improvement», στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα φέρει επίσης το «Grey’s Anatomy» στο Hulu.

*Με πληροφορίες από Variety | Κεντρικό giff: mclyons4 | tenor