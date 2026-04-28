Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης πλήττει χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) επελαύνει και πρώτα από όλα πλήττει θέσεις εργασίας στον ίδιο τον τεχνολογικό κλάδο που την αναπτύσσει. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους των οποίων η δουλειά θεωρείται ότι μπορεί να γίνει πλέον από υπολογιστές είτε για στελέχη που καλούνται να αποχωρήσουν για να διοχετευτεί το κόστος τους σε τεχνολογικές υποδομές για ΤΝ, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τεχνολογικές έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους κυρίως στις ΗΠΑ που αποτελεί βαρόμετρο και για όλες τις υπόλοιπες αγορές, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να φτάσει τις εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις μέχρι το τέλος του έτους στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μέχρι τώρα και μέσα στο 2026 έχουν ανακοινωθεί 256 «πακέτα» απολύσεων σε εταιρείες τεχνολογίας, με περισσότερους από 104.000 εργαζομένους να επηρεάζονται. Το 2025, όταν ξεκίνησε έντονα η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, αγορές και οικονομία, είχαν ανακοινωθεί 783 «πακέτα» απολύσεων που επηρέασαν σχεδόν 246.000 άτομα, δείχνουν στοιχεία της εταιρείας Trueup που καταγράφει τέτοιες τάσεις.

Η Meta

Μέχρι τώρα για τον Απρίλιο έχουν ανακοινωθεί 14.000 σχεδόν απολύσεις, με τις 8.000 από αυτές να προέρχονται από τη Meta. Η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της (8.000 άτομα), καθώς ο επικεφαλής Μαρκ Ζάκερμπεργκ θέλει να ρίξει περισσότερα κεφάλαια στην κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι απολύσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 20 Μαΐου. Η εταιρεία διέθεσε το 2025 περίπου 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες καθώς και σε κόστη που σχετίζονται με κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το ποσό αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 115 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, ανέφερε η Meta.

Η Microsoft

Η Microsoft από την πλευρά της ανακοίνωσε εθελούσια αποχώρηση σε χιλιάδες υπαλλήλους της στις ΗΠΑ. Περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού στη χώρα αυτή θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το εν λόγω πακέτο, σύμφωνα με το Bloomberg. Πρόκειται για κίνηση στην οποία προχωρά για πρώτη φορά ο γίγαντας λογισμικού, καθώς ο κλάδος τεχνολογίας αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το εφάπαξ πρόγραμμα συνταξιοδότησης, που ανακοινώθηκε σε υπόμνημα, θα είναι διαθέσιμο σε εργαζομένους στις ΗΠΑ σε επίπεδο διευθυντών και κάτω, των οποίων τα έτη απασχόλησης και η ηλικία φτάνουν τα 70 ή περισσότερα έτη σύμφωνα με το CNBC. Δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο πώς θα καταγραφούν οι μειώσεις αυτές προσωπικού (απολύσεις ή αποχωρήσεις).

Η Oracle

Τον Μάρτιο είχαν ανακοινωθεί από τον χώρο της τεχνολογίας σχεδόν 38.500 μειώσεις θέσεων εργασίας με τις περισσότερες να προέρχονται από την Oracle. Η εταιρεία θέλει να διώξει τους εργαζομένους αυτούς που αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, για να χρηματοδοτήσει δυναμικά την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η μαζική αναδιάρθρωση στοχεύει να αποφέρει εξοικονομήσεις έως και δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Οι υπόλοιποι

Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν 24.600 μειώσεις θέσεων στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, κυρίως από τις εταιρείες Block, Aumovio, Panasonic, Salesforce, eBay και άλλες.

Τον Ιανουάριο είχαν ανακοινωθεί περικοπές σε πάνω από 27.000 θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο. Αυτές προέρχονταν κυρίως από την Amazon η οποία ανακοίνωσε 16.000 απολύσεις. Επίσης περικοπές είχαν ανακοινώσει η ASML, η Ericsson, ξανά η Meta, η Autodesk και η Pinterest.

