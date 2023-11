Τέιλορ Σουίφτ: 23χρονη πέθανε κατά την διάρκεια συναυλία της στη Βραζιλία

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά πρέπει να σας πω ότι χάσαμε μια θαυμάστρια νωρίτερα απόψε. Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό», δήλωσε συγκλονισμένη η Τέιλορ Σουίφτ μετά το τέλος της συναυλίας της που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η super star της μουσικής, που κλείνει την παγκόσμια περιοδεία της Eras με μια σειρά από εμφανίσεις στη Νότια Αμερική, έκανε γνωστό μέσω του Instagram ότι μια θαυμάστριά της άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία της.

Τα τοπικά media αποκάλυψαν ότι πρόκειται για την Άνα Κλάρα Μπενεβίντες. Η 23χρονη φαν της Σουίφτ έπαθε ανακοπή κατά την διάρκεια της συναυλίας, την οποία παρακολούθησαν 60.000 άνθρωποι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά η γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η θερμοκρασία μέσα στο στάδιο έφτανε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Το βίντεο που έγινε viral στα social media συνοδεύεται με τη λεζάντα: «Η Τέιλορ Σουίφτ πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή που χρειάζεται βοήθεια ενώ τραγουδάει το All Too Well».

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 18, 2023