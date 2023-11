Τέιλορ Σουίφτ: Υποδέχτηκε στο καμαρίνι της την οικογένεια της φαν που πέθανε σε συναυλία της

Από ένα τραγικό γεγονός σημαδεύτηκε η περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βραζιλία, τον θάνατο της Άνα Κλάρα Μπενεβίδες, στη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε σε μεγάλο καύσωνα στη Βραζιλία. Η ποπ σταρ, αν και ανέβαλε μερικές συναυλίες επέστρεψε στο πρόγραμμα του «Eras Tour», με την συναυλία της στο Σάο Πάολο να είναι διαφορετική από τις άλλες.

Ο λόγος είναι ότι μεταξύ των θεατών, παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειας της Μπενεβίδες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, η Σουίφτ έδωσε VIP εισιτήρια στην οικογένεια της άτυχης κοπέλας, για το live της, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου.

🏟️| The family of Ana Clara Benevides, is in attendance tonight! #SaoPauloTSTheErasTour pic.twitter.com/NJX7DE5gBw

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 26, 2023