Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις κεντρικές και τις νότιες ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών χθες Πέμπτη.

Διάφορες πολιτείες, από το Άρκανσο (νότια) ως το Οχάιο (βόρεια), αντιμετωπίζουν από προχθές Τετάρτη ανεμοθύελλες, ανεμοστρόβιλους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι αρχές στο Τενεσί (νότια) έκαναν λόγο χθες Πέμπτη το πρωί για τουλάχιστον πέντε νεκρούς εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πατέρας και κόρη σκοτώθηκαν στην κομητεία Φαγιέτ του Τενεσί όταν το προκατασκευασμένο σπίτι τους χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο, σύμφωνα με ΜΜΕ. Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Άλλοι θάνατοι αναφέρθηκαν στην Ιντιάνα, όπου άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία όταν καλώδιο του δικτύου ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, και στο Μιζούρι.

Δείτε βίντεο από τις ΗΠΑ:

02.04.2025 #USA A #tornado killed 8 people, there are some injured. NWS received reports of nearly 20 tornadoes. NOAA described the event as a «particularly dangerous situation», 5 out of 5 «high risk» on the severe thunderstorm risk scale. https://t.co/5OI9tfIhca pic.twitter.com/nELHHczA67

Τα σχολεία αποφασίστηκε να κλείσουν σε κάποιες από τις περιοχές που πλήττονται, ιδίως στη Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι (κεντροανατολικά) Άντι Μπεσίαρ προειδοποίησε μέσω X εναντίον «ενός από τα πιο σοβαρά μετεωρολογικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί» ποτέ στην περιοχή.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

This is a reminder for all of Kentucky that we are facing one of the most serious weather events we’ve had forecast. This begins tonight, with tornadoes, hail, damaging wind, widespread rain and possible flooding.

Please stay alert, take all precautions, and be prepared.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 3, 2025