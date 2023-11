Στα 93 της χρόνια πέθανε η ηθοποιός του Sex and the City Frances Sternhagen, με τα αγαπημένα της πρόσωπα να σημειώνουν πως συνεχίζουν να εμπνέονται από την αγάπη και τη ζωή της.

Η βετεράνος ηθοποιός Frances Sternhagen πέθανε, όπως γίνεται γνωστό από τη MailOnline, από φυσικά αίτια στο New Rochelle της Νέας Υόρκης σύμφωνα με την οικογένειά της.

Η Frances Sternhagen ήταν πιο διάσημη για τον ρόλο της ως η αβάστακτη πεθερά της Charlotte York, Bunny MacDougal, στο Sex and the City από το 2000 έως το 2002.

Υποδήθηκε επίσης την αυταρχική Esther Clavin στο κλασικό sitcom Cheers.

Η βετεράνος ηθοποιός είχε υποψηφιότητες για Emmy και για τους δύο ρόλους.

Είχε κερδίσει δύο βραβεία Tony για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Δραματική) το 1974 για την αρχική παραγωγή του Μπρόντγουεϊ του Neil Simon «The Good Doctor» και το 1995 για την αναβίωση του «The Heiress».

Είχε προταθεί για βραβεία που αναγνωρίζουν την αριστεία στο Μπρόντγουεϊ πέντε ακόμα φορές ως μέλος του καστ των Equus (1975), On Golden Pond (19719), The Sign In Sidney Brustein’s Window (1972), Angel (1978), και την αναβίωση του 2002 για το Morning’s at Seven του Paul Osborn.

«Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να είσαι αντιπαθητικός»

«Πρέπει να πω ότι είναι διασκεδαστικό να παίζεις αυτές τις σνομπ μεγαλύτερες κυρίες. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να είσαι αντιπαθητικός» είχε δηλώσει στους Los Angeles Times το 2002.

«Έχω γνωρίσει τέτοιες γυναίκες και μπορώ να τις μιμηθώ υποθέτω», συμπλήρωνε χαρακτηριστικά.

Η καριέρα της Frances Sternhagen διήρκεσε 63 χρόνια, από το 1951 έως το 2014, καθώς άρχισε να παίζει στη σκηνή στην Ανατολική Ακτή.

Έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1967 με το Up The Down Staircase όπου πρωταγωνιστούσαν οι βραβευμένες με Όσκαρ Sandy Dennis και Eileen Heckart και οι Patrick Bedford και Jean Stapleton.

Η Frances Sternhagen είχε αρκετούς ρόλους στη μεγάλη οθόνη όπως στα The Tiger Makes Out (1967), The Hospital (1971), Bright Lights, Starting Over (1979), Big City (1988), See You In The Morning (1989), Misery (1990), The Mist (2007), Julie and Julia (2009), Dolphin Tale (2011) και And So It Goes (2014).

Το 1955 πρωταγωνίστησε σε μια παραγωγή εκτός Μπρόντγουεϊ όπου και γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της Thomas A. Carlin.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο και έμειναν μαζί μέχρι που πέθανε το 1991.

Μένουν πίσω τα παιδιά της Paul, Amanda, Tony, Sarah, Peter και John.

Η εμβληματική ηθοποιός Frances Sternhagen θα τιμηθεί με μια γιορτή για την καριέρα και τη ζωή της στα μέσα Ιανουαρίου.