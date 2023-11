Anita Lane: Η καλλιτέχνις που ο Nick Cave αποκάλεσε «το μυαλό πίσω από τους Birthday Party»

Εδώ και δεκαετίες, οι ακροατές γοητεύονται από τον αινιγματικό, αχόρταγο Αυστραλό μουσικό Nick Cave, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί από ένα φρενήρες, χαοτικό είδωλο του gothic post-punk σε ένα εκλεπτυσμένο βαμπίρ με κοστούμι και σοφή σοφία.

Αυτή η μεταμόρφωση διήρκεσε χρόνια, με τον Cave να πρωτοεμφανίζεται στη σκηνή με τους The Boys Next Door στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι οποίοι εξελίχθηκαν στους The Birthday Party.

Η μπάντα ήταν ένα από τα κορυφαία post-punk σχήματα της Αυστραλίας, ενσωματώνοντας την free jazz, τα blues και το rock and roll σε έναν μοναδικό ήχο, ανοίγοντας ακόμη και το δρόμο για το gothic rock. Αν και το συγκρότημα δεν υπήρχε πλέον το 1983, η κληρονομιά τους παραμένει ισχυρή και χωρίς αυτούς, οι Nick Cave and The Bad Seeds δεν θα είχαν ποτέ καρποφορήσει.

«Στέκεται στο δρόμο με ένα φόρεμα baby-doll»

Οι Birthday Party καθορίστηκαν από τον λυρισμό του Cave, ο οποίος αντλούσε από βίαια, σεξουαλικά, βλάσφημα και σκοτεινά θέματα, τα οποία συχνά τραγουδούσε με έναν τρόμο που λίγοι έχουν κατακτήσει από τότε. Ωστόσο, το συγκρότημα δεν θα είχε αποκτήσει τόσο θρυλικό κύρος αν δεν υπήρχε η παρουσία της Anita Lane, στενής συνεργάτιδας του Cave, η οποία συνέβαλε με στίχους σε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1977, ενώ φοιτούσαν και οι δύο σε σχολή καλών τεχνών και σύντομα άρχισε μια ρομαντική σχέση. Ανακαλώντας τις αναμνήσεις του από την Lane, ο Cave γράφει: «Στέκεται στο δρόμο με ένα φόρεμα baby-doll, περιτριγυρισμένη από ηλιοφάνεια, γελάει και εκπέμπει μια διαπεραστική ομορφιά με τέτοια δύναμη που σταματάς να αναπνέεις. Δεν πίστευα στα μάτια μου».

Ο Cave εξήγησε ότι «περιφρονούσε την έννοια της μούσας, αλλά ήταν η μούσα όλων»

Η Lane ήταν «ο εγκέφαλος πίσω από τους The Birthday Party», σύμφωνα με τον Cave, γράφοντας τους στίχους για το «A Dead Song» από το Prayers on Fire και τα «Dead Joe» και «Kiss Me Black» από το Junkyard. Μια ταλαντούχα καλλιτέχνις και συγγραφέας, οι ιδέες της Lane βοήθησαν στη διαμόρφωση της πορείας του συγκροτήματος, καθώς και στην έμπνευση πολλών από τους στίχους του Cave. Ο ίδιος εξήγησε ότι «περιφρονούσε την έννοια της μούσας, αλλά ήταν η μούσα όλων».

Η Lane εντάχθηκε για λίγο ως στιχουργός και «πληκτράς»

Η Lane ήταν «η πιο έξυπνη και ταλαντούχα από όλους μας, μακράν», τονίζει ο Cave, προσθέτοντας: «Πώς θα μπορούσε κάτι τόσο φωτεινό να κουβαλάει τόσο πολύ σκοτάδι;». Όταν οι Birthday Party διαλύθηκαν, αρκετά μέλη επανασυνδέθηκαν για να σχηματίσουν τους Bad Seeds, και η Lane εντάχθηκε για λίγο ως στιχουργός και «πληκτράς», ενώ περιστασιακά συνεισέφερε και φωνητικά.

Με τους Bad Seeds, οι Lane και Cave έγραψαν ένα από τα μεγαλύτερα πρώιμα έργα τους, το «From Her to Eternity», το οποίο έγινε το όνομα του ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ξεκινώντας με τρανταχτά όργανα και μια έκρηξη από ανήσυχες κιθάρες, το κομμάτι καλωσορίζει τη φωνή του Cave: «Ah wanna tell ya ’bout a girl…». Το τραγούδι σηματοδότησε την αρχή μιας νέας σελίδας που άλλαξε τη ζωή των μελών, τα οποία έκτοτε έχουν γίνει ένα από τα πιο συναρπαστικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών. Η Lane έγραψε επίσης το «Stranger Than Kindness», το οποίο ο Cave αποκάλεσε το «αγαπημένο του τραγούδι των Bad Seeds». Το τραγούδι εμφανίστηκε στο Your Funeral… My Trial, και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε ως το όνομα του βιβλίου του Cave για το 2020.

Πρόκειται για ένα αφηρημένο τραγούδι (σε ενορχήστρωση της Blixa Bargeld) που φαίνεται να μιλάει τόσο για το πάθος όσο και για την αποξένωση και τελειώνει έτσι:

Το ταξίδι των χεριών σου που κοιμούνται

Περιφέρονται

Ξένος από την καλοσύνη

Με κρατάς τόσο απρόσεκτα κοντά σου

Πες μου ότι είμαι βρώμικος

Είμαι ένας ξένος

Είμαι ένας ξένος

Είμαι ξένος προς την καλοσύνη

Αφού χώρισαν οι δρόμοι της με τον Cave, η Lane συνέχισε να κυκλοφορεί δύο δικά της άλμπουμ, τα Dirty Pearl και Sex O’Clock, καθώς και να δανείζει τη φωνή της σε μερικά άλμπουμ, όπως το Intoxicated Man του Mick Harvey, ένα αφιέρωμα στον Serge Gainsbourg. Έφυγε από τη ζωή το 2021, με τον Cave να γράφει: «Ήταν τόσο εύκολο όσο και τρομακτικό να την αγαπάς. Αφήνει ένα μεγάλο, δακρύβρεχτο κενό».

*Με στοιχεία από faroutmagazine.co.uk