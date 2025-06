Η Σαμάνθα Τζόουνς επιστρέφει στο And Just Like That αλλά όχι και η Κιμ Κατράλ

Η Σαμάνθα Τζόουνς επέστρεψε! Σχεδόν. Στο πέμπτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του And Just Like That…, ο αγαπημένος χαρακτήρας των θαυμαστών που υποδύεται η Κιμ Κατράλ επανεμφανίζεται μέσω γραπτού μηνύματος. Η ίδια η Κατράλ δεν εθεάθη στην οθόνη, ωστόσο.

Παρόλα αυτά, ακόμα και ένα άφωνο cameo της πιο διάσημης ηδονίστριας του Μανχάταν είναι αρκετό για να προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές. Στο εν λόγω επεισόδιο, με τίτλο «Under the Table», η Κάρι της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρέπει να πολεμήσει έναν γείτονα από τον κάτω όροφο που είναι υπερβολικά ευαίσθητος «στον ήχο των στιλέτο τακουνιών».

«Κάτω από μένα»

Ο γείτονας τυχαίνει επίσης να είναι ένας διάσημος Βρετανός βιογράφος. Με δεδομένο το παρελθόν του, η Κάρι στέλνει ένα μήνυμα στη Σαμάνθα -η οποία βρίσκεται πλέον στο Λονδίνο- ρωτώντας την αν γνωρίζει τον διαβόητο Ντάνκαν Ριβς (Τζόναθαν Κέικ). Η απάντηση είναι τόσο σύντομη όσο και πικάντικη: «Λένε ότι έχει πολλή πλάκα. Γιατί;».

Όταν η Κάρι εξηγεί ότι «ζει κάτω από μένα», η Σαμάνθα ανταπαντά: «Μακάρι να ζούσε κάτω από μένα».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμάνθα επανεμφανίζεται στη σειρά. Η πραγματική επιστροφή της έγινε στο φινάλε της δεύτερης σεζόν, με τη μορφή ενός αιφνιδιαστικού τηλεφωνήματος στην Κάρι.

H Σαμάνθα είναι μια τρομερή επιχειρηματίας, μια αταλάντευτη φίλη και μια φεμινίστρια που προηγείται της εποχής της, αποτελώντας ένα σωτήριο αντίβαρο στις ρομαντικές νευρώσεις της Κάρι και την ευπρέπεια της Σαρλότ

Η Σαμάνθα ζει!

Κατά τη διάρκεια εκείνης της πολυαναμενόμενης ακολουθίας -για την οποία η Κατράλ φέρεται να πληρώθηκε 1 εκατομμύριο δολάρια για μόλις δύο λεπτά τηλεοπτικού χρόνου- η Σαμάνθα ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του διαμερίσματος της Κάρι λόγω καθυστέρησης του αεροπλάνου της.

Η Κατράλ γύρισε το cameo της ξεχωριστά από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, λόγω των γνωστών εντάσεων μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Αυτή η τελευταία εμφάνιση μέσω γραπτού μηνύματος είναι σύμφωνη με την επιθυμία των δημιουργών να κρατήσουν τη Σαμάνθα ζωντανή, χωρίς να πιέσουν την Κάτραλ να αναλάβει πλήρως τον ρόλο της.

Μια στιγμή νοσταλγίας

Ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ο showrunner της σειράς, εξήγησε στο Cosmopolitan: «Στο μυαλό μας, η Κάρι, η Μιράντα και η Σαρλότ στέλνουν συνέχεια μηνύματα στη Σαμάνθα, παρόλο που το ηράκλειο έργο της πραγματικής εμφάνισης της Σαμάνθα μοιάζει ανέφικτο πλέον.

»Αυτό γεννήθηκε από την ιστορία. Βάλαμε έναν άντρα από το Λονδίνο να μετακομίσει κάτω από την Κάρι. Πώς μπορείς να μην τραβήξεις μια ευθεία, ενωτική γραμμή από το «άντρας από το Λονδίνο» στη Σαμάνθα, η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο; Θα τον γνωρίζει, άραγε; Και έτσι αυτό θα έκανε φυσικά και η Κάρι».

Για να υπογραμμίσει τη νοσταλγική διάθεση, η σειρά έβαλε διακριτικά μερικές νότες από το αρχικό τραγούδι του Sex and the City στη μουσική υπόκρουση αυτής της σκηνής.

Αντίβαρο στην ελαφρότητα

Γιατί ένα απλό γραπτό μήνυμα να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στους φανατικούς του Sex and the City; Επειδή η Σαμάνθα Τζόουνς ενσαρκώνει μια εποχή, μια ελευθερία, έναν τόνο που η συνέχεια της σειράς πασχίζει να ανακτήσει.

Είναι μια τρομερή επιχειρηματίας, μια αταλάντευτη φίλη και μια φεμινίστρια που προηγείται της εποχής της, αποτελώντας ένα σωτήριο αντίβαρο στις ρομαντικές νευρώσεις της Κάρι και την ευπρέπεια της Σαρλότ.

Δεν χρειαζόταν έναν άντρα για να υπάρξει, δεν φοβόταν την επιθυμία και αγκάλιαζε τη γυναικεία σεξουαλικότητα με ίσα μέρη υπερηφάνειας και αυτοσαρκασμού. Η εξαφάνισή της άφησε ένα κενό στο And Just Like That… από την πρώτη κιόλας σεζόν.

Αν και η σειρά προσπάθησε δειλά να κρατήσει τον χαρακτήρα ζωντανό, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, σιωπηρών συγγνώμων και μιας ανθοδέσμης που στάλθηκε στην κηδεία του Big, όλα αυτά έμοιαζαν λίγο… πολύ ευγενικά, πολύ χλιαρά. Χωρίς τη Σαμάνθα, η σειρά στερείται αλατιού. Θα χρειαστούμε κάτι περισσότερο από ένα κειμενικό cameo για να το πάρουμε πίσω.

*Με στοιχεία από vanityfait.com