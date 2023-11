Το πρώτο δημόσιο παθιασμένο φιλί για Τέιλορ Σουίφτ και Travis Kelce

Μετά από μια αξέχαστη εμφάνισή της για το Eras Tour στην Αργεντινή, η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ απαθανατίστηκε να φιλά δημόσια τον σύντροφό της Travis Kelce.

Η Τέιλερ Σουίφτ απαθανατίστηκε τη στιγμή που έφυγε από τη σκηνή και έτρεξε στην αγκαλιά του Travis Kelce, δίνοντάς του ένα παθιασμένο φιλί.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το λαμπερό ζευγάρι απαθανατίστηκε να ανταλλάζει φιλιά, με τους θαυμαστές τους να βλέπουν τη ρομαντική στιγμή από τις εξέδρες.

Η ποπ σταρ, που ήταν ντυμένη με την τελευταία της εμφάνιση από τη συναυλία, αγκάλιασε τον Travis Kelce και αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί.

Travis Kelce and Taylor Swift’s Argentina Concert: First Public Kiss and Playful Lyrics Twisthttps://t.co/MCJYIds2MV

— Erin Mills (@EMills91146) November 12, 2023