Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης πλήττει χιλιάδες θέσεις εργασίας
AI 28 Απριλίου 2026, 06:00

Διώχνουν εργαζόμενους για να ρίξουν το μισθολογικό τους κόστος σε εταιρείες τεχνολογίας n 256 «πακέτα» απολύσεων μέσα στο 2026

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) επελαύνει και πρώτα από όλα πλήττει θέσεις εργασίας στον ίδιο τον τεχνολογικό κλάδο που την αναπτύσσει. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους των οποίων η δουλειά θεωρείται ότι μπορεί να γίνει πλέον από υπολογιστές είτε για στελέχη που καλούνται να αποχωρήσουν για να διοχετευτεί το κόστος τους σε τεχνολογικές υποδομές για ΤΝ, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τεχνολογικές έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους κυρίως στις ΗΠΑ που αποτελεί βαρόμετρο και για όλες τις υπόλοιπες αγορές, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να φτάσει τις εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις μέχρι το τέλος του έτους στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μέχρι τώρα και μέσα στο 2026 έχουν ανακοινωθεί 256 «πακέτα» απολύσεων σε εταιρείες τεχνολογίας, με περισσότερους από 104.000 εργαζομένους να επηρεάζονται. Το 2025, όταν ξεκίνησε έντονα η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, αγορές και οικονομία, είχαν ανακοινωθεί 783 «πακέτα» απολύσεων που επηρέασαν σχεδόν 246.000 άτομα, δείχνουν στοιχεία της εταιρείας Trueup που καταγράφει τέτοιες τάσεις.

Η Meta

Μέχρι τώρα για τον Απρίλιο έχουν ανακοινωθεί 14.000 σχεδόν απολύσεις, με τις 8.000 από αυτές να προέρχονται από τη Meta. Η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της (8.000 άτομα), καθώς ο επικεφαλής Μαρκ Ζάκερμπεργκ θέλει να ρίξει περισσότερα κεφάλαια στην κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι απολύσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 20 Μαΐου. Η εταιρεία διέθεσε το 2025 περίπου 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς και σε κόστη που σχετίζονται με κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το ποσό αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 115 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, ανέφερε η Meta.

Η Microsoft

Η Microsoft από την πλευρά της ανακοίνωσε εθελούσια αποχώρηση σε χιλιάδες υπαλλήλους της στις ΗΠΑ. Περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού στη χώρα αυτή θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το εν λόγω πακέτο, σύμφωνα με το Bloomberg. Πρόκειται για κίνηση στην οποία προχωρά για πρώτη φορά ο γίγαντας λογισμικού, καθώς ο κλάδος τεχνολογίας αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το εφάπαξ πρόγραμμα συνταξιοδότησης, που ανακοινώθηκε σε υπόμνημα, θα είναι διαθέσιμο σε εργαζομένους στις ΗΠΑ σε επίπεδο διευθυντών και κάτω, των οποίων τα έτη απασχόλησης και η ηλικία φτάνουν τα 70 ή περισσότερα έτη σύμφωνα με το CNBC. Δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο πώς θα καταγραφούν οι μειώσεις αυτές προσωπικού (απολύσεις ή αποχωρήσεις).

Η Oracle

Τον Μάρτιο είχαν ανακοινωθεί από τον χώρο της τεχνολογίας σχεδόν 38.500 μειώσεις θέσεων εργασίας με τις περισσότερες να προέρχονται από την Oracle. Η εταιρεία θέλει να διώξει τους εργαζομένους αυτούς που αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, για να χρηματοδοτήσει δυναμικά την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η μαζική αναδιάρθρωση στοχεύει να αποφέρει εξοικονομήσεις έως και δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Οι υπόλοιποι

Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν 24.600 μειώσεις θέσεων στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, κυρίως από τις εταιρείες Block, Aumovio, Panasonic, Salesforce, eBay και άλλες.

Τον Ιανουάριο είχαν ανακοινωθεί περικοπές σε πάνω από 27.000 θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο. Αυτές προέρχονταν κυρίως από την Amazon η οποία ανακοίνωσε 16.000 απολύσεις. Επίσης περικοπές είχαν ανακοινώσει η ASML, η Ericsson, ξανά η Meta, η Autodesk και η Pinterest.

World
Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street
Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

