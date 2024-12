Sex and the city: Πώς η συμμορία των 10 εκατομμυρίων έφερε τη γυναίκα σε πρώτο πλάνο

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε πολλά να πει για τη σειρά που την καθιέρωσε στη μικρή οθόνη και το μέλλον της. Της ίδια αλλά και του spinoff του Sex And The City, το And Just Like That.

Σε ομιλία της στη σκηνή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Red Sea στη Σαουδική Αραβία, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έρχονται στην 3η σεζόν του And Just Like That αλλά και το νέο ρόλο της ως μέλος στην κριτική επιτροπή του διάσημου βρετανικού λογοτεχνικού βραβείου, του Βραβείου Booker.

Η Πάρκερ αναφέρθηκε στην καριέρα της στην υποκριτική που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 8 ετών, τις απόπειρες της να ασχοληθεί με την παραγωγή ταινιών και σειρών, καθώς και τις επιχειρηματικές της εξορμήσεις στις εκδόσεις βιβλίων, τη μόδας και τα αρώματα.

Μιλώντας για το τηλεοπτικό franchise του Sex and the City η Κάρι Μπράντσο της σειράς, τόνισε τη μεγάλη απήχηση της σειράς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης μιας ολόκληρης γενιάς γυναικών στη Σαουδική Αραβία, κάτι που τονίστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η Πάρκερ μίλησε για το πώς η σειρά έφερε επανάσταση στο αμερικανικό και διεθνές τηλεοπτικό τοπίο, αφού μέχρι τότε μεγάλο μέρος της τηλεόρασης επικεντρωνόταν σε αθλήματα και ταινίες και έδιναν στερεοτυπικό χαρακτήρα και λιγότερο χώρο στις γυναικείες φωνές. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδωσε και θερμό χαιρετισμό στον μεγάλο παράγοντα της διθυραμβικής επιτυχίας της σειράς, το γυναικείο κοινό.

Η συμμορία των δέκα εκατομμυρίων

«Ήταν το γυναικείο κοινό, αυτό που αποκαλούσαμε η συμμορία των 10 εκατομμυρίων, που έκανε το σόου δυνατό», είπε η Πάρκερ. «Τις φέραμε σε μια μοναδική περιπέτεια και είχα προνόμιο να απεικονίσω έναν χαρακτήρα για μια μακρά περίοδο της ζωής της που εκτείνεται ήδη περίπου 25 χρόνια» είπε για την Κάρι Μπράντσο.

Μιλώντας για την τρίτη σεζόν του spinoff του Sex and the City, And Just Like That, η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το 2025 η Πάρκερ είπε ότι τα γυρίσματα είναι πολύ απαιτητικά και για εφτά μήνες δούλευε «τρελά πολλές ώρες».

«Είναι πολύ φιλόδοξο, πραγματικά δυνατό και συναρπαστικό. Υπάρχουν τόσες πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες με πρόσθετους χαρακτήρες που δικαιωματικά βγαίνουν μπροστά» είπε.

«Έρχονται νέοι χαρακτήρες. Η Κάρι έχει μια υπέροχη ιστορία. Η ιστορία έχει κάποιες μεγάλες αλλαγές και ανατροπές. Παλιότεροι χαρακτήρες επιστρέφουν και έχουμε νέους άνδρες» πρόσθεσε.

«Πρέπει να διαβάσω 170 βιβλία τους επόμενους επτά μήνες — ανυπομονώ!».

Σε σχέση με τη συμμετοχή της στην πενταμελή κριτική επιτροπή του Βραβείου Booker, η Πάρκερ εξήγησε πώς ξεκίνησε να αγαπάει τα βιβλία από τη μητέρα της, η οποία φρόντιζε τα οκτώ παιδιά της να φεύγουν πάντα από το σπίτι με ένα βιβλίο.

«Τα βιβλία είναι μια πύλη για ενσυναίσθηση, συμπόνια, σε άλλους κόσμους, άλλους ανθρώπους, σε μακρινά μέρη, σου συστήνουν διαφορετικούς διαλόγους και πολιτισμούς και ιστορίες που φαίνονται μικρές αλλά έχουν μεγάλο αντίκτυπο», είπε.

Η Πάρκερ ξεκίνησε μια λέσχη βιβλίου πριν από περίπου επτά χρόνια και στη συνέχεια κυκλοφόρησε το δικό της εκδοτικό οίκο.

«Είναι τιμή να συμμετέχω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να διαβάσω 170 βιβλία τους επόμενους επτά μήνες — ανυπομονώ!» σημειώνει το Variety.