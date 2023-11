Ο Kevin «Geordie» Walker, κιθαρίστας των Killing Joke, πέθανε σε ηλικία 64 ετών

Ο Kevin «Geordie» Walker, κιθαρίστας του industrial συγκροτήματος Killing Joke, του οποίου ο ήχος και ο πλούσιος τόνος επηρέασε γενιές μουσικών, πέθανε σε ηλικία 64 ετών.

Το συγκρότημα έγραψε σε δήλωση του την Κυριακή: «Είναι ακραία η θλίψη μας να επιβεβαιώσουμε ότι στις 6.30πμ, στις 26 Νοεμβρίου του 2023, στην Πράγα, ο θρυλικός κιθαρίστας του Killing Joke, ο Kevin «Geordie» Walker, πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η οικογένειά του ήταν μαζί του. Είμαστε συντετριμμένοι. Αναπαύσου εν ειρήνη, αδερφέ».

Με έναν πανέμορφο κιθαριστικό ήχο πολλαπλών στρώσεων που έδειχνε το δρόμο προς τη σκηνή του shoegaze, και που επίσης δέχτηκε την αιχμηρή πίεση του punk, την οξεία μελωδία της ποπ και το συντριπτικό βάρος του heavy metal, ο Walker ήταν – παράλληλα με τον frontman, τον Jaz Coleman – το μόνο σταθερό μέλος των Killing Joke από τον σχηματισμό του συγκροτήματος το 1978.

«Έχω παίξει ποτέ μόνο στο υπνοδωμάτιο της μητέρας μου»

Γεννημένος στην Κομητεία Ντέρχαμ το 1958 και μαθητευόμενος στο Μπάκιγχαμσαϊρ, όπου απέκτησε το παρατσούκλι του «Geordie», ο Walker αρχικά απάντησε σε μια διαφήμιση που είχε τοποθετήσει ο Coleman στον μουσικό τύπο. «Αυτός ο τύπος συνέχισε να τηλεφωνεί λέγοντας ‘Γεια, δεν έχω ξαναβρεθεί σε μπάντα, έχω παίξει ποτέ μόνο στο υπνοδωμάτιο της μητέρας μου, αλλά είμαι ο καλύτερος κιθαρίστας’» είπε αργότερα ο Coleman. «Δεν μπορούσα να τον ξεφορτωθώ … Μπαίνει μέσα για ένα cuppa και βλέπει τα καλάμια ψαρέματος, οπότε έχουμε μια συζήτηση για το ψάρεμα για έξι ώρες. Μετά από αυτό ανακοίνωσε ότι δεν είχε πουθενά να ζήσει, έτσι είπα ότι θα μπορούσε να μείνει μαζί μου. Ο Geordie μετακόμισε τρεις βδομάδες πριν τον ακούσω να παίζει. Όταν έπαιξε, ήταν σαν μια πυρκαγιά από τον ουρανό».

Το κουαρτέτο κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ το 1980, το οποίο έσπασε το βρετανικό Top 40. Ο Coleman έμεινε στην Ισλανδία και ο Walker τον ακολούθησε σύντομα, με τον Coleman να ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι δούλεψε ως έμποροι χασίς ( «ήμασταν σε καλό δρόμο – πήρα ένα μεγάλο πιάνο από αυτό» , δήλωσε ο Coleman). Το ζευγάρι επέστρεψε στο Λονδίνο και μετά την ολοκλήρωση ενός πιο εμπορικού ήχου, είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του το 1985 με το χρυσό-πιστοποιημένο No 11 hit Night Time, με το Top 20 single Love Like Blood.

Ο Walker σύνδεσε τον ήχο του με μια ηλεκτρική κιθάρα κοίλου σώματος Gibson ES-295, λέγοντας: «Όταν βρίσκεις κάτι που εκφράζεσαι μέσα από το καλύτερο – κάτι που είναι εντελώς ο ήχος σου – γιατί να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε άλλο;».

«Ο ήχος της κιθάρας του Walker προκάλεσε τη δύναμη όλων των ατελείωτων κόσμων σε όλο τον ατελείωτο χρόνο που χορεύουν ταυτόχρονα, ένα σεισμό βαθύτερο από τη συνδυασμένη ύπαρξη των πάντων»

Ο Kevin «Geordie» Walker

Πολύ δυνατή προσωπικότητα

Σε μια σύντομη παύση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Walker δημιούργησε το industrial ροκ συγκρότημα Assassin, Inc., και ο Steve Albini ηχογράφησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1992. Ο Walker πέρασε από οντισιόν για το Faith No More, με τον μπασίστα τους Μπίλι Γκουλντ να λέει αργότερα: «Η προσωπικότητά του είναι τόσο ισχυρή που αισθανθήκαμε αμηχανία. Για το Faith No More, δεν ταίριαζε, αλλά μακάρι να ταίριαζε».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι Killing Joke επέστρεψαν ξανά μαζί με έναν νέο ποπ-βιομηχανικό ήχο και το άλμπουμ τους Pandemonium, του 1994, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο Top 20.

Η αρχική σύνθεση των Killing Joke βρέθηκε εκ νέου το 2007 με το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους να είναι το Pylon του 2015, μια άλλη επιτυχία στο Top 20.

Απαντώντας το 2013 στο τι έκανε το συγκρότημα τόσο δυνατό, ο Walker είπε: «Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε δίσκους, το να παίζουμε συναυλίες δεν ήταν τόσο διαφορετικό. Έκανες πρόβα, έγραφες τα τραγούδια, τα έφτιαχνες με μικρόφωνο και τα έπαιξες! Τώρα, αν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να μην δείτε καν τον γ@μημένο ντράμερ και τον δημιουργό του γ@μημένου δίσκου. Είναι όλα σε κομμάτια, copy paste. Μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακό στην πρώτη ακρόαση, αλλά μετά τις επόμενες ακροάσεις, δεν έχει ανθρώπινη ατέλεια. Η ατέλεια είναι που δημιουργεί τη μαγεία».

Ο Tim Burgess των Charlatans ήταν μεταξύ αυτών που απέτισαν φόρο τιμής λέγοντας: «Ο κιθαριστικός του ήχος προσδιόρισε τη νιότη μου». Ο διακεκριμένος εικονογράφος Ντάνιελ Ντέικιν είπε ότι ο ήχος της κιθάρας του Walker προκάλεσε «τη δύναμη όλων των ατελείωτων κόσμων σε όλο τον ατελείωτο χρόνο που χορεύουν ταυτόχρονα, ένα σεισμό βαθύτερο από τη συνδυασμένη ύπαρξη των πάντων».

