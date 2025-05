Met Gala 2025 – Η επιστροφή της Νταϊάνα Ρος, φτερά, πούπουλα, καπέλα και pinstripe κοστούμια

Τη Δευτέρα 5/5/2025, σημαίνοντες καλεσμένοι από όλες τις γωνιές του πολιτισμού διέσχισαν το κόκκινο χαλί του Met Gala 2025 (μπλε με λουλούδια εν προκειμένω) για να γιορτάσουν την ανοιξιάτικη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών, «Superfine: Tailoring Black Style».

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει μια συλλογή από ενδύματα, αξεσουάρ, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, διακοσμητική τέχνη και πολλά άλλα από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, παρουσιάζει στους επισκέπτες του ορόσημου της Νέας Υόρκης μια πολιτιστική και ιστορική εξέταση του μαύρου στυλ που έχει στο επίκεντρό του τον δανδισμό.

To Met Gala 2025 υπενθύμισε για άλλη μια φορά τον αδιαμφισβήτητο ρόλο που έχει διαδραματίσει η μόδα στην ιστορία

Μόδα και ιστορία συναντιούνται στο Met Gala 2025

Η έκθεση ανοίγει το Σάββατο 10 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 26 Οκτωβρίου 2025. Είναι εν μέρει εμπνευσμένο από το έργο Slaves to Fashion (Σκλάβοι της μόδας): Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, το βιβλίο της Monica L. Miller του 2009, και η ίδια ήταν προσκεκλημένη επιμελήτρια μαζί με τον Andrew Bolton, τον υπεύθυνο επιμελητή του Ινστιτούτου Κοστουμιών.

Φέτος, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ο Λιούις Χάμιλτον, ο A$AP Rocky και ο Φαρέλ Γουίλιαμς βρέθηκαν στο πλευρό της επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άννα Γουίντους ως συνπαρουσιαστές.

Δείτε μερικά από τα εντυπωσιακά ρούχα και τις εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί του Met Gala 2025