Ο κινηματογραφικός γάμος του Jon Bon Jovi με την αγαπημένη του, Dorothea που σόκαρε τους πάντες

Ο Jon Bon Jovi αναπολεί την απόδραση με τη σύζυγo του Dorothea Bongiovi ενόψει της επετείου του γάμου τους.

Ο frontman των Bon Jovi, 62 ετών, και η αγαπημένη του από το γυμνάσιο Dorothea, 61 ετών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Απρίλιο του 1989, πέντε χρόνια αφότου ο ίδιος έγινε διάσημος με το ντεμπούτο single του συγκροτήματος «Runaway».

Η διαφημιστική πινακίδα

Παρά την αλματώδη επιτυχία των σουξέ τους Slippery When Wet και New Jersey, ο Bon Jovi θυμάται ότι πήρε την απόφαση να δεθεί με τα δεσμά του γάμου σε κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ «απολάμβαναν μια στιγμή», όταν βρισκόταν σε περιοδεία εκείνη την εποχή.

«Ήμασταν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, το συγκρότημα βρισκόταν σε περιοδεία στο Νιου Τζέρσεϊ, και αν ανοίγατε τις κουρτίνες του δωματίου του ξενοδοχείου μου, υπήρχε μια μεγάλη διαφημιστική πινακίδα με εμάς τους πέντε [τα μέλη του συγκροτήματος Bon Jovi] να κοιτάμε το παράθυρό μου», θυμάται ο Bon Jovi.

«Ήμουν με την κοπέλα μου, που τότε ήταν η αρραβωνιαστικιά μου,και είχαμε ένα ρεπό και είπα: «Χρειάζομαι ένα υψηλότερο high – έχω μια ιδέα. Ας πάμε στο Λας Βέγκας τώρα’. Και είπε, ‘Τώρα;’ Είπα, ‘Τώρα».

Και έτσι, το νεαρό ζευγάρι κατευθύνθηκε προς την Sin City, όπου «ο ταξιτζής ήταν ο μάρτυράς μας», καθώς είπαν το «ναι», θυμάται ο ίδιος.

«Αυτό που μου έδινε τόση ευχαρίστηση είχε σβήσει»

Μόλις η είδηση δημοσιοποιήθηκε, «σόκαρε πολύ κόσμο – σόκαρε σχεδόν τους πάντες: το συγκρότημα, τη διεύθυνση, τους ατζέντηδες, τους δικηγόρους, τους γονείς, ό,τι θέλετε», θυμάται ο Bon Jovi.

«Είναι κρίμα γιατί θα έπρεπε να ήταν μια όμορφη στιγμή, αλλά αφού το κάναμε, ο κόσμος προσπαθούσε να μας το πάρει, μέχρι που σηκώθηκα και είπα: «Για μισό λεπτό, γιατί ζούμε τη ζωή μας για κάποιον άλλο;». Και 35 χρόνια αργότερα, είμαστε ακόμα παντρεμένοι».

Αναπολώντας, «τα καταφέραμε σωστά την πρώτη φορά», λέει ο νικητής του Grammy, ο οποίος αφηγείται την ιστορία της αγάπης τους στη νέα του ντοκιμαντέρ στο Hulu, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (προβάλλεται την Παρασκευή 26 Απριλίου).

Το ζευγάρι έχει απολαύσει πολλές ευτυχισμένες στιγμές μαζί όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και το μεγάλωμα τεσσάρων παιδιών μαζί: την κόρη Stephanie, 30 ετών, και τους γιους Jesse, 29 ετών, Jake, 21 ετών, και Romeo, 20 ετών. Και το 2006, ξεκίνησαν μαζί το JBJ Soul Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που προσφέρει προσιτές κατοικίες και γεύματα σε όσους έχουν ανάγκη.

Η Dorothea έχει επίσης στηρίξει τον Bon Jovi σε δύσκολες στιγμές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων προβλημάτων με τις φωνητικές χορδές που σχεδόν του στέρησαν τη φωνή. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές που επηρέαζαν την απόδοσή του και σχεδόν τον ανάγκασαν να αποσυρθεί.

«Αυτό που μου έδινε τόση ευχαρίστηση είχε σβήσει», σχολιάζει ο Bon Jovi. «Η χαρά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να δουλέψεις, σωστά; Η ευτυχία είναι το αποτέλεσμα αυτού που κάνεις. Δεν έχει να κάνει πια με το να αδράξεις τη μέρα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να αγκαλιάζεις τη μέρα».

*Πηγή: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram