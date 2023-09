Τζον Μπον Τζόβι: Παντρεύει τον γιο του, αλλά δεν θα τραγουδήσει στη δεξίωση

Κοσμούσε για χρόνια τα εφηβικά δωμάτια με την εικόνα του, τώρα ήρθε η ώρα να παντρέψει τον γιο του. Ο Τζον Μπον Τζόβι στον ρόλο του πατέρα, δεν έχει σκοπό στην τελετή να υπερβεί τα εσκαμμένα της παράδοσης.

Αν και είναι ο κατάλληλος καλλιτέχνης, δεν θα αφιερώσει στο ευτυχισμένο ζευγάρι μια δική του πολυαγαπημένη ροκ μπαλάντα, όπως το «I’ll be there for you», παρά στη δεξίωση θα περιοριστεί στα πατρικά του καθήκοντα απέναντι στον 19χρονο γιο του, Jake Bongiovi.

Ο διάσημος τραγουδιστής προσφέρει κυριολεκτικά «τροφή της ψυχής» με την ανθρωπιστική του δράση.

Την άνοιξη το ερωτευμένο ζευγάρι είχε δημοσιοποιήσει τη σχέση του και το αρραβώνα του, καθώς ο γιος του είναι μαζί με τη σταρ του «Stranger Things», Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Τότε, ο Τζον Μπον Τζόβι είχε ερωτηθεί για τη σχέση τους, καθώς είναι πολύ νέοι και οι δύο και ο στοργικός πατέρας είχε απαντήσει σοβαρά: «Δεν ξέρω εάν η ηλικία έχει πραγματικά κάποια σημασία, αν βρεις τον κατάλληλο σύντροφο και μεγαλώνεις μαζί του. Νομίζω αυτή θα ήταν η συμβουλή μου. Πραγματικά, είναι ό,τι καλύτερο να μεγαλώνετε μαζί»

Ροκ σταρ με ανθρωπιστική δράση και κοινωνική συνείδηση

Μπορεί να θυμόμαστε κυρίως την πιο ανέμελη ροκ φιγούρα του Τζον Μπον Τζόβι, ωστόσο είναι ένας άνθρωπος συμφιλιωμένος με την ηλικία του, συμβαδίζει με τις επιταγές της εποχής κι έχει επιλέξει συνειδητά και αναπτύσσει σοβαρή κοινωνική δραστηριότητα προς όφελος των συμπολιτών του που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης δύο εστιατορίων «JBJ Soul Kitchen» στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου κυριολεκτικά προσφέρει «τροφή της ψυχής» με το φαγητό που παρέχει σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Αυτό όμως γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που διαφυλάττει και την αξιοπρέπεια των ατόμων που προστρέχουν για βοήθεια, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να το ανταποδώσουν με εθελοντική εργασία.

Εάν κάποιος χρειάζεται να φάει και δεν διαθέτει χρήματα, μπορεί να πλύνει τα πιάτα ή να εκτελέσει κάποιου άλλου είδους εργασία στο εστιατόριο. Άλλωστε αυτό είναι και το σύνθημα των εστιατορίων «φαγητό με αξιοπρέπεια».

Το προσωπικό των εστιατορίων αποτελείται από εθελοντές και τα φιλοδωρήματα πηγαίνουν απευθείας στο «Jon Bon Jovi Soul Foundation». Πρόκειται για τον φιλανθρωπικό οργανισμό που εγκαθίδρυσε ο διάσημος τραγουδιστής ήδη από το 2011.

