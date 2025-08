Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παίρνει θέση για το τέλος της Κάρι Μπράντσο και του «απογοητευτικού» And Just Like That

Ο showrunner του And Just Like That, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ εξήγησε στο Instagram ότι καθώς έγραφε το τελευταίο επεισόδιο, «μου έγινε σαφές ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο σημείο για να σταματήσουμε».

Η κωμικοδραματική σειρά, που πήρε το όνομά της από την χαρακτηριστική ατάκα της ηρωίδας της Κάρι Μπράντσο, παρακολουθεί τα ειδύλλια τριών από τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες καθώς διάγουν τη δεκαετία των 50 τους στη Νέα Υόρκη.

Το φινάλε της σειράς σε δύο μέρη δεν έχει ακόμη προβληθεί. Ο Κινγκ δήλωσε ότι οι ηθοποιοί και το συνεργείο κρατήθηκαν για να ανακοινώσουν τα νέα μέχρι τώρα «επειδή δεν θέλαμε η λέξη “τέλος” να επισκιάσει τη διασκέδαση της παρακολούθησης της σεζόν».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που υποδύεται την ξακουστή πλέον Κάρι Μπράντσο, ανέβασε στα σόσιαλ ένα φωτογραφικό μοντάζ από τις δύο σειρές, προσθέτοντας ότι ο χαρακτήρας «κυριάρχησε στους επαγγελματικούς χτύπους της καρδιάς μου για 27 χρόνια», αλλά τώρα «αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται».

«Θα περάσει καιρός μέχρι να ξεχάσω για πάντα» έγραψε η Πάρκερ. «Ελπίζω να αγαπήσετε αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια τόσο πολύ όσο όλοι μας»

Είπε ότι το And Just Like That «ήταν όλο χαρά, περιπέτεια, το μεγαλύτερο είδος σκληρής δουλειάς δίπλα στα πιο εξαιρετικά ταλέντα» αναφερόμενη στους συνεργάτες της, ηθοποιούς, τεχνικούς και παραγωγή.

Η συμπρωταγωνίστριά της Κρίστιν Ντέιβις, που υποδύεται τη Σάρλοτ Γιορκ, σχολίασε σχεδόν μονολεκτικά: «Είμαι βαθιά λυπημένη».

Το franchise, που αρχικά βασίστηκε σε στήλες και βιβλία της Κάντας Μπούνσελ, είχε ήδη προχωρήσει σε δύο ταινίες και μια μίνι σειρά prequel πριν προβληθεί το And Just Like That.

Ως εκ τούτου, οι θαυμαστές της σειράς μπορεί να ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει έξτρα δραματοποίηση ή spin-off. Όμως ο Κινγκ δήλωσε ότι «η μακροχρόνια αφήγηση του σύμπαντος του Sex and the City φτάνει στο τέλος της».

«Φυλετική ασχετοσύνη»

Η τηλεθέαση του And Just Like That μειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια των τριών σεζόν, σύμφωνα με την Samba TV, μια εταιρεία παρακολούθησης δεδομένων τηλεθέασης. Το πρώτο επεισόδιο το παρακολούθησαν 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ, ενώ το τελευταίο σκόραρε λιγότερο από το μισό του αρχικού αριθμού.

Η σκληρή κριτική έχει επίσης ταλαιπωρήσει το reboot, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειές της να διαφοροποιήσει το καστ. Το περιοδικό Elle έγραψε ότι αυτό «έπεσε στο κενό», ενώ ο Guardian έκανε λόγο για «βαρύτατη υπεραντιστάθμιση και υπερπροσπάθεια» που «εξιλεωνόταν για το ιστορικό της φυλετικής ασχετοσύνης του SATC».

Οι θεατές εντόπισαν επίσης προφανείς τρύπες στην πλοκή – μεταξύ των οποίων ο πατέρας ενός από τους βασικούς χαρακτήρες φαίνεται να πεθαίνει δύο φορές.

Και η τελευταία σεζόν του Just Like That είδε επίσης τον χαρακτήρα της Τσε Ντίαζ -που χαρακτηρίστηκε ως ο «χειρότερος χαρακτήρας στην τηλεόραση» από το The Daily Beast- να αντικαθίσταται από έναν άλλο που εργάζεται στο BBC.

Οι λάτρεις έχουν ζυγίσει το τέλος της σειράς με σχόλια κάτω από τις ανακοινώσεις του καστ και του συνεργείου.

«Ήθελα αυτή η εκπομπή να συνεχιστεί μέχρι όλοι οι χαρακτήρες να βρίσκονται σε κοινότητες υποστηριζόμενης διαβίωσης και συνταξιοδότησης στο West Palm Beach» έγραψε ένας.

«Δε θέλουμε να τελειώσει. Θέλουμε να είναι καλύτερο» έγραψε ένας άλλος.

*Με στοιχεία από bbc.com