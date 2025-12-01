Υπερυπολογιστής προβλέπει τα φαβορί του Μουντιάλ 2026: Έκπληξη με Αγγλία, 5η η Γερμανία, ακόμη πιο κάτω η Βραζιλία!
Το Super Computer της Opta δίνει τα προγνωστικά του για το ποια εθνική ομάδα είναι φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026.
- Γέμισε με σκουπίδια το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα από την Αλβανία
- Τροχαία: 266 παραβάσεις σε ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική – Συνελήφθησαν 6 οδηγοί
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
Με την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 ενόψει (στις 5/12 στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον, στις 12:00 τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) ένας υπερυπολογιστής δίνει τα δικά του προγνωστικά για το ποιες Εθνικές ομάδες συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κατάκτηση της κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωσης σε επίπεδο χωρών.
Κι αν κάποτε είχαμε κλασικά φαβορί όπως η Βραζιλία και η Γερμανία, τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει.
Σύμφωνα με το Super Computer της Opta η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία μπορεί να δίνεται ως το πρώτο φαβορί (με ποσοστά 17,1%) για να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, όμως η νυν κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αργεντινή δίνεται «μόλις» ως 4ο φαβορί. Ισως επειδή πλέον το μεγάλο αστέρα της ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στο «κατώφλι» των 40.
Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι πάνω από την Αργεντινή (4η με 8,7%) φιγουράρει η ισχυρή Γαλλία του Εμπαμπέ (2η με 14,1%).), αλλά ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή πιο πιθανό (3ο φαβορί) να κατακτήσει το Μουντιάλ 2026 είναι η Αγγλία (3η με 11,8%)! Μια χώρα που αντικειμενικά διαθέτει το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του κόσμου, αλλά η οποία σαν Εθνική ομάδα πηγαίνει από τη μία παταγώδη αποτυχία στην άλλη.
Με τη νέα προσπάθεια όμως που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα «Τρία λιοντάρια» υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ
Οι επόμενες θέσεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς η Εθνική Γερμανίας των τεσσάρων κατακτήσεων δίδεται μόλις 5η (7,1%), έχοντας χάσει την «σκληροτράχηλη» ταυτότητά της τα τελευταία χρόνια.
Ακόμη πιο χαμηλά έχει… πέσει η Εθνική Βραζιλίας του Κάρλο Αντσελότι που παρά τις πέντε κατακτήσεις (περισσότερες από κάθε άλλη Εθνική) είναι 7η με ποσοστό μόλις 5,2%.
Ενδιάμεσα, στην 6η θέση δηλαδή συναντάμε την Πορτογαλία του 40χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο με ποσοστό 6,6%
Παρακάτω οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για το Μουντιάλ 2026
𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔: Pre-Draw Predictions 📈
Ahead of the FIFA World Cup 2026 draw on Friday 5 December, the Opta supercomputer has produced it’s early predictions for this summer’s tournament in North America.
Here are the results. pic.twitter.com/3Spwslmxrr
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2025
- Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
- Ολυμπιακός και Μουζακίτης λάμπουν στον «καθρέφτη» της Ευρώπης
- Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
- Ούτε τα προσχήματα: Ο Λανουά ξεχώρισε τους διαιτητές σε εκλεκτούς και μη
- Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
- Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
- Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
- Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις