Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Έλλη Κοκκίνου ενώ δείχνει στους θαυμαστές το αγαπημένο της φόρεμα

And Just Like That…η αγαπημένη μας Κάρι Μπράντσο, κατά κόσμον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το οποίο απεικόνιζε την ίδια να ακούει μια από τις επιτυχίες της τραγουδίστριας Έλλης Κοκκίνου.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, φορώντας ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα Vivienne Westwood, το οποίο έδειχνε στην κάμερα, απέδειξε ότι είναι λάτρης του ελληνικού ρεπερτορίου, καθώς από το βάθος ακούγονταν το τραγούδι «Αποκάλυψη» της Έλλης Κοκκίνου.

«And just like that. Περίμενα μια ευκαιρία για να φορέσω αυτό το φόρεμα» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο ανέβασε λίγο πριν εμφανιστεί στο Crane Club της Νέας Υόρκης για ένα photocall ενόψει της κυκλοφορίας τρίτης σεζόν του «And Just Like That…».

Φυσικά, οι θαυμαστές τόσο της χολιγουντιανής ηθοποιού όσο και της Ελληνίδας τραγουδίστριας δεν παρέλειψαν να αφήσουν ένα εγκωμιαστικό σχόλιο στην ενότητα κάτω από το βίντεο. «Το ελληνικό τραγούδι που παίζει στο βάθος» έγραψε μια χρήστης, ενώ πρόσθεσε και ένα emoji καρδιάς. «Χαίρομαι που είσαι λάτρης της ελληνικής μουσικής. Τα φιλιά μας από Ελλάδα. Υπέροχα παπούτσια» έγραψε ένας άλλος.

«Αγαπώ την Άννα Βίσση!»

Από την πλευρά της, η Έλλη Κοκκίνου αναδημοσίευσε το βίντεο της Πάρκερ στον λογαριασμό της, προσθέτοντας πάνω σε αυτό διάφορα emoji και μια καρδιά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δείχνει την προτίμηση της στην ελληνική μουσική. Πέρυσι τον Δεκέμβρη, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκε στην τελετή λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, όπου και ρωτήθηκε τι αγαπάει περισσότερο από την Ελλάδα. Τότε η ηθοποιός απάντησε ότι λατρεύει την Άννα Βίσση.

«Την Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Την αγαπώ!», αναφώνησε.