Στους διαδρόμους του Βατικανού – Ο Πάπας Φραγκίσκος πρωταγωνιστής σε οκτώ ταινίες και σειρές

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ ήταν μεγάλος οπαδός του κινηματογράφου, ο οποίος μάλιστα εργάστηκε σε θεατρικό θίασο στην κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία και έγραψε τρία θεατρικά έργα (που αργότερα μεταφέρθηκαν σε ταινίες). Ο Φραγκίσκος ήταν ένας Πάπας που λάτρευε τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και γνώριζε πώς να μεταδώσει το μήνυμά του μέσω της οθόνης. Είτε πρόκειται για μυθοπλασία είτε για πραγματικά ντοκιμαντέρ, ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο πρωταγωνίστησε σε αρκετές παραγωγές.

«Francis: Pray for me» (2015)



Ο σκηνοθέτης Beda Docampo Feijóo (γεννημένος στην Ισπανία, αλλά Αργεντινός, καθώς η οικογένειά του μετανάστευσε όταν ήταν μόλις λίγων μηνών) έβαλε τον Darío Grandinetti στο ρόλο του Πάπα λίγο μετά την έναρξη της παποσύνης του (εξελέγη στις 13 Μαρτίου 2013).

Στην πραγματικότητα, μέσα από τα μάτια μιας Ισπανίδας δημοσιογράφου, την οποία υποδύεται η Silvia Abascal, η οποία γράφει ένα ρεπορτάζ για τον Φραγκίσκο, το κοινό παρακολουθεί όλη τη ζωή του Μπεργκόλιο (και έτσι τον υποδύονται τρεις ηθοποιοί διαφορετικών ηλικιών).

*Διατίθεται σε DVD, αλλά όχι σε πλατφόρμες streaming.

«Call Me Francis» (2015)

Άλλο ένα έργο που επιχειρεί να έρθει πιο κοντά στον Πάπα πριν διοριστεί επίσκοπος Ρώμης. Ιταλική παραγωγή, αν και με ένα κυρίως αργεντίνικο καστ, σκηνοθετήθηκε από τον ικανό Daniele Luchetti (Ο αδελφός μου είναι μοναχοπαίδι / My Brother is an Only Child)).

Η κινηματογραφική εκδοχή, διάρκειας λίγο πάνω από 90 λεπτά, προβλήθηκε σε αίθουσα του Βατικανού το 2015. Η άλλη εκδοχή, η μίνι σειρά τεσσάρων ωρών (Chiamatemi Francesco), καλύπτει 52 χρόνια ζωής του Φραγκίσκου, από το 1961 έως την εκλογή του το 2013, και κυκλοφόρησε το 2016.

Ως νεαρός, τον υποδύεται ο Rodrigo de la Serna (που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας)- ως ενήλικας, ο Sergio Hernández.

*Η ταινία είναι διαθέσιμη στο Tivify και στη Λατινική Αμερική στο Netflix.

«Pope Francis: A Man of His Word» (2018)



Ο Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς, στην πρεμιέρα της ταινίας του, στο Φεστιβάλ των Καννών, αστειεύτηκε ότι ο πρωταγωνιστής δεν θα παρευρισκόταν στην εκδήλωση «επειδή είναι Κυριακή και δουλεύει». Το ντοκιμαντέρ είναι ουσιαστικά μια αγιογραφία στην οποία ο θεατής συνοδεύει τον Πάπα στα ταξίδια του, με εικόνες που διανθίζονται με συνεντεύξεις που ο Βέντερς πήρε από τον Ποντίφικα για να εκμαιεύσει τις απόψεις του.

Για τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα, ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί μια συζήτηση με τον Μπεργκόλιο στο παπικό αεροπλάνο κατά τη διάρκεια ενός από τα ταξίδια του. Ο Φραγκίσκος είναι ένας καλός πρωταγωνιστής: ξέρει να μιλάει στην κάμερα, είναι πειστικός και κομψός στον λόγο του, παραθέτει αποσπάσματα του Ντοστογιέφσκι, αστειεύεται με το κοινό του και φωνάζει ενάντια στην κακομεταχείριση της φύσης και στην επικρατούσα οικονομία, η οποία σπρώχνει πολλούς ανθρώπους στο περιθώριο της κοινωνίας.

