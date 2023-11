Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποθεώνει την Τέιλορ Σουίφτ

Ήταν πριν από λίγες ώρες που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θέλησε να αποθεώσει την Τέιλορ Σουίφτ, με τους θαυμαστές της να σημειώνουν πόσο γλυκιά είναι.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε δύο φωτογραφίες της με την Τέιλορ Σουίφτ από το 2003 και το 2008 (από τα MTV Awards), αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ιστορία.

«Ήταν κατά τη διάρκεια της περιοδείας μου Oops που χτύπησαν την πόρτα μου. Ένας καλός μου φίλος ήταν βοηθός του μάνατζέρ μου και προσπαθούσε και εκείνος να γίνει μάνατζερ. Χτύπησε την πόρτα και μου είπε πως έχει ένα κορίτσι με το όνομα Τέιλορ που θέλει να έρθει μέσα και να μου τραγουδήσει. Ήμουν φυσικά θετική. Μπήκε μέσα και τραγούδησε ένα υπέροχο τραγούδι με την κιθάρα της», θυμάται η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

«Βγάλαμε μια φωτογραφία και έγινε η πιο εμβληματική pop woman της γενιάς μας. Πολύ ωραίο που παίζει σε γήπεδα. Προτιμώ τα βίντεό της από τις ταινίες. Είναι εκπληκτική!!! Είναι έρωτας», συνέχισε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η ανάρτηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται λίγες ώρες μετά το πρώτο δημόσιο παθιασμένο φιλί της Τέιλορ Σουίφτ με τον Travis Kelce στα παρασκήνια του Eras Tour στην Αργεντινή.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το λαμπερό ζευγάρι απαθανατίστηκε να ανταλλάζει φιλιά, με τους θαυμαστές τους να βλέπουν τη ρομαντική στιγμή από τις εξέδρες.

Η ποπ σταρ, που ήταν ντυμένη με την τελευταία της εμφάνιση από τη συναυλία, αγκάλιασε τον Travis Kelce και αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί.

