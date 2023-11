Το αισχρό σχόλιο και η συγγνώμη του Timbaland στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της εκρηκτικής αυτοβιογραφίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Timbaland ζήτησε συγγνώμη από την τραγουδίστρια μετά το αισχρό του σχόλιο.

Οι αποκαλύψεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τον άλλοτε σύντροφό της Τζάστιν Τιμπερλέικ οδήγησαν τον Timbaland σε ένα άκρως αισχρό σχόλιο για την τραγουδίστραι.

«Έπρεπε να της βάλει φίμωτρο» είπε ο Timbaland και πλέον ζητά συγγνώμη όχι μόνο από τους θαυμαστές της αλλά και από την ίδια την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σύμφωνα με το PageSix.

«Ζητάω συγγνώμη από όλους τους θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ακόμα και από εκείνη» είπε ο μουσικός παραγωγός στο TikTok του το βράδυ της Τρίτης.

«Έχεις φωνή. Λες αυτό που θέλεις να πεις. Ποιος είμαι εγώ να σου πω τι να μην πεις; Έκανα λάθος που το είπα αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Timbaland.

To TikTok του μουσικού παραγωγού έρχεται μετά το αισχρό σχόλιό του για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς την περασμένη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που έκανε η τραγουδίστρια του «Toxic», ο μουσικός παραγωγός ανέφερε ότι μπήκε στον πειρασμό να επικοινωνήσει με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ.

«Ήθελα να του τηλεφωνήσω και να του πω Τζάστιν Τιμπερλέικ πρέπει να της βάλεις φίμωτρο» ήταν το αισχρό του σχόλιο για το οποίο ζήτησε αργοπορημένα συγγνώμη.

Timbaland says Justin Timberlake should have put a “muzzle” on Britney Spears, following the release of her memoir:

“I wanted to call JT and say ‘Man! You should have put a muzzle on that girl.’”

pic.twitter.com/vigncOOXLG

— Pop Base (@PopBase) November 7, 2023