Τέιλορ Σουίφτ: Συνάντηση «κορυφής» με Σελένα Γκόμεζ και Τζίτζι Χαντίντ

Στη μητροπολιτική Νέα Υόρκη εκεί που χτυπάει η καρδιά της πρωτοπορίας και του καινούριου, οι πιο hot νεαρές σταρ του κόσμου, μια γενιά που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο διεθνές στερέωμα συναντήθηκαν κι έγιναν… είδηση.

Η Τέιλορ Σουίφτ, η Σελένα Γκόμεζ, η Σόφι Τέρνερ, η Μπρίτανι Μαχόμς, η Τζίτζι Χαντίντ και η Κάρα Ντελεβίν βγήκαν Σάββατο βράδυ και τράβηξαν πάνω τους τα φλας των φωτογράφων.

Η 33χρονη Τέιλορ Σουίφτ και η παρέα της πήγαν για φαγητό και ακόμη και το εστιατόριο στο οποίο συνέφαγαν, μοιράστηκε το βίντεο της παρουσίας τους με story στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Instagram.

Αγκαλιασμένες η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ χαμογελούσαν ευχαριστημένες και όλες μαζί είτε κρατιούνταν από το χέρι είτε απλώς προχωρούσαν παρέα, βγήκαν όλες μαζί αποχωρώντας από τη βραδινή τους έξοδο.

Έκπληκτοι οι περαστικοί είδαν μαζεμένη όλη την αφρόκρεμα της σημερινής σόου μπιζ απλώς να διαβαίνει το κατώφλι του εστιατορίου. Ένα μπουκέτο από διάσημες, όλες μαζί.

Taylor Swift Has Night Out with Selena Gomez, Sophie Turner, Brittany Mahomes and Gigi Hadid in N.Y.C. https://t.co/3L8u809ZR4

— People (@people) November 5, 2023