Ο Τζον Μπον Τζόβι «αναρρώνει ακόμα από μια σοβαρή επέμβαση» – Άγνωστο πότε θα περιοδεύσει

Ο Τζον Μπον Τζόβι βάζει σε προτεραιότητα την υγεία του προτού ανακοινώσει τα σχέδιά του για περιοδεία.

Ο τραγουδιστής του «It’s My Life» αποκάλυψε για πρώτη φορά δημοσίως ότι υποβλήθηκε σε μια σημαντική χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές στα μέσα Φεβρουαρίου σε μια εκδήλωση Τύπου της Ένωσης Τηλεοπτικών Κριτικών για την επερχόμενη σειρά του Hulu για το συγκρότημά του, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Καθώς ο Μπον Τζόβι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 16ο άλμπουμ του, Legendary, τον Ιούνιο, ο 62χρονος frontman του συγκροτήματος σκέφτεται το κατά πόσο είναι προς όφελος της υγείας του να βγει ξανά στους «δρόμους», αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022.

«Είμαι σε καλό δρόμο»

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Mix 104.1 Boston, ο ροκ σταρ εξήγησε ότι «αναρρώνει ακόμα από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση», αλλά ο «στόχος» είναι να περιοδεύσει μόλις είναι σε θέση να δώσει στους θαυμαστές του το καλύτερο δυνατό σόου.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια προώθησης του επερχόμενου δίσκου, ο νικητής του Grammy παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω για περιοδεία. Επιθυμία μου είναι να κάνω μια περιοδεία του χρόνου, αλλά ακόμα αναρρώνω από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση».

Εκείνη την εποχή, δεκαεννιά μήνες μετά τη διαδικασία αποκατάστασής του, μοιράστηκε: «Μπορώ να σου γράψω ένα τραγούδι, μπορώ να παίξω τόσο καλά όσο οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά πρέπει να πάρω πίσω τα εργαλεία μου»

Ο Τζον δήλωσε: «Παρόλο που είμαι σε καλό δρόμο όσον αφορά στην ανάρρωση και μπορούσα να πάρω το χρόνο μου και να δουλεύω ένα τραγούδι την ημέρα όταν έκανα το δίσκο, η ανάγκη μου, η επιθυμία μου, ο πόθος μου είναι να μπορώ να δουλεύω δυόμισι ώρες το βράδυ τέσσερις νύχτες την εβδομάδα για μήνες».

«Και έτσι εργάζομαι προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου», πρόσθεσε ο μουσικός.

«Μου έπαιρναν την τέχνη μου»

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ο Jon αποκάλυψε ότι η μία από τις φωνητικές του χορδές ήταν «χοντρή σαν τον αντίχειρα», ενώ η άλλη «ατροφούσε» και ήταν «όση ένα μικρό δάχτυλο του χεριού».

«Έτσι, η δυνατή έσπρωχνε την αδύναμη στην άκρη και δεν τραγουδούσα καλά», είπε. «Μου έπαιρναν την τέχνη μου».

Ο Τζον εξήγησε ότι συναντήθηκε με έναν χειρουργό ο οποίος μπόρεσε να του παράσχει ένα «εμφύτευμα τελευταίας τεχνολογίας για την αποκατάσταση».

*Με πληροφορίες από People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: MARIO ANZUONI | REUTERS