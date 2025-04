And Just Like That – Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σκέφτεται να «σκοτώσει» την Κάρι Μπράντσο

Οι θαυμαστές δεν μπορούσαν παρά να αναρωτηθούν γιατί ο Mr. Big σκοτώθηκε στο πρώτο επεισόδιο του And Just Like That, του spinoff του 2021 του Sex and the City. Ο σοκαριστικός θάνατος του χαρακτήρα του Κρις Νορθ αιφνιδίασε τους πάντες.

Όλοι παρακολουθούσαν με δυσπιστία την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) να αγκαλιάζει τον ετοιμοθάνατο σύζυγό της στο ντους, φορώντας τα ίδια Manolo Blahnik της ημέρας του γάμου της, καθώς μια θανατηφόρα καρδιακή προσβολή που προκλήθηκε από το επιτόπιο ποδήλατο Peloton έβαλε τέλος στην ευκαιρία τους να ζήσουν για πάντα μετά από έξι σεζόν (και δύο ταινίες).

And Just Like That χωρίς Κάρι Μπράντσο

Οι τηλεθεατές ίσως χρειαστεί να προετοιμάζονται για μια ακόμα μεγαλύτερη στενοχώρια, επειδή η Πάρκερ παίζει με την ιδέα να σκοτώσει τη Μπράντσο.

«Η Σάρα έχει σκεφτεί να τελειώσει τον ρόλο της με την Κάρι σκοτώνοντάς την» δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail.

«Αισθάνεται ότι θα μπορούσε να ειπωθεί μια σπουδαία ιστορία με τον θάνατο της Κάρι». Η πηγή είπε ότι η Πάρκερ έχει αναφέρει την ιδέα σε αρκετούς σεναριογράφους, προσθέτοντας ότι «θα ήθελε να δει πώς θα ήταν ο κόσμος στο σύμπαν του And Just Like That εάν πέθαινε ποτέ».

Ένα εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο

«Τα αφεντικά θα εξέταζαν ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χειρίζονται το θάνατό της, αλλά μόνο για μερικά επεισόδια πριν το franchise κλείσει για πάντα». Ευτυχώς για τους θαυμαστές του spinoff, η πηγή διαβεβαίωσε ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι «χρόνια μετά».

Είναι αμφίβολο ότι η 60χρονη Πάρκερ, καθώς και η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις -που υποδύονται τις επί χρόνια καλύτερες φίλες της Μιράντα Χομπς και Σάρλοτ Γιορκ, αντίστοιχα- θα ήθελαν να κλείσουν την επικερδή σειρά, η οποία φέρεται να τις είδε να βάζουν στην άκρη περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια η καθεμία ανά επεισόδιο, σύμφωνα με το Variety.

«Η σειρά και το franchise βγάζουν πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή» είπε η πηγή. «Όλοι θα ήθελαν να δουν τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις ακόμα σεζόν. Το Sex and the City είχε έξι σεζόν, οπότε ο σημερινός στόχος του And Just Like That είναι να το φτάσει ή να το ξεπεράσει.

»Αλλά η Σάρα σίγουρα θα ενδιαφερόταν να το διασκεδάσει».

Η οδυνηρή απουσία της Σαμάνθα Τζόουνς

Το spinoff ήρθε 23 χρόνια μετά το ντεμπούτο της αρχικής τηλεοπτικής σειράς και 11 χρόνια μετά την πρεμιέρα της πολύπαθης δεύτερης ταινίας. Όμως ο ενθουσιασμός σύντομα μετατράπηκε σε ένα ανιαρό «χμμμ», καθώς οι θαυμαστές πάλευαν με την προφανή επιδίωξη της πολιτικής ορθότητας.

Το σενάριο και η πλοκή ήταν αναμφίβολα μια υπερδιόρθωση ως απάντηση στην έλλειψη ποικιλομορφίας στο Sex and the City, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 1998. Παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τα όρια της τηλεόρασης εκείνη την εποχή, η αρχική σειρά έχει έκτοτε δεχτεί πυρά για ξεπερασμένα αστεία, σεξουαλική διαπόμπευση και στερεότυπα φύλου και φυλής.

Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα των θαυμαστών ήταν η οδυνηρή απουσία της Σαμάνθα Τζόουνς, του χαρακτήρα της Κιμ Κατράλ, της «σεξοθετικής μαρκετίστας».

Η εμφάνιση της Σαμάνθα στη δεύτερη σεζόν

Η Κατράλ αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση του And Just Like That εν μέσω φημών για διαμάχη με την Πάρκερ. Ο χαρακτήρας της αναφερόταν μόνο σε μηνύματα κειμένου στην πρώτη σεζόν, όπου οι θαυμαστές έμαθαν ότι η Τζόουνς είχε μετακομίσει στο Λονδίνο και δεν ήταν πλέον τόσο κοντινή επαφή με την Μπράντσο.

Είχε, ωστόσο, μια εμφάνιση στη δεύτερη σεζόν, όπου η Τζόουνς εθεάθη στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με τη Μπράντσο. Οι δύο τους φέρονται να μην επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όπως ανέφερε το Variety τότε.

«…αλλά δεν επιστέφω»

Οι φήμες έβγαιναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην επιφάνεια για χρόνια, αλλά κορυφώθηκαν το 2018, όταν η 68χρονη Κατράλ κατακεραύνωσε την Πάρκερ επειδή μίλησε σε τηλεοπτική συνέντευξη για τον αδελφό της Κρίστοφερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Καναδά.

Τέσσερα χρόνια αργότερα η Πάρκερ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε η Κατράλ να επιστρέψει στο franchise, λέγοντας στο Variety: «Δεν νομίζω ότι θα το έκανα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ δημόσιο ιστορικό συναισθημάτων από την πλευρά της που έχει μοιραστεί».

Κάποια στιγμή την περασμένη σεζόν, υπήρξε ακόμη και μια βραχύβια συζήτηση για την επιστροφή της Κατράλ, αφού φέρεται να είχε έρθει σε συμφωνία με τα αφεντικά της σειράς. Μέρες αργότερα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας στους θαυμαστές της στο X: «Ω, αυτό είναι τόσο ευγενικό, αλλά δεν επιστρέφω».

Λευκή επιταγή στην Κιμ

Αλλά αν η Πάρκερ σκοτώσει τη Μπράντσο, θα μπορούσε να υπάρξει περιθώριο για αντίποινα της Τζόουνς; «Αν η Κιμ επέστρεφε, δεν θα ήταν στην ίδια σκηνή με τη Σάρα, οπότε ίσως ο θάνατος της Κάρι τελικά να ήταν ο καταλύτης για να επιστρέψει η Κιμ», είπε η πηγή στη Daily Mail.

«Θα πρέπει όμως να δοθεί λευκή επιταγή στην Κιμ για να επιστρέψει».

Η Πάρκερ θα επαναλάβει το ρόλο της ως δημοσιογράφος και fashion icon για την τρίτη σεζόν του And Just Like That, η οποία επιστρέφει στο Max στις 29 Μαΐου. Έχοντας προηγουμένως ασχοληθεί με την πρόωρη ταφή του συζύγου της – τον οποίο υποδύεται ο Νορθ, ο οποίος αργότερα κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες, την οποία αρνήθηκε – η αρθρογράφος που έγινε παρουσιάστρια podcast καλείται τώρα να περιηγηθεί σε μια σχέση εξ αποστάσεως με την ανακυκλωμένη φλόγα, τον Έινταν Σο (Τζον Κορμπέτ).

Το τρέιλερ για την επερχόμενη σεζόν δείχνει το νέο, νοσταλγικό ζευγάρι να κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια να διατηρήσει τη σπίθα του ζωντανή. Αλλού, η Γιορκ και ο δικηγόρος σύζυγός της Χάρι Γκόλντενμπλατ (Ίβαν Χάντερ) ασχολούνται με την ανατροφή των κοριτσιών τους Λίλι (Κέιτι Ανγκ) και Ρόουζ (Αλέξα Σουίντον), ενώ η Χομπς συνεχίζει να εξερευνά τη σεξουαλικότητά της μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Στιβ Μπρέιντι (Ντέιβιντ Άιγκενμπεργκ).

*Με στοιχεία από dailymail.com