*Διαθέσιμη στο Apple TV και στο Prime Video.

«The Two Popes» (2019)

Στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, δεν έχει συμβεί ποτέ συνύπαρξη μεταξύ ενός Πάπα που είχε αποσυρθεί και ενός εν ενεργεία, μια συναρπαστική διαδικασία που ο Fernando Meirelles αφηγείται στο «Οι δύο Πάπες» με τον Jonathan Pryce ως Φραγκίσκο και τον Anthony Hopkins ως Βενέδικτο ΙΣΤ’.

Το σενάριο είναι έργο του Άντονι ΜακΚάρτεν, ειδικού στις βιογραφικές κινηματογραφικές ιστορίες, και το πετυχαίνει όταν ξεκινά τη μυθοπλασία των συνομιλιών. Οι δύο ηθοποιοί και το σενάριο προτάθηκαν για Όσκαρ.

Ο Pryce επιλέχθηκε λόγω της αναμφισβήτητης ομοιότητάς του- και η ταινία είχε τον τίτλο The Pope (Ο Πάπας) μέχρι που ο Hopkins πήρε το ρόλο και ο ατζέντης του επέβαλε την αλλαγή.

*Διαθέσιμη στο Netflix.

«Francesco» (2020)

Ο Ρώσος ντοκιμαντερίστας Evgeny Afineevsky (ο οποίος έχει γυρίσει δύο εξαιρετικές ταινίες για τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Συρία) εξερεύνησε τη μορφή του Φραγκίσκου μέσα από τα μηνύματά του για αμφιλεγόμενα θέματα, χρησιμοποιώντας κάθε είδους αρχειακό υλικό.

*Διαθέσιμη στο Apple TV.

«Stories of a Generation with Pope Francis» (2021)



Μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που γυρίστηκε με άτομα άνω των 70 ετών μπροστά στην κάμερα. Παρουσιάζει ένα ποικίλο καστ άγνωστων προσώπων, από έναν Νιγηριανό καλλιτέχνη, έναν Νοτιοαφρικανό φωτογράφο και έναν Βιετναμέζο υποδηματοποιό, μέχρι τον Martin Scorsese, την Jane Goodall και, φυσικά, τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος αιωρείται πάνω από όλη την ταινία. Οι προβληματισμοί τους καλύπτουν τον έρωτα, τους αγώνες της ζωής, τη δουλειά και τα όνειρα που εκπληρώθηκαν και που δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

*Διαθέσιμη στο Netflix.

«Letter: A Message for our Earth» (2022)



Το ντοκιμαντέρ αυτό του Nick Brown (ειδικού στις ταινίες για τη φύση), το οποίο έχει παραχθεί από το YouTube Originals και, ως εκ τούτου, είναι προσβάσιμο στο σύνολό του στην πλατφόρμα, περιγράφει τις συναντήσεις του Πάπα Φραγκίσκου με διάφορους ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα από την κλιματική κρίση. Η εγκύκλιος Laudato Si, η δεύτερη εγκύκλιος του Πάπα Φραγκίσκου, με υπότιτλο «φροντίδα για το κοινό μας σπίτι» τίθεται στο φόντο.

*Διαθέσιμο στο YouTube.

In Viaggio: The Travels of Pope Francis» (2022)

Ο διάσημος Ιταλός ντοκιμαντερίστας Gianfranco Rosi συνόδευσε τον Πάπα σε πολλά από τα ταξίδια του για να ολοκληρώσει το πορτρέτο ενός Ποντίφικα που επισκέφθηκε 53 χώρες στα πρώτα εννέα χρόνια της θητείας του. Η ταινία ήταν υποψήφια για το David di Donatello, το ετήσιο βραβείο της Ακαδημίας Ιταλικού Κινηματογράφου.

*Διαθέσιμη στο Apple TV.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Ο Πάπας Φραγκίσκος και ο σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς στο πλατό της ταινίας «Pope Francis: A Man of His Word» (2018)